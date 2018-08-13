РПЛ – лидер среди европейских лиг по воздушным единоборствам в сезоне-2017/18

РПЛ по итогам сезона-2017/18 стала лидером по количеству единоборств в воздухе.

В среднем за одну игру в чемпионате России совершалось 60,5 воздушных дуэлей.

На втором месте расположилась Бундеслига (54,4), на третьем – голландская Эредивизие (53,7), на четвертом – португальская Примейра (51,8).

Замкнула пятерку турецкая Суперлига – в среднем 48,6 воздушных единоборств за матч.