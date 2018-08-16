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    Лопетеги: «В финалах проигрывают те, кто допускает больше ошибок. «Атлетико» – эксперт в том, чтобы ими пользоваться»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги считает, что «Атлетико» грамотно воспользовался ошибками его команды в матче за Суперкубок УЕФА.

    «Обычно в финалах проигрывают те, кто допускает больше ошибок, и «Атлетико» – эксперт в том, чтобы этими ошибками пользоваться. Соперник сделал счет 2:2 именно в тот момент, когда мы были в ударе. Мы соберемся с силами и продолжим двигаться дальше.

    «Атлетико» грамотно использовал те опасные момент, что создал. Мы подошли к дополнительному времени при счете 2:2. У меня создалось впечатление, что большую его часть мы контролировали ход игры. После этого «Атлетико» сделал счет 3:2. Нам пришлось рисковать, и мы утратили привычный стиль игры.

    В первом экстра-тайме команда играла хорошо, но третий гол надломил нас эмоционально. В этот момент матч мы и проиграли. Мы тщетно пытались отыграться, но не смогли, а соперник забил четвертый.

    Эти футболисты завоевали немало трофеев. Да, в чемпионате им удалось не все, на что они рассчитывали, но мы фокусируемся на предстоящем сезоне, а не думаем о прошлом. Надо проснуться завтра с мыслями о чемпионате Испании. Есть моменты, над которыми надо поработать, так как если в финале ты упускаешь детали из вида, ты проигрываешь», – считает специалист.

    Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

    «Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

    Источник: УЕФА

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    16.08.2018 06:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 августа 2018, 08:41

      Замечательная была игра. Красивые голы. Не это-ли главное в футболе?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 августа 2018, 08:36

      Выигрывают те и не только в финалах, кто больше забивает голов чем соперник. Не за всеми ошибками следуют голы. Все эти дежурные штампы уже мхом поросли, а наставники всё ими пользуются, объясняя поражения своих команд.

      3
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      Рейтинг: +137

      coocoo 16 августа 2018, 07:42

      В первую очередь проиграно дерби, а уже потом тухлый трофей. Отмаз не принимается

      2
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