Глава департамента судейства и инспектирования РФС: «VAR – не панацея. Но мы к этому придем»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поговорил о введении системы видеоповторов в РПЛ. Функционер пообещал, что VAR в России появится.

– Если бы у нас была система видеопомощи судьям (VAR), ошибок удавалось бы избегать?

– Вы должны понять, что VAR – это не панацея. Система видеопомощи ограничена определенными моментами, в которых она может применяться.

Не все так просто: помните же, когда на ЧМ-2018 у всех было одно мнение, а у VAR – другое. Мы к этому придем, но не все так просто.