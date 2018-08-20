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    «Зенит» лишь однажды выиграл чемпионат из пяти возможностей, начав с четырех побед

    Накануне состоялся матч четвертого тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Зенит» и «Урал». Игра завершилась со счетом 4:1.

    Для «Зенита» эта победа стала четвертой после начала чемпионата. Команда из Санкт-Петербурга в пятый раз в российской истории начала чемпионат страны с таким результатом.

    Дважды это случалось под руководством Андре Виллаш-Боаша, по разу с Лучано Спаллетти и Роберто Манчини на тренерской скамейке. Но выиграть чемпионское звание при таком старте получилось только однажды у португальца.

    Четыре победы в четырех первых турах чемпионского сезона одерживали «Спартак» (1992, 1999), ЦСКА (2002, 2015/16), «Рубин» (2008) и «Локомотив» (2017/18). «Динамо» (1994 и 1999), «Крылья Советов» (2001) и ЦСКА (2003) заданного темпа не выдерживали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2018 06:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 августа 2018, 14:28

      опять 25,Зенит чемпион орёт сми...понеслось говно по трубам.

      0
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      Рейтинг: +100736

      zigbert 20 августа 2018, 13:39

      Статистика вещь упрямая.

      2
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      Рейтинг: +16

      Маркиз 67 20 августа 2018, 09:18

      Скамейка большая. Замены есть. Можно так и до финиша добежать. Лишь бы барьеры были небольшие.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Маркиз 67 20 августа 2018, 09:43

      Спотыкаются и перед барьером, когда уже мышцы закислились молочной кислотой и ноги не поднять. Кто занимался или смотрит лёгкую атлетику тот знает. А в футболе не столько длина скамейки важна, а каково качество игроков там сидящих и готовых всегда выйти на замену и усилить игру или хотя бы не накосячить.

      2
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 20 августа 2018, 08:26

      Игры нет ни у кого, есть отдельные матчи.......

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 20 августа 2018, 08:21

      Зенит на подъеме сейчас. и фееричная победа над Минским Динамо им помогла набрать отличный ход...
      Но в РПЛ у Зенита еще не было сильных соперников

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Кинстифа 20 августа 2018, 12:45

      Рубин

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 августа 2018, 08:12

      Рано. Рано что-то говорить.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 07:52

      Пэтэушникам и ЕГЭистам из "Бомбардира" трудно усвоить простую истину, что для стайера на важно как он стартует, а как финиширует. А чемпионат РПЛ состоит из 30 туров и лидирующие команды играют на 4 фронта. ( игроки ещё задействованы за свои сборные) Поэтому порой происходят "функциональные ямы" и спады в игре. Не говоря о внутреннем раздрае в команде как было при Спалетти и Манчини в " Зените". Нужно не в статистике копаться, а лучше знать и понимать матчасть.

      9
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Рубик Докоян 20 августа 2018, 08:38

      Золотые слова.
      Чем больше шкаф, тем громче падает.
      В данном случае шкафа нет, но есть статистика. :-))

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 20 августа 2018, 08:44

      Да это и статистикой назвать нельзя. Так выдерганная выборка ничего не говорящая. Есть примеры когда на финише команды теряли большое преимущество в очках и не становились чемпионами. Но это разные тренеры, другие игроки, а только название команд одни. Но писарчукам это трудно понять и усвоить.

      4
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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr > Рубик Докоян 20 августа 2018, 09:19

      Статистика это удел политологов, причем убогих. Кто мог подумать, что действующие чемпионы мира -немцы не выйдут из группы, причем займут последнее место в группе!? Никто! Осминог Пауль видимо уже 10 раз перевернулся в гробу. Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика (М. Твен).

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ilichkadr 20 августа 2018, 15:18

      Статистика эта наука, мне в медвузе её преподавали. Слава богу, что на кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения были профи высокого уровня. И там есть свои показатели и требования. А так как в спорте или в политики многие пытаются подогнать задачу под ответ ( как мы в далёком детстве начало 60-х годов ) ничего общего со статистикой не имеет. Коррелируемые величины должны быть в одинаковых условиях, чтобы их можно было сравнивать и анализировать.

      1
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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr > Рубик Докоян 20 августа 2018, 18:40

      Я в курсе, что наука. Только к спорту эта наука не имеет абсолютно никакого отношения. Что касаемо корреляции (соотношение, взаимосвязь), то было бы глупо утверждать, что существует некая статистическая вероятностная зависимость между случайными величинами (числом выигранных на старте чемпионата матчей и числом завоеванных чемпионских титулов). Говоря простым языком, корреляции просто нет, поскольку НЕТ зависимых между собой величин. Трещина на лобовом стекле на скорость автомобиля не влияет (с).

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 20 августа 2018, 07:33

      Огласите пож весь список;
      после 5 побед , 6 побед , 7 побед.........)

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 20 августа 2018, 07:16

      Ну что же, пора улучшать статистику!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 августа 2018, 07:07

      Надо использовать этот шанс....

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