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    Мак: «Дзюба – герой России»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак после победы над минским «Динамо» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (8:1) поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы.

    «Дзюба? Он переживает лучший момент в карьере! Его история вдохновляет меня. Он с большим трудом вернулся в сборную России, приехал на чемпионат мира запасным игроком, но смог работой и талантом все изменить. Что он сделал – фантастика!

    Дзюба сейчас – герой России, а теперь и – «Зенита», Петербурга. Никогда не думал, что Артем может так играть. Мы в команде любим его. А он любит команду», – сказал Мак.

    В матче с «Динамо» Дзюба сделал хет-трик.

    Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2018 00:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 10:27

      Дзюба перерос всех своих партнеров и соперников. Не пора ли подумать о депутатской работе?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 11:05

      ну это конечно громко сказано. просто молодец что качественно выполняет свою работу и находиться на кураже.

      4
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 18 августа 2018, 08:35

      Мак - тоже молодец! И Богданыч хорош, чертяка. А аргентинцы пускай валят вслед за Манчини!

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 августа 2018, 07:29

      Дважды герой России. А по результатам группового этапа ЛЕ, запросто может стать и трижды,и четырежды...А там и до дорогого Леонида Ильича рукой подать.

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 августа 2018, 04:12

      вроде амбразуры не закрывал

      2
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 18 августа 2018, 00:45

      Дзюба - красава. Но... Чтобы так играть, ему нужен кураж. Сумеет ли он на таком уровне провести сезон? Вот в чем вопрос. Просто, раз в неделю (иногда два), выходить на поле и буднично делать свою работу - забивать голы?

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