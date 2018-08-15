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  • «Динамо» напомнило, что не пустило «Спартак» напрямую в Лигу чемпионов

«Динамо» напомнило, что не пустило «Спартак» напрямую в Лигу чемпионов

15 августа 2018, 06:09
37

«Динамо» с юмором отреагировало на вылет «Спартака» из Лиги чемпионов.

Бело-голубые напомнили момент из матча 30-го тура прошлого сезона, в котором Евгений Луценко с пенальти забил мяч в спартаковские ворота. Из-за этого поражения (0:1) «Спартак» пропустили на второе место ЦСКА и не получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК завершился со счетом 0:0 (первый матч – 2:3).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Динамо Спартак Луценко Евгений
Комментарии (37)
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talgatnurzhanov2006
1534304885
Радоваться чужим проблемам удел неудачников.
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yurdin
1534308832
Начали динамовцы,закончили греки))) Мы не устанем повторять:"Е5 спардак Е5!")))
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GARIK-Al
1534311867
Свиные визги со всех щелей! Эко разорвало пердаки-то!
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baddy
1534313205
Динамо в ЛЧ напрямую не отправило, а Спартак в пердив отправил на год. Чувствуйте разницу? В ближайший матч мусоркам трешка прилетит должком.
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SEREGA 64
1534317345
МУСОРА ОНИ И ЕСТЬ МУСОРА
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VVM1964
1534319605
Ну усритесь теперь от счастья , главная задача для Динамо выполнена - Спартак пролетел мимо ЛЧ
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OfaZavr
1534322669
какой недостойной ерундой страдают. лучше бы обратили на свой бардак в клубе.
Ответить
mahan
1534323730
Пусть лучше себе напомнят как они в фнл играли. После этого сезона снова там могут оказаться.
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zigbert
1534348338
Таких "доброжелателей" теперь будет много.
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Полная Канистра
1534352456
в конце сезона вас ФНЛ провожать всей лигой будем
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