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  • Булыкин: «Если «Зенит» не пройдет «Динамо» Мн, это станет позором как для команды, так и для руководства»

Булыкин: «Если «Зенит» не пройдет «Динамо» Мн, это станет позором как для команды, так и для руководства»

11 августа 2018, 12:25
15

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал факторы, которые привели к разгромному поражению «Зенита» от минского «Динамо» (0:4) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Футболист заявил, что вылет петербуржцев из турнира на столь ранней стадии станет для них позором.

«Во-первых, команда недооценила соперника. Во-вторых, «Зенит» сильно подкосил курьeзный первый мяч «Динамо» в дебюте встречи. Плюс сыграл свою роль и спорный стартовый состав.

Если «Зенит» в первом матче пропустил четыре, почему бы команде не забить столько же в Санкт-Петербурге? Но если «Зенит» не пройдeт «Динамо» в Лиге Европы, то это станет позором как для команды, так и для руководства», – сказал Булыкин.

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и пройдет при пустых трибунах.

Источник: RT
Лига Европы Динамо Мн Зенит Булыкин Дмитрий
Комментарии (15)
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ЮНик
1533981164
В четверг в Питере будет гораздо больше, чем просто футбол. Уж если Лукашенко (президент государства, Карл!) в открытую смеется над "национальным достоянием - зенитом". Смеет издеваться над питерскими!? Рамсы попутал? О... это надо запасаться попкорном.
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VVM1964
1533981895
" Если «Зенит» не пройдeт «Динамо» в Лиге Европы " . Если ??? Мне одному кажется , что слово " если " здесь лишнее ?
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Floppy
1533982773
Зенит победит в ответном матче!.. но вряд ли пройдет дальше :(
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Мары
1533983080
Надо устроить в ответной встрече минчанам Ад. И выиграть 5-0 .
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Сильвербой
1533984689
А какие предпосылки что бы отыграть четыре мяча у Динамо? Кто у Зенита выйдет на поле и сделает это??? Может ЗМС Дзюба??? Или Роналду с Модричем и Мбапе??? Кто????????? И это после вымученных побед в первых турах!!!
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Zenmaster
1533986360
Это уже стало позором !!! В ответном матче -- надо совершить чудо -- сделать всё возможное для победы и пройти дальше !!!
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Garrincha58
1533987053
одни говорят глупости, а желтый Бомбардир их публикует
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polt
1533988577
Зениту и руководству этот позор совершенно по боку. Многие надеются на отыгрыш в ответном матче со счетом 5-0. Закатайте губы. Сегодняшний Зенит на такое просто не способен, бесхребетная команда, закормленная баблом. Зениту чтобы родить гол, надо наизнанку вывернуться, ну а пять безответных это из разряда несбыточного.
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Вомбат
1533989715
Спасибо, Дмитрий за лестное для Зенита предположение, что он в принципе может отыграться с 0:4. Оно абсолютно невероятно, но все равно спасибо.
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OfaZavr
1534000509
позор итак уже в первой игре случился и нет особых надежд что в ответном все встанет с ног на голову.
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