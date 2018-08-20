«Ростов»: «За 500 лайков постелем ковер на базе»

Накануне состоялся матч четвертого тура РПЛ, в котором встречались «Ростов» и «Енисей». Игра завершилась со счетом 4:0.

Празднование одного из голов болельщиками на трибунах привлекло внимание пресс-службы ростовского клуба. Фанат размахивал ковром. «Ростов» пообещал постелить на базе такой же ковер в том случае, если запись в твиттере наберет 500 лайков.

«500 лайков и мы постелем такой на нашей базе», – говорится в сообщении пресс-службы.