Глава департамента судейства и инспектирования РФС: «VAR – не панацея. Но мы к этому придем»

Но мы к этому придём???
А я, что говорил.
Ждите новых скандалов!
"Неподкупные" судьи их вам обеспечат по полной скандальной программе, согласно цены федуновского вопроса.
Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!!
С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
Ждите новых скандалов!
Они их вам обеспечат по полной скандальной судейской программе.
РФС надо с судейством разбираться в первую очередь.
Наши судьи уже не одно "КРЫЛЬЦО" построили и отремонтировали, благо находятся те, кто щедро платит за цену вопроса.
А судьям всё МАЛО и МАЛО.
Только плати, хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ.
Вот и Анжи ЗАСУДИЛИ.
Судьи очень вредят нашему футболу.
Очки не пахнут, но матч судья Левников отсудил со скандалом, согласно цены федуновского вопроса.
Это судейский беспредел, как в 90-х!
За такое безобразие надо ОТСТРАНЯТЬ от футбола.
Левников поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ не впервый раз.
Егоров мастер сочинять ОТМАЗКИ!
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поговорил о введении системы видеоповторов в РПЛ. Функционер пообещал, что VAR в России появится.
– Если бы у нас была система видеопомощи судьям (VAR), ошибок удавалось бы избегать?
– Вы должны понять, что VAR – это не панацея. Система видеопомощи ограничена определенными моментами, в которых она может применяться.
Не все так просто: помните же, когда на ЧМ-2018 у всех было одно мнение, а у VAR – другое. Мы к этому придем, но не все так просто.