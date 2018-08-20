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    Лопетеги – о победе над «Хетафе»: «Главная моя цель – выжать максимум из команды»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги остался доволен качеством игры, показанным его командой в матче первого тура испанской Примеры с «Хетафе».

    «Мы доминировали в матче с очень хорошей командой. В этой встрече мы практически ничего не дали создать «Хетафе», но свои шансы реализовали. Нам есть еще куда прибавлять, но на данном этапе мы довольны. Качество игры меня удовлетворило.

    Главная моя цель – выжать максимум из команды. Только так можно выиграть чемпионат. Все в наших руках, этот состав должен стать великолепной командой», – сказал Лопетеги.

    Матч первого тура испанской Примеры «Реал» – «Хетафе» завершился со счетом 2:0.

    Источник: Football Espana

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    20.08.2018 08:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100736

      zigbert 20 августа 2018, 14:05

      Смотри Лопетеги не загони команду ,сезон длинный и силы команды лучше распределить на всю дистанцию.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 августа 2018, 11:02

      Владение мячом 85% только толку ? Моментов особо не было да и забито всего 2 мяча когда в 3-4 раза больше надо было

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 08:24

      Из команды можно выжать так максимум, что она будет как выжатый лимон... Но посыл понятен. Тренер хочет, чтобы его игроки раскрыли свой потенциал и играли на максимуме своих возможностей, показывая качественную командную игру. Сравним потом "Реал" Зидана с Роналду и "Реал" Лопетеги без португальца.

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