Анна Семак: «После поражения в Минске в адрес нашей семьи посыпались угрозы. А сегодня СМИ выглядят как море в ясную погоду»

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала, что после разгромного гостевого поражения от минского «Динамо» в Лиге Европы на их семью вылилось много негатива.

Петербуржцы уступили минчанам со счетом 0:4 в первом матче третьего квалификационного раунда турнира. В ответной игре «Зенит» в дополнительное время обыграл соперника со счетом 8:1 и вышел в следующий этап.

«Много чувств на душе после вчерашнего матча. Но, как жена дипломата, все, что думаю сказать не могу. Лишь замечу, что никогда не стоит делать поспешных выводов. Это касается не только футбола, но и мнения о людях, основанного на чужих предположениях, ощущениях, любых обвинениях. Ведь потом, если ситуация повернeтся другой стороной, будет очень неудобно: взять свои слова обратно уже не представляется возможным.

Можно бесконечно рассуждать, предполагать, бить кулаком в грудь, считая себя единственно правым. Но снаружи не так хорошо видно, как изнутри, когда ты можешь объективно судить о готовности игроков, когда твоe решение относительно состава – не прихоть, не творческий эксперимент и не результат ночного видения, а кропотливая работа. Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно замотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды. Без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно все развалится (мы знаем не мало таких примеров).

После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи. А сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду: ни одного барашка волн. «Спасибо команде» (согласна), «Дзюба – Бог» (отличная работа). «Ну а Семак... Он ведь поставил «основной» состав. К тому же минское «Динамо» безобразно играло» (думаю, сказать так может только тот, кто переквалифицировался в футбольного обозревателя из какой-то очень далекой от спорта профессии).

СПАСИБО ребятам за героизм и великолепную игру. Я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. Спасибо тебе, мой лучший друг, за силу духа, ведь эта победа – именно победа духа. Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу», – написала Семак в инстаграме.