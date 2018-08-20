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    «Ростов»: «За 500 лайков постелем ковер на базе»

    Накануне состоялся матч четвертого тура РПЛ, в котором встречались «Ростов» и «Енисей». Игра завершилась со счетом 4:0.

    Празднование одного из голов болельщиками на трибунах привлекло внимание пресс-службы ростовского клуба. Фанат размахивал ковром. «Ростов» пообещал постелить на базе такой же ковер в том случае, если запись в твиттере наберет 500 лайков.

    «500 лайков и мы постелем такой на нашей базе», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Источник: ФК «Ростов»

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    20.08.2018 06:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 20 августа 2018, 14:24

      Это Хоттабыч прилетал))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 августа 2018, 10:17

      Бюджет клуба может не потянуть такие затраты, что касается ковра на стадионе, то он был заговоренный и помог клубу выиграть. Ждем парня с ковром на игре с Рубином.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +943

      Riot Zero > vgarakh 20 августа 2018, 10:23

      Чётки vs Ковёр))))

      5
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