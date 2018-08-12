Смолов и Крыховяк – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Локомотива» на матч третьего тура РПЛ.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Маляров, Сутормин, Козлов.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.

Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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