Пресс-атташе «Монако»: «Пока не знаем, когда сможет сыграть Головин. Врачи им много занимаются»

Пресс-атташе «Монако» Джонатан Монтейро рассказал, как проходит восстановление полузащитника Александра Головина. Он не назвал сроков возвращения россиянина на поле.

8 августа 22-летний футболист растяжение связок правого голеностопа. Ранее сообщалось, что хавбек пропустит до четырех недель.

«Пока никто не знает, когда Александр сможет сыграть. Головина лечат врачи команды. Им много занимаются.

Как проходит его адаптация в клубе? Не могу вам многое сказать на этот счет, но вообще у него все хорошо. Никаких проблем», – сказал Монтейро.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в нынешнее трансферное окно.