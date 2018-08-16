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    Лига Европы. «Зенит» забил восемь голов минскому «Динамо» и прошел в следующий раунд. У Дзюбы хет-трик

    «Зенит» обыграл минское «Динамо» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 8:1.

    На 72-й минуте встречи при счете 2:0 у хозяев был удален полузащитник Леандро Паредес, «Зенит» остался вдесятером. После удаления форвард санкт-петербуржцев Артем Дзюба оформил дубль, эти голы перевели игру в дополнительное время.

    На 99-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Сейду Яхайя забил гол. В составе хозяев на 108-й минуте забил форвард Себастьян Дриусси, на 115-й – нападающий Артем Дзюба. Затем дубль оформил форвард санкт-петербуржцев Роберт Мак. На 120-й минуте встречи у «Динамо» был удален защитник Максим Швецов.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

    Зенит (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 8:1 (4:0; 1:1; 3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Паредес, 22; 2:0 – Нобоа, 66; 3:0 – Дзюба, 75; 4:0 – Дзюба, 78; 4:1 – Яхайя, 99; 5:1 – Дриусси, 108; 6:1 – Дзюба (с пенальти), 115; 7:1 – Мак (с пенальти), 120+1; 8:1 – Мак, 120+3.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин (Заболотный, 59), Кузяев, Паредес, Эрнани (Дриусси, 61), Нобоа (Смольников, 104), Ерохин (Мак, 102), Дзюба.

    «Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша (Гаврилович, 92), Треботич (Наваловский, 72), Иванов (Макась, 65), Бегунов, Хващинский (Капленко, 55), Шитов, Корзун.

    Предупреждения: Нобоа, 11 – Паредес, 65; Бегунов, 21; Швецов, 45+2.

    Удаление: Паредес, 72 – Швецов, 120.

    Первый матч – 0:4

    Календарь Лиги Европы

    «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 22:35
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    Комментарии245
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 августа 2018, 17:31

      Если честно,то при счёте 4:1 выключил телевизор.Расстроился ужасно.Парням практически удалось вытащить такой матч!И такой нелепый гол....Обидно стало.И каково же было моё удивление на утро!Браво Зенит!!!Показать настоящий характер и мужество очень дорогого стоит!Ещё раз БРАВО!!!Парни просто красавцы!Поздравляю всех питерских болельщиков с победой!!! Спартаку за который болею, есть чему поучиться у Зенита...

      3
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 17 августа 2018, 14:33

      После настоящей "катастрофы" белорусских хоккеистов на ЧМ, "батька" Лукашонко получил "привет" и от своих футболистов. Унижение, в натуре.
      Что то нужно делать. Особенно, с хоккеем.

      -1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 17 августа 2018, 14:25

      Заболотный и Дзюба были великолепны. Два "столба". Количество выигранных единоборств зашкаливает.
      Похоже, тактика в "два столба" и принесла Богданычу супер-ремонтаду. Очень бы стоило закрепить такую тактику. Которой, кстати, ни у кого нет. Т.е., вообще, ни у кого.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 10:22

      Что??? Что??? Что это было??? честно признаться не верил и думаю мало кто верил в подобное. молодцы! невероятное сотворили, старались изо всех сил еще и в меньшинстве назабивали столько. вообще просто слов нет. просто Браво Зенит! всех болельщиков с победой!

      11
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 17 августа 2018, 09:17

      Не надо создавать себе проблемы.А так Молодцы!!!

      3
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 08:56

      Всех болельщиков Зенита с выдающейся ПОБЕДОЙ!!!

      12
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 17 августа 2018, 08:45

      Показал дух и характер в отличии от спартака

      3
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      Рейтинг: +402

      Tri 17 августа 2018, 08:38

      Отлично, Зенит показал класс, и указал Минскому Динамо на их место.

      6
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 17 августа 2018, 08:36

      Вообщем эмоции утихли и хочу сказать, Не смотря что я чистокровный конь)))но вчера я от всего сердца и всеми эмоциями срывал голос болея за зенит! А точнее за Россию!!! За парней которые бились за этот клуб и конечно за Сергея Богдановича Семака.вообщем вчера была нервная сказка со счастливым концом!!! От всего сердца Зенит с победой и с проходом в следующий раунд!!!

      14
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA > sobaka120982 17 августа 2018, 09:10

      Еще один конь тебя полностью поддерживает!))

      6
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > PassCSKA 17 августа 2018, 15:15

      Нас мало.. но мы в тельняшках)))))

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 августа 2018, 08:36

      Беру свои слова обратно. Дня назад тиснул, что у нас есть один "200" и Уфа еле-еле дышит. А получилось как в сказке. Ура. Молодцы. Мои поздравления.

      6
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