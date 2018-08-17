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    Пресс-атташе «Монако»: «Пока не знаем, когда сможет сыграть Головин. Врачи им много занимаются»

    Пресс-атташе «Монако» Джонатан Монтейро рассказал, как проходит восстановление полузащитника Александра Головина. Он не назвал сроков возвращения россиянина на поле.

    8 августа 22-летний футболист растяжение связок правого голеностопа. Ранее сообщалось, что хавбек пропустит до четырех недель.

    «Пока никто не знает, когда Александр сможет сыграть. Головина лечат врачи команды. Им много занимаются.

    Как проходит его адаптация в клубе? Не могу вам многое сказать на этот счет, но вообще у него все хорошо. Никаких проблем», – сказал Монтейро.

    Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в нынешнее трансферное окно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2018 14:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 августа 2018, 18:42

      Судя по новости про ночной клуб и не только врачи занимаются еще и шляндры всякие )))

      0
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      Рейтинг: -6

      Tuchkin 17 августа 2018, 18:17

      Скорей бы увидеть его в деле!!! Здоровья!!!

      0
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      Рейтинг: +597

      Krd123 17 августа 2018, 17:03

      Шо то Сандро переусердствовал! Скорейшего восстановления, а то конкуренты не дремлют

      0
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 17 августа 2018, 16:30

      Удачи и здоровья Сашке!

      0
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      Рейтинг: +715

      Mario84 17 августа 2018, 16:06

      Очень бы не хотелось верить, что ждут когда допинг выйдет, но примеры уже были, к сожалению не раз были.

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 августа 2018, 15:54

      Черышев тоже примерно так выступает в Испании,может кто захочет возразить...

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 августа 2018, 15:33

      зашибись блин уехал

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 августа 2018, 15:00

      Здоровья, Саша.

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