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  • В Уфе построят новый стадион вместимостью 15-16 тысяч зрителей

В Уфе построят новый стадион вместимостью 15-16 тысяч зрителей

13 августа 2018, 13:25
7

В Уфе в скором времени появится новый стадион. В настоящее время власти Башкортостана выбирают площадку для строительства спортивного сооружения.

«Нам действительно нужен новый стадион. «Нефтяник» выручил нас на какое-то время, но сейчас мы уже видим, что городу нужен новый спортивный объект. Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории.

Сегодня команды второй лиги в Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде играют на суперсовременных стадионах, туда приходят по 20-40 тысяч зрителей.

Республика может себе позволить такого рода объекты. Проект и планы такие есть. Я надеюсь, что мы их реализуем», – цитирует gtrk.tv главу Башкортостана Рустэма Хамитова.

Проект нового новой арены «подсмотрели» в Беларуси. Его вместимость будет составлять 15-16 тысяч зрителей. Стоимость составит 3-4 миллиарда рублей, что в пять раз дешевле стадионов, построенных к чемпионату мира-2018.

Нынешняя домашняя арена «Уфы» «Нефтяник» была построена в 1967 году, а реконструирована в 2012-2015 годах. Стадион вмещает 15 132 зрителя.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (7)
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Axe111
1534156436
15 тысяч ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН В 21 ВЕКЕ НОВЫЙ!!!!!! Такое возможно только в России.Цирк
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yorgenbarenz
1534160522
Реконструировали несколько лет назад.Это ещё как??Скоро в громадной Уфе будет два стадиона на 15 тыс.зрителей?Нельзя новый на 25 тысяч построить?Тем более,умудряются строить в 5 раз дешевле,чем в других регионах.В этой связи появляется ехидный вопрос: Вы в пять раз талантливее остальных в стране, или совести в пять раз больше,чем,скажем,-в Саранске?
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РМЗ
1534161457
Ребят Уфа на сколько большой город?
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Semargl18
1534161676
на котором распилят 15 лярдов рублей но ходить на него будут тысяч 5 болел
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Decorhome
1534165162
Отличная новость
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OfaZavr
1534174876
хорошая затея но лишь бы зрителей приходило под завязку а то если посещаемость не повыситься смысла тогда особого нет.
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zigbert
1534176774
Ну если у главы Башкортостана есть такая уверенность ,пусть строят современный стадион. Тем более команда показывает неплохие результаты и все остается за посещаемостью нового стадиона.
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