Лига Европы. «Зенит» забил восемь голов минскому «Динамо» и прошел в следующий раунд. У Дзюбы хет-трик

«Зенит» обыграл минское «Динамо» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 8:1.

На 72-й минуте встречи при счете 2:0 у хозяев был удален полузащитник Леандро Паредес, «Зенит» остался вдесятером. После удаления форвард санкт-петербуржцев Артем Дзюба оформил дубль, эти голы перевели игру в дополнительное время.

На 99-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Сейду Яхайя забил гол. В составе хозяев на 108-й минуте забил форвард Себастьян Дриусси, на 115-й – нападающий Артем Дзюба. Затем дубль оформил форвард санкт-петербуржцев Роберт Мак. На 120-й минуте встречи у «Динамо» был удален защитник Максим Швецов.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

Зенит (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 8:1 (4:0; 1:1; 3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Паредес, 22; 2:0 – Нобоа, 66; 3:0 – Дзюба, 75; 4:0 – Дзюба, 78; 4:1 – Яхайя, 99; 5:1 – Дриусси, 108; 6:1 – Дзюба (с пенальти), 115; 7:1 – Мак (с пенальти), 120+1; 8:1 – Мак, 120+3.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин (Заболотный, 59), Кузяев, Паредес, Эрнани (Дриусси, 61), Нобоа (Смольников, 104), Ерохин (Мак, 102), Дзюба.

«Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша (Гаврилович, 92), Треботич (Наваловский, 72), Иванов (Макась, 65), Бегунов, Хващинский (Капленко, 55), Шитов, Корзун.

Предупреждения: Нобоа, 11 – Паредес, 65; Бегунов, 21; Швецов, 45+2.

Удаление: Паредес, 72 – Швецов, 120.

Первый матч – 0:4

Календарь Лиги Европы

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!