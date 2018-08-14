Алиев: «Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я позволял себе расслабиться, но не так, как говорят и пишут об этом»

Бывший полузащитник сборной Украины, киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев заявил, что СМИ приписали ему образ человека, который любит выпить.

Ранее в прессе неоднократно появлялись слухи о пристрастии 33-летнего футболиста к алкоголю.

«Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить. Но не каждый день я пил и напивался. Это все раскрутили журналисты и подлые языки. Я не алкоголик. Да, мог пойти посидеть.

Почему не писали, когда я играл, забивал? Только один алкоголь, алкоголь… Как я хотел, так я и жил. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом», – приводит слова Алиева Sport.ua.