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    Уткин: «Сегодня в Санкт-Петербурге особенный день: окончательная перепись идиотов среди болельщиков «Зенита»

    Комментатор Василий Уткин заявил, что не понимает людей, считающих, что «Зениту» не нужна Лига Европы. По его словам, игра на два фронта необходима петербуржцам для дальнейшего роста с новым тренером.

    Сегодня «Зенит» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы примет минское «Динамо». В первой встрече команда Сергея Семака проиграла со счетом 0:4.

    «В Петербурге сегодня особенный день, в частности для болельщиков «Зенита». Такой повторится не скоро. Уникальный денeк!

    Разумеется, в самом факте, в самом положении, в которое «Зенит» поставил себя поражением 0:4 хрен знает от кого на самых дальних подступах к болотистым окрестностям ранней, предначальной стадии Лиги Европы уникальности нет. Кто угодно может проиграть рано, крупно и обидно. Это паскудно, но не уникально.

    А тут другой случай. Сегодня в Петербурге проводится неполная, но окончательная перепись идиотов. Неполная, потому что только среди болельщиков «Зенита». Сегодня работает один безотказный критерий.

    Только сегодня человек, который утверждает, что поражение от минского «Динамо» херня и «Зениту» не нужна Лига Европы, а нужно чемпионство и недоеврокубок только помеха на этом железном пути, сразу и безоговорочно обнаруживает себя кретином. Потому что это вообще не дискуссионный вопрос. Это непонимание основ.

    А суть в том, что не может такая команда, как «Зенит», и молодой тренер во главе «Зенита», расти и мужать для больших побед, не играя с самого начала на два фронта, решая проблемы ротации, обладая широкой обоймой игроков. Это базовая вещь.

    Да, «Зенит» в сложнейшем положении. Проиграв в первом матче 0:4, и, если, к чему располагает логика, он вылетит – не помрет. Но это адски усложнит все спортивные задачи. А вовсе не упростит. Кто этого не понимает, идиот и есть.

    Есть только одна возможность сегодня говорить: «А, ерунда, проживем без Лиги Европы». Это бравада перед соперниками. Дескать, нам все нипочем. Но на самом деле не так. На самом деле губа-то прикушена.

    Сегодня очень важный день для «Зенита», – написал Уткин в телеграме.

    Источник: Telegram

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    16.08.2018 13:18
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 17 августа 2018, 07:59

      Это свиньи идиоты..... Уж который год. ******, когда матчи будете показывать !??? До Путина дойдёт и будете срать , дальше чем видите, падлы !!

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 16 августа 2018, 23:37

      Не уважаю Уткина, но он прав. До ответной игры я думал, что Семак решил слить ЛЕ, потому и поставил полуторный состав в Минске, да еще с Дыркиым в воротах. И мне те же самые мысли приходили в голову, что и Уткину. Я даже решил - больше не буду уважать Семака. Но я был неправ. Там была случайность. Семак - тренер, и все понимает лучше нас. Просто он не пророк, и не всегда угадывает с составом.

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 16 августа 2018, 20:42

      По мне Что Уткин,что Гусев,что Орлов,со своими птичьими фамилиями,до фени!
      Только вот нет трансляции,вот это обидно!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 19:53

      прямолинейно, в своем стиле высказался но вообщем то многое по делу)

      5
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      Рейтинг: +490

      andruhs 16 августа 2018, 18:49

      Логика присутствует.
      Вот только за "идиотов" стоило бы фейсом об тейбл.
      Если уж смотреть ещё шире.
      "Фильтруем базар" , уважаемые.

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      Рейтинг: +151

      valdemar47 16 августа 2018, 18:13

      Красавец!!! Абсолютно правильно, а кто этого не понимает... дебилов в России много!

      3
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      Рейтинг: +137

      coocoo 16 августа 2018, 17:42

      Да,не думал что для российского клуба чемпионат России важнее еврокубка, такого еще не было

      1
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 16 августа 2018, 17:13

      Еврокубок. Сегодня и я за Зенит.
      А Вася всегда, что хочет, то и говорит.

      3
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      Рейтинг: +11241

      alp 16 августа 2018, 17:00

      очень много жирных букв

      2
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 16 августа 2018, 16:46

      Матч очень важный,поэтому его по тв и не показывают.Ура нашему тв.

      4
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