Мак: «Семак – очень хороший человек. С ним интересно работать»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак признался, что ему нравится работать под руководством Сергея Семака. При этом футболист отказался сравнивать российского специалиста с бывшим главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

– В чем главная особенность Сергея Семака?

– Очень хороший человек! Его личные качества мне нравятся, да и не только мне. Важно, что он сам недавно играл в футбол и понимает современных футболистов. Молодой, но при этом опытный тренер, сумевший вывести в Лигу Европы «Уфу». Интересно с ним рабортать.

– Интереснее, чем с Луческу?

– Не буду сравнивать! Сейчас мой тренер – Семак.