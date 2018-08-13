В Уфе построят новый стадион вместимостью 15-16 тысяч зрителей

В Уфе в скором времени появится новый стадион. В настоящее время власти Башкортостана выбирают площадку для строительства спортивного сооружения.

«Нам действительно нужен новый стадион. «Нефтяник» выручил нас на какое-то время, но сейчас мы уже видим, что городу нужен новый спортивный объект. Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории.

Сегодня команды второй лиги в Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде играют на суперсовременных стадионах, туда приходят по 20-40 тысяч зрителей.

Республика может себе позволить такого рода объекты. Проект и планы такие есть. Я надеюсь, что мы их реализуем», – цитирует gtrk.tv главу Башкортостана Рустэма Хамитова.

Проект нового новой арены «подсмотрели» в Беларуси. Его вместимость будет составлять 15-16 тысяч зрителей. Стоимость составит 3-4 миллиарда рублей, что в пять раз дешевле стадионов, построенных к чемпионату мира-2018.

Нынешняя домашняя арена «Уфы» «Нефтяник» была построена в 1967 году, а реконструирована в 2012-2015 годах. Стадион вмещает 15 132 зрителя.