РПЛ – лидер среди европейских лиг по воздушным единоборствам в сезоне-2017/18

А почему? а потому что 10 из 16 команд ставят автобус. Поэтому кроме как навесом в штрафную мяч не закинуть.
РПЛ по итогам сезона-2017/18 стала лидером по количеству единоборств в воздухе.
В среднем за одну игру в чемпионате России совершалось 60,5 воздушных дуэлей.
На втором месте расположилась Бундеслига (54,4), на третьем – голландская Эредивизие (53,7), на четвертом – португальская Примейра (51,8).
Замкнула пятерку турецкая Суперлига – в среднем 48,6 воздушных единоборств за матч.
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— InStat Football (@InStatFootball) 13 августа 2018 г.