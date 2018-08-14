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Флаг «Краснодара» побывал в космосе

14 августа 2018, 13:16
14

Флаг «Краснодара» с автографами всех футболистов команды побывал на МКС. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара Георгий Антониади.

На орбиту полотно доставил космонавт Антон Шкаплеров. Флаг провел в космосе пять месяцев и за это время совершил более 2000 витков вокруг земли.

«Есть отличная традиция у клуба заядлых болельщиков ФК «Краснодар» – «К12»: где бы мы ни были – берем с собой флаг любимой команды. Так он объехал уже полмира: Эльбрус, Альпы, Бразилия, пляжи разных стран и даже боевое дежурство на подводной лодке…» – написал Антониади на своей странице в «Вконтакте».

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (14)
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Project Бабангида
1534242253
Галицкий что ли не в курсе что земля плоская а космоса не существует )
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Razvedchik - sniper
1534242495
Краснодар - ты просто космос! Краснодар - ты КОСМОС!!!!
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Миша13
1534242710
В какой бы жопе не побывал флаг страны или футбольного клуба жить лучше от этого не будут..флаг России где только не устанавливали..
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Mazai-NN
1534242723
Поддержу традицию. Я сейчас в майке Краснодара, в Мордовской глуши.))))
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Васьок86
1534242724
такие фотолюбители прям
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РМЗ
1534244393
Флаг тоскают проплаченные а на матче с уфой 3 чела было и то с карточками. Работники клуба
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DIDI 23
1534244558
Неплохой рекламный трюк.
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vitvik
1534246012
Хочется флагу на луну и на дно морское. Батискаф подыскивают. С луной сложнее.
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Krd123
1534249592
Крас но дар! Просто за родной город приятно!
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FanatSerj
1534263120
Для начало чего попроще, хотя бы в той же ЛЧ побывал бы, а то и ресурсы есть и хозяин не дурак, а что то все мимо и мимо.
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