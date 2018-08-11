Уткин: «Поражение «Зенита» от «Динамо» Мн – это дно, потом два слоя говна, а потом еще одно дно»

Комментатор Василий Уткин высказал мнение о разгромном поражении «Зенита» от минского «Динамо» (0:4) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мне сказать особо нечего, но все спрашивают: чего молчишь? А я ж не обещал говорить по любому поводу, я не совсем СМИ – я СМИ-в-свое-удовольствие. И никакого удовольствия смотреть «Динамо» Минск с «Зенитом» в четверг не было. Вот я и не смотрел. И не буду смотреть «Зенит» раньше пятого тура. Незачем. Если не пройдет в группу Лиги Европы – это фиаско по любому.

В чемпионате, во-первых, брезгую. Мне противно, что календарь делается под «Зенит». Если вы думаете, что это не так, расскажите мне, например, почему уже не в первый раз на самый длинный, трудный физически и потенциально холодный выезд «Зенит» стабильно летает в первом туре. Пока тепло, пока не между играми... Год назад Хабаровск, сейчас Тюмень.

Это просто самое заметное – первый самый дальний тур. Меня обманывают, ну, и я подожду, пока матчей будет много. Все объективней картина сложится. Это, во-первых.

А во-вторых, я считаю, что новым штабом дела приняты в настолько запущенном и сложном состоянии, что о работе собственно Семака тура до пятого говорить просто наивно. Уважаю тех, кто это делает, но мне это не любопытно. Поэтому смотрю вскользь, читаю других, сам в основном молчу.

В «Зените» дела с точки зрения футбола очень и очень плохи. Зачем, кто и когда приглашал этих игроков, давно поросло быльем. Три последних главных тренера – три ошибки, а их предшественник переработал как минимум год. Судить о дизайне, пока не поработала бригада ломовых уборщиц, – трата времени.

И само по себе поражение 0:4 от Минска не требует комментариев. Тут все понятно. Это дно, потом два слоя говна, а потом еще одно дно. Вот ответный матч очень интересен. Это уже вызов. Это уже конкретная, сложная ситуация как профессионального, так и человеческого вызова. Этот матч must see. Я обязательно буду в Питере и стану болеть за «Зенит», за друзей и за Семака. И даже за Низелика.

Да помню я, что матч без зрителей. Я и не пошел бы. В этом году во всех матчах со мной на стадионе было 0:0. А я хочу, чтобы команда Семака прошла», – написал Уткин в телеграм-канале.

Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 16 августа на стадионе «Петровский» и пройдет при пустых трибунах.