Бердыев: «Рубин» привез гол себе сам»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

– В целом от содержания игры есть удовлетворение, а от результата нет.

– В каком состоянии травмированные Бухаров и Кудряшов?

– По травмам неизвестно. У Бухарова боковая связка, у Федора удар в колено. Беспокойство есть.

– Не сломали ли эти замены вам план на игру?

– Шекари молодой парень – не вошел в игру, как хотелось.

Но команду сломал этот эпизод с голом. Мяч был у нас в ногах, мы сами себе его привезли. Этот эпизод выбил из колеи.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.