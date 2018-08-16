Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. «Зенит» забил восемь голов минскому «Динамо» и прошел в следующий раунд. У Дзюбы хет-трик

Лига Европы. «Зенит» забил восемь голов минскому «Динамо» и прошел в следующий раунд. У Дзюбы хет-трик

16 августа 2018, 22:35
262

«Зенит» обыграл минское «Динамо» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 8:1.

На 72-й минуте встречи при счете 2:0 у хозяев был удален полузащитник Леандро Паредес, «Зенит» остался вдесятером. После удаления форвард санкт-петербуржцев Артем Дзюба оформил дубль, эти голы перевели игру в дополнительное время.

На 99-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Сейду Яхайя забил гол. В составе хозяев на 108-й минуте забил форвард Себастьян Дриусси, на 115-й – нападающий Артем Дзюба. Затем дубль оформил форвард санкт-петербуржцев Роберт Мак. На 120-й минуте встречи у «Динамо» был удален защитник Максим Швецов.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

Зенит (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 8:1 (4:0; 1:1; 3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Паредес, 22; 2:0 – Нобоа, 66; 3:0 – Дзюба, 75; 4:0 – Дзюба, 78; 4:1 – Яхайя, 99; 5:1 – Дриусси, 108; 6:1 – Дзюба (с пенальти), 115; 7:1 – Мак (с пенальти), 120+1; 8:1 – Мак, 120+3.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин (Заболотный, 59), Кузяев, Паредес, Эрнани (Дриусси, 61), Нобоа (Смольников, 104), Ерохин (Мак, 102), Дзюба.

«Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша (Гаврилович, 92), Треботич (Наваловский, 72), Иванов (Макась, 65), Бегунов, Хващинский (Капленко, 55), Шитов, Корзун.

Предупреждения: Нобоа, 11 – Паредес, 65; Бегунов, 21; Швецов, 45+2.

Удаление: Паредес, 72 – Швецов, 120.

Первый матч – 0:4

Календарь Лиги Европы

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мн
Комментарии (262)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pourport
1534448500
Сто косяков за Питером,каждый подхват или атака Минска - вне игры!Дайте рефери орден Невского) За такие проходы и грош отдать жаль!)
Ответить
Omikronpercey8
1534448569
Куплено
Ответить
Dimon 007
1534448700
Судя по игре вратаря Динамо, кото то из его семьи похитили........ И так понятно что Зенит на много сильнее Динамо, но всё таки хочется видеть это на поле, а не в купленном судье и дебилах комментаторах которые отвратно, предвзято, не профессионально провели эту встречу.... Очередной позор Зениту.... Кабинетный клуб..... Как правильно сказал Лукашенко, что если Динамо выиграет, нам могут и газ отключить.... ПОЗОР.
Ответить
ROTORFORZA
1534448856
дурни, радуйтесь победе, и хватит искать какие то подкупы,захваты, отключение газа, снимите блин кастрюли с головы и просто порадуйтесь за победу Российского клуба,
Ответить
prtcs
1534449225
Молодцы! Космос.
Ответить
oyabun
1534450070
Каррере надо сделать запись этой игры и перед каждым матчем показывать своей команде, как напоминание о том, что нет ничего невозможного и сила духа сплоченного коллектива способна сотворить на поле настоящее Чудо! Моё глубочайшее уважение питерцам!
Ответить
sobaka120982
1534450775
Смотрел в инете,сорвал голос... Чертовски рад итогу!!! Ребята молодцы!!!! Поздравляю!!!
Ответить
Tuchkin
1534451681
Позор...это Лига Европы ..здесь все что хочешь может быть...купили с потрохами ...Зенит был слабее
Ответить
3ton
1534452637
Чистый воды подкуп. Белорусы даже не оспаривали судейские ошибки ,результат был известен до матча. Позор Лукашенке, продался за газ. И стоит с такими соседями дружить? Сирия - братья
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1534455797
Отдельно хочу сделать респект болелам принципиальных соперников Зенита, в особенности Спартака и ЦСКА. На внутренней арене мы непримиримые соперники, но на европейской, представляем одну страну. Удачи Спартаку в группе ЛЕ, а ЦСКА и Локо в ЛЧ! Рад видеть,что адекватных оказалось гораздо больше,чем на голову больных
Ответить
Главные новости
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+