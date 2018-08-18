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  • Мак: «Семак – очень хороший человек. С ним интересно работать»

Мак: «Семак – очень хороший человек. С ним интересно работать»

18 августа 2018, 07:00
7

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак признался, что ему нравится работать под руководством Сергея Семака. При этом футболист отказался сравнивать российского специалиста с бывшим главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

– В чем главная особенность Сергея Семака?

– Очень хороший человек! Его личные качества мне нравятся, да и не только мне. Важно, что он сам недавно играл в футбол и понимает современных футболистов. Молодой, но при этом опытный тренер, сумевший вывести в Лигу Европы «Уфу». Интересно с ним рабортать.

– Интереснее, чем с Луческу?

– Не буду сравнивать! Сейчас мой тренер – Семак.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Мак Роберт Семак Сергей
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Робинзон
1534566631
молодец Мак .
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Garrincha58
1534570865
не стоит хвалить он только в начале пути а этот тренерский путь тернистый и сложный там все может быть вчера повезло, а что будет завтра? никто не ведает
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Рубик Докоян
1534571537
Спирт с водой можно смешивать, а вот сравнивать не надо. Так и работу двух уважаемых людей. У Луческу тренерского стажа больше, чем Семаку лет, один в это в деле мэтр, а другой только начинает.
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РМЗ
1534578135
Сейчас всем симпатичен зенит из за Семака.
Ответить
Sanches 1204
1534579400
Я болею только когда наши против не наших играют,но с приходом Семака и самоотдачей Дзюбы на поле, поймал себя на мысли,что Зенит стал мне симпатичен))
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prezent2017
1534595065
Мака прорвало на голы. Сейчас будет забивать!
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zigbert
1534664694
Что верно то верно.
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