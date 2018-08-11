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    Уткин: «Поражение «Зенита» от «Динамо» Мн – это дно, потом два слоя говна, а потом еще одно дно»

    Комментатор Василий Уткин высказал мнение о разгромном поражении «Зенита» от минского «Динамо» (0:4) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Мне сказать особо нечего, но все спрашивают: чего молчишь? А я ж не обещал говорить по любому поводу, я не совсем СМИ – я СМИ-в-свое-удовольствие. И никакого удовольствия смотреть «Динамо» Минск с «Зенитом» в четверг не было. Вот я и не смотрел. И не буду смотреть «Зенит» раньше пятого тура. Незачем. Если не пройдет в группу Лиги Европы – это фиаско по любому.

    В чемпионате, во-первых, брезгую. Мне противно, что календарь делается под «Зенит». Если вы думаете, что это не так, расскажите мне, например, почему уже не в первый раз на самый длинный, трудный физически и потенциально холодный выезд «Зенит» стабильно летает в первом туре. Пока тепло, пока не между играми... Год назад Хабаровск, сейчас Тюмень.

    Это просто самое заметное – первый самый дальний тур. Меня обманывают, ну, и я подожду, пока матчей будет много. Все объективней картина сложится. Это, во-первых.

    А во-вторых, я считаю, что новым штабом дела приняты в настолько запущенном и сложном состоянии, что о работе собственно Семака тура до пятого говорить просто наивно. Уважаю тех, кто это делает, но мне это не любопытно. Поэтому смотрю вскользь, читаю других, сам в основном молчу.

    В «Зените» дела с точки зрения футбола очень и очень плохи. Зачем, кто и когда приглашал этих игроков, давно поросло быльем. Три последних главных тренера – три ошибки, а их предшественник переработал как минимум год. Судить о дизайне, пока не поработала бригада ломовых уборщиц, – трата времени.

    И само по себе поражение 0:4 от Минска не требует комментариев. Тут все понятно. Это дно, потом два слоя говна, а потом еще одно дно. Вот ответный матч очень интересен. Это уже вызов. Это уже конкретная, сложная ситуация как профессионального, так и человеческого вызова. Этот матч must see. Я обязательно буду в Питере и стану болеть за «Зенит», за друзей и за Семака. И даже за Низелика.

    Да помню я, что матч без зрителей. Я и не пошел бы. В этом году во всех матчах со мной на стадионе было 0:0. А я хочу, чтобы команда Семака прошла», – написал Уткин в телеграм-канале.

    Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 16 августа на стадионе «Петровский» и пройдет при пустых трибунах.

    Источник: Telegram

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    11.08.2018 12:46
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 14 августа 2018, 15:10

      Молодец Уткин.Зенит позор российского футбола)

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 11:17

      Г-но - это то, что льётся изо рта жирной Утки.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 14 августа 2018, 10:44

      Не надо Уткина чморить, он ведь по головке ударенный.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 августа 2018, 09:26

      Уткин превратился в футбольного Жириновского...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 14 августа 2018, 07:06

      Этот Уткин у него мозг хоть есть такую ересь несет что на голову не натянешь

      -1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 13 августа 2018, 16:56

      ну спасибо браты россияне!!!!у минчан хоть беларусы играют....

      2
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > makson_klim 14 августа 2018, 07:06

      Это случайно они победили дома мы их хлопнем

      -1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Зенит 12 15 августа 2018, 01:40

      случайно можно 1-0 Выиграть но не 4

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 11 августа 2018, 18:39

      Первый раз с Утей соглашусь. Семака жалко.

      0
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > sochi-2013 14 августа 2018, 07:07

      Походу я один верю в Зенит

      0
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      Рейтинг: +628

      somn > sochi-2013 14 августа 2018, 10:46

      А зачем его жалеть, ведь сам согласился. И потом не всё так плохо, как кажется, ну кроме Минска.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 18:21

      как всегда в своем стиле, сравнения и не всем приятная правда, ну *овница не забыл подкинуть))

      8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 17:29

      Так кое что сказал по делу а вот с навозом перебрал.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 августа 2018, 16:47

      фирменный торт васи

      4
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