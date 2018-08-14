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  • Каррера – после вылета из ЛЧ: «Горжусь своей командой. Сегодня ничего не могу ей предъявить»

Каррера – после вылета из ЛЧ: «Горжусь своей командой. Сегодня ничего не могу ей предъявить»

14 августа 2018, 23:32
37

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0) сказал, что гордится красно-белыми, несмотря на вылет из турнира.

«Прежде чем ответить, на все ваши вопросы, я хочу сказать, что горжусь своей командой. И тем, что она показала сегодня на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут блэк-аута, которые и привели к поражению в первой игре.

Сегодня я ничего не могу предъявить команде. Мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все ради победы. Поэтому ни на что не могу сегодня жаловаться», – сказал итальянец.

Спартаковцы сыграют в группе Лиги Европы.

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Этот момент добил «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак ПАОК Каррера Массимо
Комментарии (37)
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Blossiya
1534279439
Умение поддержать свою команду , быть частью этой команды - это счастье иметь такого тренера.
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Владислав Vlad
1534279577
Каррера гордится тем, что игроки отыграли на своём уровне. Ну, не смогли вдесятером взломать оборону ПАОКа, что из того? ПАОК не автобусный клуб, поэтому любая ошибка могла привести к голу. Соответственно отсюда и нервозная игра Спартака. ПАОК лишь в конце поставил автобус, понимая, что Спартак может до-давить. Но давить организованную оборону вдесятером очень сложно. Спартак сыграл достойно, единственный минус - Адриано.
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Project Бабангида
1534279598
а за адриано , гордость вообще переполняет
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GoldPlayFIFARus9
1534279655
А я могу - ноль ударов в створ(и это не злорадство,если чё). И да,чем тут гордиться?
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tesch
1534279943
В предложенных и рукотворных обстоятельствах за Спартак не стыдно. В меньшинстве погоняли греков.
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acer2003
1534281110
Горжусь чем ? отсутствием игры ? удалением,вылетом из ЛЧ ? ))))
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Супермачо
1534281990
Ну если после сегодняшнего безволия и импотенции в атаке предъявить нечего, то что ждать в дальнейшем? Отп...ить их публично мало. Вразвалочку ходили и лыбились после промахов по семиметровым воротам.
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BykAs
1534308274
Вопросов -то больше к тебе. Ну , если твоя гордость- это твой потолок. Стоит задуматься о соответствии великому клубу.
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OfaZavr
1534320615
конечно понятно что перед прессой он всегда хочется заступиться за игроков но то что каждый раз одно и тоже а он все "горжусь" да "ничего не могу предъявить команде" уже начинает раздражать.
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zigbert
1534332565
Предъявить действительно нечего - это уровень Спартака.
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