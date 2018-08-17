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    Анна Семак: «После поражения в Минске в адрес нашей семьи посыпались угрозы. А сегодня СМИ выглядят как море в ясную погоду»

    Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала, что после разгромного гостевого поражения от минского «Динамо» в Лиге Европы на их семью вылилось много негатива.

    Петербуржцы уступили минчанам со счетом 0:4 в первом матче третьего квалификационного раунда турнира. В ответной игре «Зенит» в дополнительное время обыграл соперника со счетом 8:1 и вышел в следующий этап.

    «Много чувств на душе после вчерашнего матча. Но, как жена дипломата, все, что думаю сказать не могу. Лишь замечу, что никогда не стоит делать поспешных выводов. Это касается не только футбола, но и мнения о людях, основанного на чужих предположениях, ощущениях, любых обвинениях. Ведь потом, если ситуация повернeтся другой стороной, будет очень неудобно: взять свои слова обратно уже не представляется возможным.

    Можно бесконечно рассуждать, предполагать, бить кулаком в грудь, считая себя единственно правым. Но снаружи не так хорошо видно, как изнутри, когда ты можешь объективно судить о готовности игроков, когда твоe решение относительно состава – не прихоть, не творческий эксперимент и не результат ночного видения, а кропотливая работа. Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно замотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды. Без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно все развалится (мы знаем не мало таких примеров).

    После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи. А сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду: ни одного барашка волн. «Спасибо команде» (согласна), «Дзюба – Бог» (отличная работа). «Ну а Семак... Он ведь поставил «основной» состав. К тому же минское «Динамо» безобразно играло» (думаю, сказать так может только тот, кто переквалифицировался в футбольного обозревателя из какой-то очень далекой от спорта профессии).

    СПАСИБО ребятам за героизм и великолепную игру. Я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. Спасибо тебе, мой лучший друг, за силу духа, ведь эта победа – именно победа духа. Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу», – написала Семак в инстаграме.

    Источник: Instagram

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    17.08.2018 18:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 августа 2018, 22:42

      Ой ну что за сопли, дебилов везде хватает, а околофутбольной среде их еще больше, а в интернете так нормальных еще поискать надо и если реагировать на все негативные сообщения в инстаграмах, контактиках и где там еще, то это уже надо проверить, настолько ли адекватен человек, который на все это реагирует и принимает близко к сердцу.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 августа 2018, 22:24

      А самые тупые ***** - это те, кто сопли вытирает, читая эту новость

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 августа 2018, 21:31

      для тупых инстагаммцев самое то, и сама тупа, как пробка

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 августа 2018, 21:25

      Точечно..Обьективно..
      с любовью...

      2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 17 августа 2018, 20:52

      вообще не понимаю тех кто пишет футболистам и иже с ними в инсте....тем более если пишет гадости)))) вот я максимум что позволяю себе так это глядя дома с подругами Челси по телеку выругаться типа "кокос тебе в ж..у, негр!" и то, это я больше чтоб их позлить))) а вот писать гадости человеку, не важно хорошему футболисту или вообще не футболисту никогда бы не стала

      1
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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr 17 августа 2018, 20:18

      А кто дипломат-то?

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 августа 2018, 20:05

      дура тупая

      -3
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      Рейтинг: +148

      Aviator 17 августа 2018, 19:52

      Какая катастрофически интересная разница между Анной и г-жой Мамаевой.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Aviator 17 августа 2018, 21:10

      Это точно,ту видимо недо...

      2
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      Рейтинг: +105

      Forever CSKA 17 августа 2018, 19:47

      У нас так всегда то грязью поливают то возносят до небес. И одни и те же люди.

      4
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > Forever CSKA 17 августа 2018, 20:48

      и не только у нас...везде

      2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 17 августа 2018, 19:41

      Неужели даже угрозы? Что за люди!!! А может это нелюди?!!!

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > edw7777 17 августа 2018, 20:49

      даже....хорошо что не пристрелили, как в Колумбии бывало

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