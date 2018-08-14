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  • Алиев: «Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я позволял себе расслабиться, но не так, как говорят и пишут об этом»

Алиев: «Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я позволял себе расслабиться, но не так, как говорят и пишут об этом»

14 августа 2018, 17:59
12

Бывший полузащитник сборной Украины, киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев заявил, что СМИ приписали ему образ человека, который любит выпить.

Ранее в прессе неоднократно появлялись слухи о пристрастии 33-летнего футболиста к алкоголю.

«Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить. Но не каждый день я пил и напивался. Это все раскрутили журналисты и подлые языки. Я не алкоголик. Да, мог пойти посидеть.

Почему не писали, когда я играл, забивал? Только один алкоголь, алкоголь… Как я хотел, так я и жил. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом», – приводит слова Алиева Sport.ua.

Источник: sport.ua
Украина Алиев Александр
Комментарии (12)
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insider_retro
1534259245
Расслабон хорош после напряга! Видимо, рано прекратил напрягаться, тут стаканчик и злые языки подоспели...
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Chesn0k
1534259263
а почему, по сути, в 30 лет с футболом на высоком уровне завязал?
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PUZIAKA
1534259902
не бывает дыма без огня
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Kulima
1534260000
Ой, да не гони, вы на пару с корешом Милевским ой как по молодости куралесили, не просто же так вас гнали постоянно из команд
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Боцман59rus
1534261064
Это уже не актуально, да и не было никогда, для России уж точно, ходите хоть вверх ногами у себя на родине, или как там она у вас сейчас называется и где находится...
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Freyd
1534263421
Если бы не синька.игрок был отличный
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OfaZavr
1534265572
хочет теперь очиститься а уже вряд ли получиться. репутация замарана капитально. и ведь это не просто сплетни и слухи. наглядный пример его карьера как она пошла на дно и то что он дома буйствовал тоже это подтверждает.
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Yev
1534269828
Саша, ты просто многое не помнишь. Так бывает...
Ответить
zigbert
1534327294
Пожалуй нечего оправдываться ,если ты чист и безупречен.
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