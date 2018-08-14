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    Алиев: «Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я позволял себе расслабиться, но не так, как говорят и пишут об этом»

    Бывший полузащитник сборной Украины, киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев заявил, что СМИ приписали ему образ человека, который любит выпить.

    Ранее в прессе неоднократно появлялись слухи о пристрастии 33-летнего футболиста к алкоголю.

    «Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить. Но не каждый день я пил и напивался. Это все раскрутили журналисты и подлые языки. Я не алкоголик. Да, мог пойти посидеть.

    Почему не писали, когда я играл, забивал? Только один алкоголь, алкоголь… Как я хотел, так я и жил. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом», – приводит слова Алиева Sport.ua.

    Источник: sport.ua

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    14.08.2018 17:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 13:01

      Пожалуй нечего оправдываться ,если ты чист и безупречен.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 августа 2018, 21:03

      Саша, ты просто многое не помнишь. Так бывает...

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 19:52

      хочет теперь очиститься а уже вряд ли получиться. репутация замарана капитально. и ведь это не просто сплетни и слухи. наглядный пример его карьера как она пошла на дно и то что он дома буйствовал тоже это подтверждает.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 14 августа 2018, 19:17

      Если бы не синька.игрок был отличный

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 августа 2018, 18:37

      Это уже не актуально, да и не было никогда, для России уж точно,
      ходите хоть вверх ногами у себя на родине, или как там она у вас сейчас называется и где находится...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 14 августа 2018, 18:20

      Ой, да не гони, вы на пару с корешом Милевским ой как по молодости куралесили, не просто же так вас гнали постоянно из команд

      3
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 14 августа 2018, 18:18

      не бывает дыма без огня

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > PUZIAKA 14 августа 2018, 18:39

      бывает, это нападение Локо.))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 августа 2018, 18:07

      а почему, по сути, в 30 лет с футболом на высоком уровне завязал?

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 14 августа 2018, 18:07

      Расслабон хорош после напряга! Видимо, рано прекратил напрягаться, тут стаканчик и злые языки подоспели...

      6
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