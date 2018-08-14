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РПЛ может создать фонд финансовой помощи клубам

14 августа 2018, 14:35
22

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига может создать стабилизационный фонд для поддержки команд, испытывающих проблемы с финансированием.

«Ряд руководителей клубов уже обратились ко мне с вопросом о стабилизационном фонде, и я их поддерживаю. Негоже, чтобы через считаные туры команда снималась с чемпионата, особенно для той страны, которая проводила ЧМ.

Нам нужно создавать какой-то финансовый резерв. На ближайшем собрании обсудим этот вопрос. Если создавать фонд, то он должен работать на всех в равных условиях. Всегда нужно работать на опережение, у нас будет очень жeсткий контроль во всех сферах», сказал Прядкин.

По завершении сезона-2017/18 из-за плохого финансового положения прекратили существование «Амкар» и «Тосно». В настоящее время серьезные проблемы с деньгами испытывает «Анжи».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (22)
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Бабушка Зильзиля
1534246996
И будут фондить оттуда пока касса взаимопомощи не иссякнет))
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OBOLEV
1534246997
Робята, акститесь! Какой фонд?! Если клуб не может заробатовать , то зачем нам такой футбол?! Такие клубы как Тосно и Анжи. Это просто мыльный пузырь. Если людям нужен футбол, то они и на вторую лигу сходят . А вбухивать деньги народа на содержания клубов, чтобы только были. Увольте. Я и АПЛ по телику посмотрю. (Все лучше чем слушать жалобы какого нибудь недомилионера которому клуб не заплатил кучу денег и закончил свое существование.
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DOCTOR PENALTY
1534247130
Соберите в этот фонд все разворованные с футбола деньги и смело можно будет расширить РПЛ до 50 команд и спокойно играть лет 5 - 10 , на всё хватит.
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Т34
1534247277
Решили создать еще одну "кормушку" для чинуш от футбола. Мысль о фонде хорошая, но у нас очень быстро дурно запахнет.
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insider_retro
1534248200
С одной стороны, это может стабилизировать ситуацию, а с другой, возможно, создаст прецедент поощряемого раздолбайства...
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Project Бабангида
1534250960
ух-ты! новая схема...! кудрин с мутко лично будут курировать
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Миша13
1534251866
За чей счёт??
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Сильвербой
1534258158
От хорошей кормушки невозможно оторваться, что только не придумаешь что бы это продолжалось вечно!!!
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OfaZavr
1534263430
это не выход, клубы будут рассчитывать на этот фонд и пользоваться все время до такого может дойти что еще этот фонд в минус уйдет и идея провалиться а клубы снова окажутся в той же ситуации на грани исчезновения.
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Рубик Докоян
1534266384
Могут создать пул на примере КХЛ. Но надо раскрывать бюджеты клубов и работать открыто в чистую. Но в нашем футболе это исключено. Там свои закулисные финансовые клондайки...
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