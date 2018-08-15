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    «Динамо» напомнило, что не пустило «Спартак» напрямую в Лигу чемпионов

    «Динамо» с юмором отреагировало на вылет «Спартака» из Лиги чемпионов.

    Бело-голубые напомнили момент из матча 30-го тура прошлого сезона, в котором Евгений Луценко с пенальти забил мяч в спартаковские ворота. Из-за этого поражения (0:1) «Спартак» пропустили на второе место ЦСКА и не получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК завершился со счетом 0:0 (первый матч – 2:3).

    Источник: ФК «Динамо»

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    15.08.2018 06:09
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +206

      andromend 15 августа 2018, 22:53

      Всем любителям спама,прежде ознакомьтесь с рейтингом УЕФА на данное время:
      ...85. Динамо
      ...108.Спартак.
      Кто там про дно речь ведет...Еще вопросы?

      -1
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      Рейтинг: +1847

      mahan > andromend 16 августа 2018, 08:50

      Вы чемпионство то страны брали последний раз в 1976 г. Про рейтинги он пишет, на рейтинг посмотрим после обновления таблиц. Хотя чемпионство в фнл это то же круто. Ну ничего страшного в этом сезоне снова в фнл вернетесь и повторите свое достижение.

      0
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      Рейтинг: +206

      andromend > mahan 18 августа 2018, 00:31

      Вы там раньше нас побывали.Зря мы вам Бескова тогда откомандировали,чтобы вытащил,лишь из-за уважения к Старостину.Из года в год позор в Кубках.

      -2
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      Рейтинг: +1847

      mahan > andromend 19 августа 2018, 13:37

      Так вы то в этих кубках вообще не играете уже давно. И можешь сочинять любые сказки, а факт есть факт вы чемпионами последний раз были в 1976 г. Вот это действительно ПОЗОР )))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 августа 2018, 20:00

      в конце сезона вас ФНЛ провожать всей лигой будем

      4
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Полная Канистра 15 августа 2018, 20:06

      уже слышали, прогнозист одноклеточный.

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > o33uk 15 августа 2018, 20:09

      прищемил дверью одно место тебе ну прости меня хе хе

      4
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Полная Канистра 15 августа 2018, 20:13

      ты фантазёр? или дурачок? какая дверь ?

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > o33uk 15 августа 2018, 20:16

      вот дурака и поймал клюнул на это фуфло ааа

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 18:52

      Таких "доброжелателей" теперь будет много.

      4
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      Рейтинг: +379

      o33uk > zigbert 15 августа 2018, 20:15

      Заслужили много выёбы.....сь рассказывая про топ клуб ну мы все всё увидели.

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 15 августа 2018, 12:02

      Пусть лучше себе напомнят как они в фнл играли. После этого сезона снова там могут оказаться.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 11:44

      какой недостойной ерундой страдают. лучше бы обратили на свой бардак в клубе.

      11
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 августа 2018, 11:07

      Не, ну я то тоже об этом вспомнил, но не надо уж все "лавры" себе приписывать, уж с кем, кем, а с ПАОКом Спартак сам все просрал, что в первом матче ведя 0-2, что во втором - наиглупейшим удалением.

      1
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 15 августа 2018, 10:44

      Молодцы

      1
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 15 августа 2018, 10:15

      МУСОРА ОНИ И ЕСТЬ МУСОРА

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > SEREGA 64 15 августа 2018, 20:07

      Свинья она и в африке свинья.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 15 августа 2018, 09:48

      Жаль ,что у Динамо все как то мимо и не первый год .
      Может оттого ,что 100% динамовцев в клубе не осталось, как у других...
      А нынешним никак не привить традиции клуба....
      Одно хорошо ,что на клуб столько г. не льется ,как на его московских коллег ....но это надо ,,заслужить игрой ,, и быть в еврозоне)))

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      Рейтинг: +111

      baddy 15 августа 2018, 09:06

      Динамо в ЛЧ напрямую не отправило, а Спартак в пердив отправил на год. Чувствуйте разницу? В ближайший матч мусоркам трешка прилетит должком.

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