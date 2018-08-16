Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Сегодня в Санкт-Петербурге особенный день: окончательная перепись идиотов среди болельщиков «Зенита»

Уткин: «Сегодня в Санкт-Петербурге особенный день: окончательная перепись идиотов среди болельщиков «Зенита»

16 августа 2018, 13:18
46

Комментатор Василий Уткин заявил, что не понимает людей, считающих, что «Зениту» не нужна Лига Европы. По его словам, игра на два фронта необходима петербуржцам для дальнейшего роста с новым тренером.

Сегодня «Зенит» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы примет минское «Динамо». В первой встрече команда Сергея Семака проиграла со счетом 0:4.

«В Петербурге сегодня особенный день, в частности для болельщиков «Зенита». Такой повторится не скоро. Уникальный денeк!

Разумеется, в самом факте, в самом положении, в которое «Зенит» поставил себя поражением 0:4 хрен знает от кого на самых дальних подступах к болотистым окрестностям ранней, предначальной стадии Лиги Европы уникальности нет. Кто угодно может проиграть рано, крупно и обидно. Это паскудно, но не уникально.

А тут другой случай. Сегодня в Петербурге проводится неполная, но окончательная перепись идиотов. Неполная, потому что только среди болельщиков «Зенита». Сегодня работает один безотказный критерий.

Только сегодня человек, который утверждает, что поражение от минского «Динамо» херня и «Зениту» не нужна Лига Европы, а нужно чемпионство и недоеврокубок только помеха на этом железном пути, сразу и безоговорочно обнаруживает себя кретином. Потому что это вообще не дискуссионный вопрос. Это непонимание основ.

А суть в том, что не может такая команда, как «Зенит», и молодой тренер во главе «Зенита», расти и мужать для больших побед, не играя с самого начала на два фронта, решая проблемы ротации, обладая широкой обоймой игроков. Это базовая вещь.

Да, «Зенит» в сложнейшем положении. Проиграв в первом матче 0:4, и, если, к чему располагает логика, он вылетит – не помрет. Но это адски усложнит все спортивные задачи. А вовсе не упростит. Кто этого не понимает, идиот и есть.

Есть только одна возможность сегодня говорить: «А, ерунда, проживем без Лиги Европы». Это бравада перед соперниками. Дескать, нам все нипочем. Но на самом деле не так. На самом деле губа-то прикушена.

Сегодня очень важный день для «Зенита», – написал Уткин в телеграме.

Источник: Telegram
Лига Европы Динамо Мн Зенит Уткин Василий
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
amazonaws
1534414872
Столь ужасающий результат первой встречи оставляет команде Сергея Семака мало шансов. Они всё же есть и это уже хорошо для Зенита. А если есть шансы, то можно побороться. «Зенит» совершит подвиг, если отыграет у минского «Динамо» четыре мяча. Равняться есть на кого. Точно в такой же ситуации полтора года назад оказалась «Барселона» – и ПОБЕДИЛА. Для этого нужно выполнение СЕМИ условий. 1. Рассчитывать на ЧЕСТНОСТЬ и справедливость судьи. 2. Выставить боеспособный состав. 3. Проявить командное взаимодействие. 4. Произвести точность завершающего удара по воротам. 5. Забить быстрый мяч, а затем забивать до победного. 6. Проникнуться победным духом «Петровского». 7. Нужна помощь футбольного ВЕЗЕНИЯ, которое цементирует все СЕМЬ ЧУДЕС в единое ПОБЕДНОЕ целое. Плюс ТОЧНОСТЬ выполнения всех футбольных действий при командном взаимодействии. Важно дорожить мячом и не ЛУПИТЬ с дуру по воробьям за воротами. Пасовать надо не в борьбу, а точно на ход с выходом на ударную позицию. Все эти элементы надо отрабатывать на тренировках. При умелой подготовке и концентрации можно 7 забить! Желаем Зениту совершить футбольное ЧУДО и ПОБЕДИТЬ!
Ответить
Loko_Roma
1534415070
утке рожу как-нибудь разобьют, или клюв.
Ответить
vladik12
1534415416
Вася хорош). Все верно расписал, как всегда. Умище.
Ответить
Стаz
1534415500
Вася как всегда прав
Ответить
woyser
1534416183
С чего это интересно он взял, что болельщики Зенита говорят, мол ЛЕ не нужна. Какие-то горе критики? Возможно. Проигрыш, конечно ужасен и никто с игроков и тренеров не снимает ответственности, но это футбол - получили-расписались. Как болельщики, мы верим в свою команду и надеемся на положительный результат. Но ситуацию надо оценивать адекватно, а она не в нашу сторону.
Ответить
zigbert
1534420608
Уж не ты ли Вася будешь заниматься подобной переписью? На тебя это похоже.
Ответить
Garrincha58
1534422190
кто нибудь скажите ему что клиент псих диспансера
Ответить
multiscan
1534424688
Грубо, но в точку!
Ответить
Bivaliy67
1534425620
Тот редкий случай, а может даже впервые за последние несколько лет, я соглашусь с Васей.
Ответить
OfaZavr
1534438395
прямолинейно, в своем стиле высказался но вообщем то многое по делу)
Ответить
Главные новости
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+