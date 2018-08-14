Каррера – после вылета из ЛЧ: «Горжусь своей командой. Сегодня ничего не могу ей предъявить»

плохо очень даже грусно что так играете Вам надо встряску дать типа молнии во время грозы по вашим головам
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0) сказал, что гордится красно-белыми, несмотря на вылет из турнира.
«Прежде чем ответить, на все ваши вопросы, я хочу сказать, что горжусь своей командой. И тем, что она показала сегодня на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут блэк-аута, которые и привели к поражению в первой игре.
Сегодня я ничего не могу предъявить команде. Мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все ради победы. Поэтому ни на что не могу сегодня жаловаться», – сказал итальянец.
Спартаковцы сыграют в группе Лиги Европы.
Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?