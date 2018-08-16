Уткин: «Сегодня в Санкт-Петербурге особенный день: окончательная перепись идиотов среди болельщиков «Зенита»

Комментатор Василий Уткин заявил, что не понимает людей, считающих, что «Зениту» не нужна Лига Европы. По его словам, игра на два фронта необходима петербуржцам для дальнейшего роста с новым тренером.

Сегодня «Зенит» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы примет минское «Динамо». В первой встрече команда Сергея Семака проиграла со счетом 0:4.

«В Петербурге сегодня особенный день, в частности для болельщиков «Зенита». Такой повторится не скоро. Уникальный денeк!

Разумеется, в самом факте, в самом положении, в которое «Зенит» поставил себя поражением 0:4 хрен знает от кого на самых дальних подступах к болотистым окрестностям ранней, предначальной стадии Лиги Европы уникальности нет. Кто угодно может проиграть рано, крупно и обидно. Это паскудно, но не уникально.

А тут другой случай. Сегодня в Петербурге проводится неполная, но окончательная перепись идиотов. Неполная, потому что только среди болельщиков «Зенита». Сегодня работает один безотказный критерий.

Только сегодня человек, который утверждает, что поражение от минского «Динамо» херня и «Зениту» не нужна Лига Европы, а нужно чемпионство и недоеврокубок только помеха на этом железном пути, сразу и безоговорочно обнаруживает себя кретином. Потому что это вообще не дискуссионный вопрос. Это непонимание основ.

А суть в том, что не может такая команда, как «Зенит», и молодой тренер во главе «Зенита», расти и мужать для больших побед, не играя с самого начала на два фронта, решая проблемы ротации, обладая широкой обоймой игроков. Это базовая вещь.

Да, «Зенит» в сложнейшем положении. Проиграв в первом матче 0:4, и, если, к чему располагает логика, он вылетит – не помрет. Но это адски усложнит все спортивные задачи. А вовсе не упростит. Кто этого не понимает, идиот и есть.

Есть только одна возможность сегодня говорить: «А, ерунда, проживем без Лиги Европы». Это бравада перед соперниками. Дескать, нам все нипочем. Но на самом деле не так. На самом деле губа-то прикушена.

Сегодня очень важный день для «Зенита», – написал Уткин в телеграме.