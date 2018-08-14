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    Флаг «Краснодара» побывал в космосе

    Флаг «Краснодара» с автографами всех футболистов команды побывал на МКС. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара Георгий Антониади.

    На орбиту полотно доставил космонавт Антон Шкаплеров. Флаг провел в космосе пять месяцев и за это время совершил более 2000 витков вокруг земли.

    «Есть отличная традиция у клуба заядлых болельщиков ФК «Краснодар» – «К12»: где бы мы ни были – берем с собой флаг любимой команды. Так он объехал уже полмира: Эльбрус, Альпы, Бразилия, пляжи разных стран и даже боевое дежурство на подводной лодке…» – написал Антониади на своей странице в «Вконтакте».

    Источник: «ВКонтакте»

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    14.08.2018 13:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 августа 2018, 19:12

      Для начало чего попроще, хотя бы в той же ЛЧ побывал бы, а то и ресурсы есть и хозяин не дурак, а что то все мимо и мимо.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > gosproektikabinet 14 августа 2018, 23:01

      да, да, да, расскажите это болельщику из Ростова )))
      Драли при Бердыеве и Москву и Питер во все дыры ))))
      Вот это и удивляет, вроде то все и правильно в Краснодаре, но выхлопа маловато.

      0
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      Рейтинг: +597

      Krd123 14 августа 2018, 15:26

      Крас но дар! Просто за родной город приятно!

      4
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN > СуперПАВ9 14 августа 2018, 16:53

      Ты не жена Мамаева случаем?

      6
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      Рейтинг: +597

      Krd123 > СуперПАВ9 14 августа 2018, 18:47

      Ты сам то откуда будешь?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 августа 2018, 14:26

      Хочется флагу на луну и на дно морское. Батискаф подыскивают. С луной сложнее.

      0
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 14 августа 2018, 14:08

      Видимо флаг подыскивал с высоты новый клуб для Смолова. Задача выполнена успешно!+++

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 августа 2018, 14:02

      Неплохой рекламный трюк.

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 14 августа 2018, 13:59

      Флаг тоскают проплаченные а на матче с уфой 3 чела было и то с карточками. Работники клуба

      3
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 14 августа 2018, 13:32

      такие фотолюбители прям

      2
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 14 августа 2018, 13:32

      Поддержу традицию. Я сейчас в майке Краснодара, в Мордовской глуши.))))

      3
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 14 августа 2018, 13:31

      В какой бы жопе не побывал флаг страны или футбольного клуба жить лучше от этого не будут..флаг России где только не устанавливали..

      -1
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 14 августа 2018, 13:28

      Краснодар - ты просто космос! Краснодар - ты КОСМОС!!!!

      7
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