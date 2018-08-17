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  • Анна Семак: «После поражения в Минске в адрес нашей семьи посыпались угрозы. А сегодня СМИ выглядят как море в ясную погоду»

Анна Семак: «После поражения в Минске в адрес нашей семьи посыпались угрозы. А сегодня СМИ выглядят как море в ясную погоду»

17 августа 2018, 18:41
18

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала, что после разгромного гостевого поражения от минского «Динамо» в Лиге Европы на их семью вылилось много негатива.

Петербуржцы уступили минчанам со счетом 0:4 в первом матче третьего квалификационного раунда турнира. В ответной игре «Зенит» в дополнительное время обыграл соперника со счетом 8:1 и вышел в следующий этап.

«Много чувств на душе после вчерашнего матча. Но, как жена дипломата, все, что думаю сказать не могу. Лишь замечу, что никогда не стоит делать поспешных выводов. Это касается не только футбола, но и мнения о людях, основанного на чужих предположениях, ощущениях, любых обвинениях. Ведь потом, если ситуация повернeтся другой стороной, будет очень неудобно: взять свои слова обратно уже не представляется возможным.

Можно бесконечно рассуждать, предполагать, бить кулаком в грудь, считая себя единственно правым. Но снаружи не так хорошо видно, как изнутри, когда ты можешь объективно судить о готовности игроков, когда твоe решение относительно состава – не прихоть, не творческий эксперимент и не результат ночного видения, а кропотливая работа. Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно замотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды. Без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно все развалится (мы знаем не мало таких примеров).

После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи. А сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду: ни одного барашка волн. «Спасибо команде» (согласна), «Дзюба – Бог» (отличная работа). «Ну а Семак... Он ведь поставил «основной» состав. К тому же минское «Динамо» безобразно играло» (думаю, сказать так может только тот, кто переквалифицировался в футбольного обозревателя из какой-то очень далекой от спорта профессии).

СПАСИБО ребятам за героизм и великолепную игру. Я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. Спасибо тебе, мой лучший друг, за силу духа, ведь эта победа – именно победа духа. Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу», – написала Семак в инстаграме.

Источник: Instagram
Лига Европы Зенит Динамо Мн Семак Сергей
Комментарии (18)
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Loko_Roma
1534521500
У нас либо все очень херово либо все хорошо из крайности в крайность, таков менталитет.
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Taps
1534523436
Написано хорошо, но печатать здесь не стоило.
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+50/-50
1534524014
Анюта, ты просто забыла - от любви до ненависти один шаг. Береги себя.
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Forever CSKA
1534524445
У нас так всегда то грязью поливают то возносят до небес. И одни и те же люди.
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Aviator
1534524753
Какая катастрофически интересная разница между Анной и г-жой Мамаевой.
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тщмек 19
1534525502
дура тупая
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ilichkadr
1534526338
А кто дипломат-то?
Ответить
shinnik
1534530353
Точечно..Обьективно.. с любовью...
Ответить
тщмек 19
1534530709
для тупых инстагаммцев самое то, и сама тупа, как пробка
Ответить
тщмек 19
1534533889
А самые тупые ***** - это те, кто сопли вытирает, читая эту новость
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