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    Смолов и Крыховяк – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Локомотива» на матч третьего тура РПЛ.

    «Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Маляров, Сутормин, Козлов.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.

    Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    12.08.2018 12:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 13 августа 2018, 08:49

      Пока у Смолова нулевая производительность. Очень хочется верить что пока

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 16:06

      Смолов в составе.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 августа 2018, 14:57

      Пока сыграются(если сыграются),много воды утечёт.Их целесообразнее ,по-началу,на замены выпускать.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 12 августа 2018, 14:01

      Сколько раз уже ругал этот сайт за то, что не пишут состав запасных. Так местные профессионалы даже не парятся что-либо изменить в лучшую сторону и ничего слушать не хотят. Сразу видно, что на пользователей наплевать, им главное получить деньги за рекламу.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 августа 2018, 13:39

      фарфан хеведес в запасе ?

      1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 12 августа 2018, 13:22

      хоть бы не 0-0... локо прока бы уже начать забивать... но мои паровозы скорее забьют Интеру, чем Оренбургу (при всем уважение к Оренбургу)... Давайте голевую феерию)))

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 12 августа 2018, 13:07

      Федя, верим! Покажи диванным критикам, что умеешь забивать!

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Черкизовский Кот 12 августа 2018, 13:57

      Показать кому, Оренбургу? Ты действительно хочешь поднять самооценку Смолова за счет того, что он возможно наклепает голы сегодняшнему сопернику?

      -1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > gosproektikabinet 12 августа 2018, 15:24

      Только что на этом сайте учил уму-разуму такого же гомосека, как ты. Состыкуйтесь и долбите друг друга в голову, ну или куда вы там ещё можете...

      -1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 августа 2018, 13:04

      А где Попович? Джокером со скамейки под уставший Локо выйдет что ли штафные бить. По Смолову понятно, хоть кто-то и писал что не будет его в старте, так для чего тогда брали. Посмотрим как он с братьями будет играть, а они без Фарфана.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 12 августа 2018, 12:52

      Смолов уже отошел от обсёрова после ДТП?

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > polt 12 августа 2018, 12:53

      От просрочке отошел. Хоть в футбол окунется. А не в тишину на трибунах

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