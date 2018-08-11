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  • Уткин: «Поражение «Зенита» от «Динамо» Мн – это дно, потом два слоя говна, а потом еще одно дно»

Уткин: «Поражение «Зенита» от «Динамо» Мн – это дно, потом два слоя говна, а потом еще одно дно»

11 августа 2018, 12:46
65

Комментатор Василий Уткин высказал мнение о разгромном поражении «Зенита» от минского «Динамо» (0:4) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мне сказать особо нечего, но все спрашивают: чего молчишь? А я ж не обещал говорить по любому поводу, я не совсем СМИ – я СМИ-в-свое-удовольствие. И никакого удовольствия смотреть «Динамо» Минск с «Зенитом» в четверг не было. Вот я и не смотрел. И не буду смотреть «Зенит» раньше пятого тура. Незачем. Если не пройдет в группу Лиги Европы – это фиаско по любому.

В чемпионате, во-первых, брезгую. Мне противно, что календарь делается под «Зенит». Если вы думаете, что это не так, расскажите мне, например, почему уже не в первый раз на самый длинный, трудный физически и потенциально холодный выезд «Зенит» стабильно летает в первом туре. Пока тепло, пока не между играми... Год назад Хабаровск, сейчас Тюмень.

Это просто самое заметное – первый самый дальний тур. Меня обманывают, ну, и я подожду, пока матчей будет много. Все объективней картина сложится. Это, во-первых.

А во-вторых, я считаю, что новым штабом дела приняты в настолько запущенном и сложном состоянии, что о работе собственно Семака тура до пятого говорить просто наивно. Уважаю тех, кто это делает, но мне это не любопытно. Поэтому смотрю вскользь, читаю других, сам в основном молчу.

В «Зените» дела с точки зрения футбола очень и очень плохи. Зачем, кто и когда приглашал этих игроков, давно поросло быльем. Три последних главных тренера – три ошибки, а их предшественник переработал как минимум год. Судить о дизайне, пока не поработала бригада ломовых уборщиц, – трата времени.

И само по себе поражение 0:4 от Минска не требует комментариев. Тут все понятно. Это дно, потом два слоя говна, а потом еще одно дно. Вот ответный матч очень интересен. Это уже вызов. Это уже конкретная, сложная ситуация как профессионального, так и человеческого вызова. Этот матч must see. Я обязательно буду в Питере и стану болеть за «Зенит», за друзей и за Семака. И даже за Низелика.

Да помню я, что матч без зрителей. Я и не пошел бы. В этом году во всех матчах со мной на стадионе было 0:0. А я хочу, чтобы команда Семака прошла», – написал Уткин в телеграм-канале.

Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 16 августа на стадионе «Петровский» и пройдет при пустых трибунах.

Источник: Telegram
Лига Европы Зенит Динамо Мн Уткин Василий
Комментарии (65)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Пестрый
1533982472
Про дно все верно)) а про календарь верно на 100%!! Не зря шпалыч возмущался!
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hevbn 28
1533982546
Если вдуматься то 0-4 в Минске хоть и сам по себе мягко говоря неприятен (очень мягко говоря) , но самое главное тут даже не сам возможный вылет из Еврокубков ,а то к чему он может привезти . Я имею в виду , что такие команды как Зенит собираются для того чтобы пол сезона , а иногда и больше играть два матча в неделю и поэтому у них в составе человек 15 которые хотят играть хотя бы раз в неделю, что будет делать Семак с игроками если матч будет всего один раз в неделю. Это очень плохая ситуация для любой команды когда игроки которые не намного хуже тех игроков которые будут играть не будут играть , особенно если учесть ,что каждый нормальный футболист считает себя достойным игры в старте , так ,что матч с Минском дома становится чуть ли не ключевым матчем в этом сезоне для Зенита.Желаю Зениту сделать это " маленькое чудо" и пройти Минск , как бы это не было сложно , но для команды которая позиционирует себя как команду которая может играть в полу финале Еврокубка это можно.
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Мары
1533982717
Какое яркое и цветистое выражение. Дно, 2 слоя говна и снова дно. Надо запомнить.
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VVM1964
1533982765
Мне одному кажется , что свои посты Уткин пишет сильно не трезвый ? Какие то не связанные , путанные фразы за которыми с трудом угадываются мыслишки .
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alex1951
1533982924
Толстяк ВУ - личность. Его слова западают в душу. Сказал ,,говно,, - значит оно там есть и проверять его не надо. А вот в ответке ,сам бог велел ВУ в нем вывалятся, так что смотри - не стань после игры , третьим слоем))))
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Сильвербой
1533983540
Про два слоя креативненько получилось!
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Полная Канистра
1533984005
вася то учёный у нас Во как раскладушку для зины расправил и ни разу не ошибся в мыслях своих а мы как хочешь его понимай
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zigbert
1533997757
Так кое что сказал по делу а вот с навозом перебрал.
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OfaZavr
1534000880
как всегда в своем стиле, сравнения и не всем приятная правда, ну *овница не забыл подкинуть))
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prezent2017
1534234621
Г-но - это то, что льётся изо рта жирной Утки.
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