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Лопетеги – о победе над «Хетафе»: «Главная моя цель – выжать максимум из команды»

20 августа 2018, 08:06
3

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги остался доволен качеством игры, показанным его командой в матче первого тура испанской Примеры с «Хетафе».

«Мы доминировали в матче с очень хорошей командой. В этой встрече мы практически ничего не дали создать «Хетафе», но свои шансы реализовали. Нам есть еще куда прибавлять, но на данном этапе мы довольны. Качество игры меня удовлетворило.

Главная моя цель – выжать максимум из команды. Только так можно выиграть чемпионат. Все в наших руках, этот состав должен стать великолепной командой», – сказал Лопетеги.

Матч первого тура испанской Примеры «Реал» – «Хетафе» завершился со счетом 2:0.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Реал Хетафе Лопетеги Хулен
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1534742698
Из команды можно выжать так максимум, что она будет как выжатый лимон... Но посыл понятен. Тренер хочет, чтобы его игроки раскрыли свой потенциал и играли на максимуме своих возможностей, показывая качественную командную игру. Сравним потом "Реал" Зидана с Роналду и "Реал" Лопетеги без португальца.
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Derzkiy1
1534752131
Владение мячом 85% только толку ? Моментов особо не было да и забито всего 2 мяча когда в 3-4 раза больше надо было
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zigbert
1534763154
Смотри Лопетеги не загони команду ,сезон длинный и силы команды лучше распределить на всю дистанцию.
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