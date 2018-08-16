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    Погба не разговаривает с Моуринью. За него это делает агент

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что у игрока есть конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, но стороны никогда открыто об этом не говорили, опровергая все слухи. Британские СМИ сообщают, что француз отказывается напрямую общаться с португальским специалистом, возложив это на своего агента Мино Райолу.

    «Барселона» была заинтересована в переходе Погба. Об этом сам футболист рассказал партнерам по команде, сообщив, что у него есть предварительный контракт с каталонцами. Позже «Барса» опровергла интерес к французскому игроку.

    Погба: «Есть вещи в «МЮ», о которых я не могу говорить. Иначе меня оштрафуют»

    Источник: The Sun

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    16.08.2018 11:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 августа 2018, 15:50

      Да уж...Идеальные отношения для работы...Баклажан и переводчик во всей красе.

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 16 августа 2018, 12:51

      Таких игроков надо гнать поганой метлой с клубов

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      Рейтинг: +451

      Illars 16 августа 2018, 11:44

      я думал, у них закрылось уже летнее

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Illars 16 августа 2018, 13:14

      У них закрылось, в Испании еще нпт

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