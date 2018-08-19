Эдерсон – первый вратарь «Манчестер Сити», отдавший голевую передачу в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» в матче четвертого тура чемпионата Англии – 6:1.

На 25-й минуте нападающий Серхио Агуэро открыл счет с передачи голкипера Эдерсона ударом от ворот.

Бразилец стал первым вратарем в истории клуба, сделавшим ассист в матче АПЛ. Напомним, Премьер-лига была основана в 1992 году.

25-летний игрок проводит второй сезон в «Сити» после перехода в июле-2017 из «Бенфики» за 40 миллионов евро.

Лидер по количеству голевых передач в АПЛ среди голкиперов – Пол Робинсон (5). У Пепе Рейны, Юсси Яскилайнена и Дэвида Симена по четыре. Тим Ховард, Петер Шмейхель и Марк Кроссли отдали по три.