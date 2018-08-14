Флаг «Краснодара» побывал в космосе

Для начало чего попроще, хотя бы в той же ЛЧ побывал бы, а то и ресурсы есть и хозяин не дурак, а что то все мимо и мимо.
Флаг «Краснодара» с автографами всех футболистов команды побывал на МКС. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара Георгий Антониади.
На орбиту полотно доставил космонавт Антон Шкаплеров. Флаг провел в космосе пять месяцев и за это время совершил более 2000 витков вокруг земли.
«Есть отличная традиция у клуба заядлых болельщиков ФК «Краснодар» – «К12»: где бы мы ни были – берем с собой флаг любимой команды. Так он объехал уже полмира: Эльбрус, Альпы, Бразилия, пляжи разных стран и даже боевое дежурство на подводной лодке…» – написал Антониади на своей странице в «Вконтакте».