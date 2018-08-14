Бизяк: «В восторге, что стал частью «Уфы». Это очень большой шаг вперед для меня»

Новичок «Уфы» полузащитник Ловро Бизяк прокомментировал переход в российский клуб.

«Знаю, что «Уфа» – очень хороший клуб. У меня здесь уже есть хороший друг – Боян Йокич. Боян рассказывал о клубе только самое хорошее. Я в восторге, что стал частью «Уфы».

Готов помочь команде уже в следующем матче. Уже не могу дождаться момента, когда смогу надеть футболку «Уфы». Думаю, что выберу 11-й номер. 11 – мое счастливое число.

Переход в «Уфу» – это очень большой шаг вперед для меня. Я приехал сюда, чтобы доказать себе, что я могу здорово играть. Переход в «Уфу» – это хороший шанс, чтобы это сделать», – сказал Бизяк.

Соглашение 24-летнего футболиста с клубом рассчитано на четыре года.