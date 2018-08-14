РПЛ может создать фонд финансовой помощи клубам

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига может создать стабилизационный фонд для поддержки команд, испытывающих проблемы с финансированием.

«Ряд руководителей клубов уже обратились ко мне с вопросом о стабилизационном фонде, и я их поддерживаю. Негоже, чтобы через считаные туры команда снималась с чемпионата, особенно для той страны, которая проводила ЧМ.

Нам нужно создавать какой-то финансовый резерв. На ближайшем собрании обсудим этот вопрос. Если создавать фонд, то он должен работать на всех в равных условиях. Всегда нужно работать на опережение, у нас будет очень жeсткий контроль во всех сферах», сказал Прядкин.

По завершении сезона-2017/18 из-за плохого финансового положения прекратили существование «Амкар» и «Тосно». В настоящее время серьезные проблемы с деньгами испытывает «Анжи».