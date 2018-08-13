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    Бердыев: «Рубин» привез гол себе сам»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

    – В целом от содержания игры есть удовлетворение, а от результата нет.

    – В каком состоянии травмированные Бухаров и Кудряшов?

    – По травмам неизвестно. У Бухарова боковая связка, у Федора удар в колено. Беспокойство есть.

    – Не сломали ли эти замены вам план на игру?

    – Шекари молодой парень – не вошел в игру, как хотелось.

    Но команду сломал этот эпизод с голом. Мяч был у нас в ногах, мы сами себе его привезли. Этот эпизод выбил из колеи.

    «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2018 22:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 августа 2018, 07:25

      Новый сезон, новые силы, новые задачи, новая жизнь У ВСЕХ.....
      И только Рубин узнаваем... Ковыряемся, колупаемся, пытаемся играть, иногда даже играем, только ВСЕГДА ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ХВАТАЕТ.....
      То корявенько пиньнём, то немножечко промахнёмся, то метрик не успеем, то секундочку не дотерпим....
      Посмотришь вокруг: Оренбург из сил выбивается и чудеса показывает, Арсенал в меньшинстве Ахмата вывозят, Крылья в гостях Ростову навешивают... и только Рубин стабилен, как "вертикаль власти" в России... чуть повыше переходной зоны....
      скоро стадион снова опустеет и снова будем ждать следующего сезона....

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