«Динамо» напомнило, что не пустило «Спартак» напрямую в Лигу чемпионов

«Динамо» с юмором отреагировало на вылет «Спартака» из Лиги чемпионов.

Бело-голубые напомнили момент из матча 30-го тура прошлого сезона, в котором Евгений Луценко с пенальти забил мяч в спартаковские ворота. Из-за этого поражения (0:1) «Спартак» пропустили на второе место ЦСКА и не получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК завершился со счетом 0:0 (первый матч – 2:3).