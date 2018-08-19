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    Эдерсон – первый вратарь «Манчестер Сити», отдавший голевую передачу в АПЛ

    «Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» в матче четвертого тура чемпионата Англии – 6:1.

    На 25-й минуте нападающий Серхио Агуэро открыл счет с передачи голкипера Эдерсона ударом от ворот.

    Бразилец стал первым вратарем в истории клуба, сделавшим ассист в матче АПЛ. Напомним, Премьер-лига была основана в 1992 году.

    25-летний игрок проводит второй сезон в «Сити» после перехода в июле-2017 из «Бенфики» за 40 миллионов евро.

    Лидер по количеству голевых передач в АПЛ среди голкиперов – Пол Робинсон (5). У Пепе Рейны, Юсси Яскилайнена и Дэвида Симена по четыре. Тим Ховард, Петер Шмейхель и Марк Кроссли отдали по три.

    Источник: Opta

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    19.08.2018 18:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 августа 2018, 18:35

      А сколько вообще таких вратарей было в АПЛ? Коль выкладываете такую новость, то она должна быть полной.

      1
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      Рейтинг: +23

      four_margaritas > Cules2013 19 августа 2018, 19:05

      Дополнили топом лучших ассистентов в истории АПЛ. Спасибо за комментарий :)

      2
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > four_margaritas 19 августа 2018, 19:06

      Всегда пожалуйста.

      1
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