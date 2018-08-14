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  • Глава департамента судейства и инспектирования РФС: «VAR – не панацея. Но мы к этому придем»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС: «VAR – не панацея. Но мы к этому придем»

14 августа 2018, 21:30
3

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поговорил о введении системы видеоповторов в РПЛ. Функционер пообещал, что VAR в России появится.

– Если бы у нас была система видеопомощи судьям (VAR), ошибок удавалось бы избегать?

– Вы должны понять, что VAR – это не панацея. Система видеопомощи ограничена определенными моментами, в которых она может применяться.

Не все так просто: помните же, когда на ЧМ-2018 у всех было одно мнение, а у VAR – другое. Мы к этому придем, но не все так просто.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (3)
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paracetamol
1534279121
Панацея - это хорошая взятка - подумал про себя Александр Егоров, но никому ничего не сказал.
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amazonaws
1534282161
Но мы к этому придём??? А я, что говорил. Ждите новых скандалов! "Неподкупные" судьи их вам обеспечат по полной скандальной программе, согласно цены федуновского вопроса. Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ! Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!! С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить. Ждите новых скандалов! Они их вам обеспечат по полной скандальной судейской программе. РФС надо с судейством разбираться в первую очередь. Наши судьи уже не одно "КРЫЛЬЦО" построили и отремонтировали, благо находятся те, кто щедро платит за цену вопроса. А судьям всё МАЛО и МАЛО. Только плати, хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ. Вот и Анжи ЗАСУДИЛИ. Судьи очень вредят нашему футболу. Очки не пахнут, но матч судья Левников отсудил со скандалом, согласно цены федуновского вопроса. Это судейский беспредел, как в 90-х! За такое безобразие надо ОТСТРАНЯТЬ от футбола. Левников поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ не впервый раз. Егоров мастер сочинять ОТМАЗКИ!
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