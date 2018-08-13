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    РПЛ – лидер среди европейских лиг по воздушным единоборствам в сезоне-2017/18

    РПЛ по итогам сезона-2017/18 стала лидером по количеству единоборств в воздухе.

    В среднем за одну игру в чемпионате России совершалось 60,5 воздушных дуэлей.

    На втором месте расположилась Бундеслига (54,4), на третьем – голландская Эредивизие (53,7), на четвертом – португальская Примейра (51,8).

    Замкнула пятерку турецкая Суперлига – в среднем 48,6 воздушных единоборств за матч.

    Источник: InStat

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    13.08.2018 14:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 13 августа 2018, 22:13

      А почему? а потому что 10 из 16 команд ставят автобус. Поэтому кроме как навесом в штрафную мяч не закинуть.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 22:01

      Навесы, "закидушки" на авось в штрафную примитивны и не эффективны как и пасы поперёк поля и назад. Эта статистика ни о чём. Осталось ещё считать кто больше замен делает, тянет время и т.д.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 августа 2018, 19:54

      все мячи верхом по воздуху это заслуга Дзюбы ему больше всех навешивают и это его личный рейтинг

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 19:36

      Трудно даже в это поверить. Раньше считалось что это козырь англичан.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:53

      ну вот в чем-то и мы первые) пусть не в очень значимом и крутом но все же)

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 августа 2018, 18:33

      ну хоть в этом мы впереди планеты всей по воздушным шарикам а по результативности вообще подсчёту не поддаётся ваааще //космос//

      3
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 августа 2018, 16:00

      Ну если не футбол, хоть волейбол)

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 августа 2018, 15:43

      Ещё одна победа российского футбола! До этого мы были первыми только по количеству поперечных передач :)
      Похоже, они и единоборства между игроками одной команды посчитали :)))

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 15:18

      Просто много навесов и мяч прыгает по полю)) Это скорее, плохо, чем хорошо.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 13 августа 2018, 15:10

      Ну тык все ставят автобус, вот все и вешают. В России нет ни тактики, ни стратегии,просто грузи вперёд, игра придёт, вот и всё.
      Как сказал один тренер: "футбол родился в Англии,а на Урале он умер".(в данном случае в России)...

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