Мак: «Дзюба – герой России»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак после победы над минским «Динамо» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (8:1) поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба? Он переживает лучший момент в карьере! Его история вдохновляет меня. Он с большим трудом вернулся в сборную России, приехал на чемпионат мира запасным игроком, но смог работой и талантом все изменить. Что он сделал – фантастика!

Дзюба сейчас – герой России, а теперь и – «Зенита», Петербурга. Никогда не думал, что Артем может так играть. Мы в команде любим его. А он любит команду», – сказал Мак.

В матче с «Динамо» Дзюба сделал хет-трик.

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