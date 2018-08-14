Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера – после вылета из ЛЧ: «Горжусь своей командой. Сегодня ничего не могу ей предъявить»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0) сказал, что гордится красно-белыми, несмотря на вылет из турнира.

    «Прежде чем ответить, на все ваши вопросы, я хочу сказать, что горжусь своей командой. И тем, что она показала сегодня на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут блэк-аута, которые и привели к поражению в первой игре.

    Сегодня я ничего не могу предъявить команде. Мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все ради победы. Поэтому ни на что не могу сегодня жаловаться», – сказал итальянец.

    Спартаковцы сыграют в группе Лиги Европы.

    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

    Этот момент добил «Спартак»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2018 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 августа 2018, 18:19

      плохо очень даже грусно что так играете Вам надо встряску дать типа молнии во время грозы по вашим головам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 15 августа 2018, 16:55

      Ещё есть возможность исправить ситуацию: вернуть Полипчука в помощники к Тарханову.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 14:29

      Предъявить действительно нечего - это уровень Спартака.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 августа 2018, 12:37

      Играла ли бы против вас Барселона...Тогда б мог гордиться...А тут...гордиться командой, которая на своем поле в створ не разу не попала..Не понимаю..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 15 августа 2018, 11:27

      Унижение от паока есть следствие наличия присутствия тренера вообще не понимающего ,что происходит на поле, как надо выстраивать игру, кого ставить, кого менять. каррера НОЛЬ. Этот вопрос есть корень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 11:10

      конечно понятно что перед прессой он всегда хочется заступиться за игроков но то что каждый раз одно и тоже а он все "горжусь" да "ничего не могу предъявить команде" уже начинает раздражать.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 15 августа 2018, 07:44

      Вопросов -то больше к тебе. Ну , если твоя гордость- это твой потолок. Стоит задуматься о соответствии великому клубу.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 15 августа 2018, 06:25

      Лига Европы тоже неплохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 15 августа 2018, 05:49

      Формально Каррера прав.Команда билась попав в трудную ситуацию.Даже создала несколько полумоментов.Но лишь только ПОЛУ-,а не 100% голевых.На мой взгляд команде не хватает креативного разыгрывающего уровня хотя бы Титова.Нет мысли впереди.Квинси в этой роли не совсем эфективен.От него больше толку когда он на острие атаки.Да и у Фернандо тоже похоже "творческий" кризис...Так же необходим забивной нападающий. В общем проблем дофига и ещё трошки...Жаль что их-проблемы не решили в межсезонье...А время на это было...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +844

      lejnin > Krossmen73 15 августа 2018, 09:08

      Очень надеюсь, что Ерёменко в хорошей форме сейчас...когда он играл, то стабильно выдавал отличные матчи как раз на месте разыгрывающего. И не совсем понимаю, почему Ханни на скамейке держат, когда он играет, вроде выглядит совсем неплохо, как минимум не хуже Попова или Глушакова, которые играют на его позиции

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > lejnin 15 августа 2018, 18:43

      Согласен с Вами.Ханни был очень неплох в концовке прошлого сезона.У парня есть креатив.Странно что его не ставят в основу.По Ерёменко пока вопрос.Уж слишком долго он не играл.Хотя как распасовщик он очень и очень неплох.Будем надеяться что мастерство никуда не делось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4878

      алдан2014 15 августа 2018, 04:04

      Наш уровень лига европы.даже страшно подумать ,что будут делать в группах лиги чемпионов Локо и цска.Не лига у нас , полный отстой.Ни одной игры нормальной,смотрительной не было за три тура

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11