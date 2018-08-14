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    РПЛ может создать фонд финансовой помощи клубам

    Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига может создать стабилизационный фонд для поддержки команд, испытывающих проблемы с финансированием.

    «Ряд руководителей клубов уже обратились ко мне с вопросом о стабилизационном фонде, и я их поддерживаю. Негоже, чтобы через считаные туры команда снималась с чемпионата, особенно для той страны, которая проводила ЧМ.

    Нам нужно создавать какой-то финансовый резерв. На ближайшем собрании обсудим этот вопрос. Если создавать фонд, то он должен работать на всех в равных условиях. Всегда нужно работать на опережение, у нас будет очень жeсткий контроль во всех сферах», сказал Прядкин.

    По завершении сезона-2017/18 из-за плохого финансового положения прекратили существование «Амкар» и «Тосно». В настоящее время серьезные проблемы с деньгами испытывает «Анжи».

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2018 14:35
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 12:05

      Очередная кормушка для нерадивых клубов.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 августа 2018, 20:21

      С.Прядкин хочет возглавить этот фонд и распоряжаться финансами
      на свое усмотрение, проще на себя тратить эти деньги. Очередная
      официальная кормушка.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 20:06

      Могут создать пул на примере КХЛ. Но надо раскрывать бюджеты клубов и работать открыто в чистую. Но в нашем футболе это исключено. Там свои закулисные финансовые клондайки...

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 19:18

      Ничего не создавать, все Гиннер заберет. Пусть играют лучше!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 19:17

      это не выход, клубы будут рассчитывать на этот фонд и пользоваться все время до такого может дойти что еще этот фонд в минус уйдет и идея провалиться а клубы снова окажутся в той же ситуации на грани исчезновения.

      5
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 августа 2018, 18:04

      фонд финансовой помощи???
      Это будет беспредельная и неконтролируемая КОРРУПЦИЯ!
      Такой фонд создавать НЕЛЬЗЯ!
      Футбол должен быть частным, а деньги под КОНТРОЛЕМ!
      Футбол самый КОРРУМПИРОВАННЫЙ вид спорта.
      Многие чиновники НАЖИВАЮТСЯ на футболе.
      Они превратили футбол в свою коррупционную кормушку.
      Все бюджеты клубов надо сделать ПРОЗРАЧНЫМИ и антикоррупционными.
      Футбольным откатам надо дать решительный отпор уголовными делами.
      Пока ни одного чиновника от футбола не посадили.
      Важно контролировать расходование средств.

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 августа 2018, 17:49

      От хорошей кормушки невозможно оторваться, что только не придумаешь что бы это продолжалось вечно!!!

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 августа 2018, 17:18

      ДАВАЙТЕ БОЙКОТИРОВАТЬ ЭТОТ СРАНЫЙ ФУТБОЛ ПУСТЬ ОНИ САМИ ЕГО И СМОТРЯТ

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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 августа 2018, 16:06

      Добровольно-принудительная касса взаимопомощи. Огромный бассейн халявных бабок для ненасытных упырей.

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 14 августа 2018, 16:04

      За чей счёт??

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Миша13 14 августа 2018, 17:17

      с ПФР

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > Diter Bolen 14 августа 2018, 18:24

      Нет брат,спасибо,пошли они нафиг))

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