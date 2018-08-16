Лопетеги: «В финалах проигрывают те, кто допускает больше ошибок. «Атлетико» – эксперт в том, чтобы ими пользоваться»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги считает, что «Атлетико» грамотно воспользовался ошибками его команды в матче за Суперкубок УЕФА.

«Обычно в финалах проигрывают те, кто допускает больше ошибок, и «Атлетико» – эксперт в том, чтобы этими ошибками пользоваться. Соперник сделал счет 2:2 именно в тот момент, когда мы были в ударе. Мы соберемся с силами и продолжим двигаться дальше.

«Атлетико» грамотно использовал те опасные момент, что создал. Мы подошли к дополнительному времени при счете 2:2. У меня создалось впечатление, что большую его часть мы контролировали ход игры. После этого «Атлетико» сделал счет 3:2. Нам пришлось рисковать, и мы утратили привычный стиль игры.

В первом экстра-тайме команда играла хорошо, но третий гол надломил нас эмоционально. В этот момент матч мы и проиграли. Мы тщетно пытались отыграться, но не смогли, а соперник забил четвертый.

Эти футболисты завоевали немало трофеев. Да, в чемпионате им удалось не все, на что они рассчитывали, но мы фокусируемся на предстоящем сезоне, а не думаем о прошлом. Надо проснуться завтра с мыслями о чемпионате Испании. Есть моменты, над которыми надо поработать, так как если в финале ты упускаешь детали из вида, ты проигрываешь», – считает специалист.

Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

«Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты