Каррера – после вылета из ЛЧ: «Горжусь своей командой. Сегодня ничего не могу ей предъявить»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0) сказал, что гордится красно-белыми, несмотря на вылет из турнира.

«Прежде чем ответить, на все ваши вопросы, я хочу сказать, что горжусь своей командой. И тем, что она показала сегодня на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут блэк-аута, которые и привели к поражению в первой игре.

Сегодня я ничего не могу предъявить команде. Мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все ради победы. Поэтому ни на что не могу сегодня жаловаться», – сказал итальянец.

Спартаковцы сыграют в группе Лиги Европы.

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Этот момент добил «Спартак»