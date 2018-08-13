Бердыев: «Рубин» привез гол себе сам»

Новый сезон, новые силы, новые задачи, новая жизнь У ВСЕХ.....
И только Рубин узнаваем... Ковыряемся, колупаемся, пытаемся играть, иногда даже играем, только ВСЕГДА ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ХВАТАЕТ.....
То корявенько пиньнём, то немножечко промахнёмся, то метрик не успеем, то секундочку не дотерпим....
Посмотришь вокруг: Оренбург из сил выбивается и чудеса показывает, Арсенал в меньшинстве Ахмата вывозят, Крылья в гостях Ростову навешивают... и только Рубин стабилен, как "вертикаль власти" в России... чуть повыше переходной зоны....
скоро стадион снова опустеет и снова будем ждать следующего сезона....
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
– В целом от содержания игры есть удовлетворение, а от результата нет.
– В каком состоянии травмированные Бухаров и Кудряшов?
– По травмам неизвестно. У Бухарова боковая связка, у Федора удар в колено. Беспокойство есть.
– Не сломали ли эти замены вам план на игру?
– Шекари молодой парень – не вошел в игру, как хотелось.
Но команду сломал этот эпизод с голом. Мяч был у нас в ногах, мы сами себе его привезли. Этот эпизод выбил из колеи.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.