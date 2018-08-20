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  • «Зенит» лишь однажды выиграл чемпионат из пяти возможностей, начав с четырех побед

«Зенит» лишь однажды выиграл чемпионат из пяти возможностей, начав с четырех побед

20 августа 2018, 06:52
17

Накануне состоялся матч четвертого тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Зенит» и «Урал». Игра завершилась со счетом 4:1.

Для «Зенита» эта победа стала четвертой после начала чемпионата. Команда из Санкт-Петербурга в пятый раз в российской истории начала чемпионат страны с таким результатом.

Дважды это случалось под руководством Андре Виллаш-Боаша, по разу с Лучано Спаллетти и Роберто Манчини на тренерской скамейке. Но выиграть чемпионское звание при таком старте получилось только однажды у португальца.

Четыре победы в четырех первых турах чемпионского сезона одерживали «Спартак» (1992, 1999), ЦСКА (2002, 2015/16), «Рубин» (2008) и «Локомотив» (2017/18). «Динамо» (1994 и 1999), «Крылья Советов» (2001) и ЦСКА (2003) заданного темпа не выдерживали.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Спаллетти Лучано Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (17)
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пряник929
1534738062
Надо использовать этот шанс....
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Gerecht165
1534738610
Ну что же, пора улучшать статистику!
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Gornostay
1534739626
Огласите пож весь список; после 5 побед , 6 побед , 7 побед.........)
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Рубик Докоян
1534740722
Пэтэушникам и ЕГЭистам из "Бомбардира" трудно усвоить простую истину, что для стайера на важно как он стартует, а как финиширует. А чемпионат РПЛ состоит из 30 туров и лидирующие команды играют на 4 фронта. ( игроки ещё задействованы за свои сборные) Поэтому порой происходят "функциональные ямы" и спады в игре. Не говоря о внутреннем раздрае в команде как было при Спалетти и Манчини в " Зените". Нужно не в статистике копаться, а лучше знать и понимать матчасть.
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woyser
1534741945
Рано. Рано что-то говорить.
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Кинстифа
1534742492
Зенит на подъеме сейчас. и фееричная победа над Минским Динамо им помогла набрать отличный ход... Но в РПЛ у Зенита еще не было сильных соперников
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Евгений Трошин
1534742797
Игры нет ни у кого, есть отдельные матчи.......
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Маркиз 67
1534745892
Скамейка большая. Замены есть. Можно так и до финиша добежать. Лишь бы барьеры были небольшие.
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zigbert
1534761550
Статистика вещь упрямая.
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3a zenit
1534764494
опять 25,Зенит чемпион орёт сми...понеслось говно по трубам.
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