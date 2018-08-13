Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Уфе построят новый стадион вместимостью 15-16 тысяч зрителей

    В Уфе в скором времени появится новый стадион. В настоящее время власти Башкортостана выбирают площадку для строительства спортивного сооружения.

    «Нам действительно нужен новый стадион. «Нефтяник» выручил нас на какое-то время, но сейчас мы уже видим, что городу нужен новый спортивный объект. Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории.

    Сегодня команды второй лиги в Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде играют на суперсовременных стадионах, туда приходят по 20-40 тысяч зрителей.

    Республика может себе позволить такого рода объекты. Проект и планы такие есть. Я надеюсь, что мы их реализуем», – цитирует gtrk.tv главу Башкортостана Рустэма Хамитова.

    Проект нового новой арены «подсмотрели» в Беларуси. Его вместимость будет составлять 15-16 тысяч зрителей. Стоимость составит 3-4 миллиарда рублей, что в пять раз дешевле стадионов, построенных к чемпионату мира-2018.

    Нынешняя домашняя арена «Уфы» «Нефтяник» была построена в 1967 году, а реконструирована в 2012-2015 годах. Стадион вмещает 15 132 зрителя.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2018 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 19:12

      Ну если у главы Башкортостана есть такая уверенность ,пусть строят современный стадион. Тем более команда показывает неплохие результаты и все остается за посещаемостью нового стадиона.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:41

      хорошая затея но лишь бы зрителей приходило под завязку а то если посещаемость не повыситься смысла тогда особого нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 августа 2018, 15:59

      Отличная новость

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 13 августа 2018, 15:01

      на котором распилят 15 лярдов рублей но ходить на него будут тысяч 5 болел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 13 августа 2018, 14:57

      Ребят Уфа на сколько большой город?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 августа 2018, 14:42

      Реконструировали несколько лет назад.Это ещё как??Скоро в громадной Уфе будет два стадиона на 15 тыс.зрителей?Нельзя новый на 25 тысяч построить?Тем более,умудряются строить в 5 раз дешевле,чем в других регионах.В этой связи появляется ехидный вопрос: Вы в пять раз талантливее остальных в стране, или совести в пять раз больше,чем,скажем,-в Саранске?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 августа 2018, 13:33

      15 тысяч ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН В 21 ВЕКЕ НОВЫЙ!!!!!! Такое возможно только в России.Цирк

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11