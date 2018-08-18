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    Мак: «Семак – очень хороший человек. С ним интересно работать»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак признался, что ему нравится работать под руководством Сергея Семака. При этом футболист отказался сравнивать российского специалиста с бывшим главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

    – В чем главная особенность Сергея Семака?

    – Очень хороший человек! Его личные качества мне нравятся, да и не только мне. Важно, что он сам недавно играл в футбол и понимает современных футболистов. Молодой, но при этом опытный тренер, сумевший вывести в Лигу Европы «Уфу». Интересно с ним рабортать.

    – Интереснее, чем с Луческу?

    – Не буду сравнивать! Сейчас мой тренер – Семак.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2018 07:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 10:44

      Что верно то верно.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 августа 2018, 15:24

      Мака прорвало на голы. Сейчас будет забивать!

      2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 18 августа 2018, 11:03

      Я болею только когда наши против не наших играют,но с приходом Семака и самоотдачей Дзюбы на поле, поймал себя на мысли,что Зенит стал мне симпатичен))

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 18 августа 2018, 10:42

      Сейчас всем симпатичен зенит из за Семака.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 08:52

      Спирт с водой можно смешивать, а вот сравнивать не надо. Так и работу двух уважаемых людей. У Луческу тренерского стажа больше, чем Семаку лет, один в это в деле мэтр, а другой только начинает.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 августа 2018, 08:41

      не стоит хвалить он только в начале пути а этот тренерский путь тернистый и сложный там все может быть вчера повезло, а что будет завтра? никто не ведает

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 18 августа 2018, 07:30

      молодец Мак
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