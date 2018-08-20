«Зенит» лишь однажды выиграл чемпионат из пяти возможностей, начав с четырех побед

Накануне состоялся матч четвертого тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Зенит» и «Урал». Игра завершилась со счетом 4:1.

Для «Зенита» эта победа стала четвертой после начала чемпионата. Команда из Санкт-Петербурга в пятый раз в российской истории начала чемпионат страны с таким результатом.

Дважды это случалось под руководством Андре Виллаш-Боаша, по разу с Лучано Спаллетти и Роберто Манчини на тренерской скамейке. Но выиграть чемпионское звание при таком старте получилось только однажды у португальца.

Четыре победы в четырех первых турах чемпионского сезона одерживали «Спартак» (1992, 1999), ЦСКА (2002, 2015/16), «Рубин» (2008) и «Локомотив» (2017/18). «Динамо» (1994 и 1999), «Крылья Советов» (2001) и ЦСКА (2003) заданного темпа не выдерживали.