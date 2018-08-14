Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС: «VAR – не панацея. Но мы к этому придем»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поговорил о введении системы видеоповторов в РПЛ. Функционер пообещал, что VAR в России появится.

    – Если бы у нас была система видеопомощи судьям (VAR), ошибок удавалось бы избегать?

    – Вы должны понять, что VAR – это не панацея. Система видеопомощи ограничена определенными моментами, в которых она может применяться.

    Не все так просто: помните же, когда на ЧМ-2018 у всех было одно мнение, а у VAR – другое. Мы к этому придем, но не все так просто.

    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2018 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 августа 2018, 00:29

      Но мы к этому придём???

      А я, что говорил.
      Ждите новых скандалов!
      "Неподкупные" судьи их вам обеспечат по полной скандальной программе, согласно цены федуновского вопроса.
      Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.

      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!!
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!

      Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
      Ждите новых скандалов!
      Они их вам обеспечат по полной скандальной судейской программе.

      РФС надо с судейством разбираться в первую очередь.
      Наши судьи уже не одно "КРЫЛЬЦО" построили и отремонтировали, благо находятся те, кто щедро платит за цену вопроса.
      А судьям всё МАЛО и МАЛО.
      Только плати, хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ.
      Вот и Анжи ЗАСУДИЛИ.
      Судьи очень вредят нашему футболу.

      Очки не пахнут, но матч судья Левников отсудил со скандалом, согласно цены федуновского вопроса.
      Это судейский беспредел, как в 90-х!
      За такое безобразие надо ОТСТРАНЯТЬ от футбола.
      Левников поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ не впервый раз.
      Егоров мастер сочинять ОТМАЗКИ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17775

      paracetamol 14 августа 2018, 23:38

      Панацея - это хорошая взятка - подумал про себя Александр Егоров, но никому ничего не сказал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws > paracetamol 15 августа 2018, 00:35

      никому ничего не сказал??? и молча поделился с нужными людьми.
      Дело судейских скандалов ЗАМЯЛИ и всем судьям поставили по десять баллов за судейство
      Послали их по-новой СКАНДАЛИТЬ, благо что находятся те, кто за это очень ЩЕДРО платит.
      А установку системы ВАР задвинули на 10 лет.
      Некому будет тогда чемоданчики с деньгами приносить.
      Потому что система ВАР очень мешает судьям КРИМИНАЛЬНО обогащаться.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11