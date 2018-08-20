Лопетеги – о победе над «Хетафе»: «Главная моя цель – выжать максимум из команды»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги остался доволен качеством игры, показанным его командой в матче первого тура испанской Примеры с «Хетафе».

«Мы доминировали в матче с очень хорошей командой. В этой встрече мы практически ничего не дали создать «Хетафе», но свои шансы реализовали. Нам есть еще куда прибавлять, но на данном этапе мы довольны. Качество игры меня удовлетворило.

Главная моя цель – выжать максимум из команды. Только так можно выиграть чемпионат. Все в наших руках, этот состав должен стать великолепной командой», – сказал Лопетеги.

Матч первого тура испанской Примеры «Реал» – «Хетафе» завершился со счетом 2:0.