Погба не разговаривает с Моуринью. За него это делает агент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что у игрока есть конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, но стороны никогда открыто об этом не говорили, опровергая все слухи. Британские СМИ сообщают, что француз отказывается напрямую общаться с португальским специалистом, возложив это на своего агента Мино Райолу.

«Барселона» была заинтересована в переходе Погба. Об этом сам футболист рассказал партнерам по команде, сообщив, что у него есть предварительный контракт с каталонцами. Позже «Барса» опровергла интерес к французскому игроку.

Погба: «Есть вещи в «МЮ», о которых я не могу говорить. Иначе меня оштрафуют»