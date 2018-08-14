Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бизяк: «В восторге, что стал частью «Уфы». Это очень большой шаг вперед для меня»

    Новичок «Уфы» полузащитник Ловро Бизяк прокомментировал переход в российский клуб.

    «Знаю, что «Уфа» – очень хороший клуб. У меня здесь уже есть хороший друг – Боян Йокич. Боян рассказывал о клубе только самое хорошее. Я в восторге, что стал частью «Уфы».

    Готов помочь команде уже в следующем матче. Уже не могу дождаться момента, когда смогу надеть футболку «Уфы». Думаю, что выберу 11-й номер. 11 – мое счастливое число.

    Переход в «Уфу» – это очень большой шаг вперед для меня. Я приехал сюда, чтобы доказать себе, что я могу здорово играть. Переход в «Уфу» – это хороший шанс, чтобы это сделать», – сказал Бизяк.

    Соглашение 24-летнего футболиста с клубом рассчитано на четыре года.

    Источник: ФК «Уфа»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2018 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 14 августа 2018, 14:03

      Нормальный чувак. Думаю он Уфе принесет пользу.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 14 августа 2018, 11:30

      ...и шанс продолжить выступление в ЛЕ 18/19)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA > absent32 14 августа 2018, 13:17

      Он уже заявлен за другую команду. Как там с правилами, кто знает? Сможет за Уфу в ЛЕ играть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 > PUZIAKA 14 августа 2018, 13:18

      с группового этапа можно заявить за Уфу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Маркиз 67 14 августа 2018, 11:29

      Не разочаруй только.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11