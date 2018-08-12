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  • Смолов и Крыховяк – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

Смолов и Крыховяк – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

12 августа 2018, 12:50
13

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Локомотива» на матч третьего тура РПЛ.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Маляров, Сутормин, Козлов.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.

Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив
Комментарии (13)
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polt
1534067554
Смолов уже отошел от обсёрова после ДТП?
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alexis02lion
1534068267
А где Попович? Джокером со скамейки под уставший Локо выйдет что ли штафные бить. По Смолову понятно, хоть кто-то и писал что не будет его в старте, так для чего тогда брали. Посмотрим как он с братьями будет играть, а они без Фарфана.
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Черкизовский Кот
1534068428
Федя, верим! Покажи диванным критикам, что умеешь забивать!
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fortune-bva
1534069356
хоть бы не 0-0... локо прока бы уже начать забивать... но мои паровозы скорее забьют Интеру, чем Оренбургу (при всем уважение к Оренбургу)... Давайте голевую феерию)))
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anri1703
1534070362
фарфан хеведес в запасе ?
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Антибиотик
1534071680
Сколько раз уже ругал этот сайт за то, что не пишут состав запасных. Так местные профессионалы даже не парятся что-либо изменить в лучшую сторону и ничего слушать не хотят. Сразу видно, что на пользователей наплевать, им главное получить деньги за рекламу.
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yorgenbarenz
1534075058
Пока сыграются(если сыграются),много воды утечёт.Их целесообразнее ,по-началу,на замены выпускать.
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zigbert
1534079201
Смолов в составе.
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Юрий Б.
1534139342
Пока у Смолова нулевая производительность. Очень хочется верить что пока
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