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    Булыкин: «Если «Зенит» не пройдет «Динамо» Мн, это станет позором как для команды, так и для руководства»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал факторы, которые привели к разгромному поражению «Зенита» от минского «Динамо» (0:4) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Футболист заявил, что вылет петербуржцев из турнира на столь ранней стадии станет для них позором.

    «Во-первых, команда недооценила соперника. Во-вторых, «Зенит» сильно подкосил курьeзный первый мяч «Динамо» в дебюте встречи. Плюс сыграл свою роль и спорный стартовый состав.

    Если «Зенит» в первом матче пропустил четыре, почему бы команде не забить столько же в Санкт-Петербурге? Но если «Зенит» не пройдeт «Динамо» в Лиге Европы, то это станет позором как для команды, так и для руководства», – сказал Булыкин.

    Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и пройдет при пустых трибунах.

    Источник: RT

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    11.08.2018 12:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11

      Piterboll 14 августа 2018, 01:11

      Булыкин, ты то чего добился в футболе, что бы рассуждать что позор для кого-то, палено из пален пля

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 13 августа 2018, 17:37

      Советник президента Локо активнее всего обсуждает Зенит. С чего бы это?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 18:15

      позор итак уже в первой игре случился и нет особых надежд что в ответном все встанет с ног на голову.

      6
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 11 августа 2018, 15:18

      Если?

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 11 августа 2018, 15:15

      Спасибо, Дмитрий за лестное для Зенита предположение, что он в принципе может отыграться с 0:4. Оно абсолютно невероятно, но все равно спасибо.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 августа 2018, 14:56

      Зениту и руководству этот позор совершенно по боку. Многие надеются на отыгрыш в ответном матче со счетом 5-0. Закатайте губы. Сегодняшний Зенит на такое просто не способен, бесхребетная команда, закормленная баблом. Зениту чтобы родить гол, надо наизнанку вывернуться, ну а пять безответных это из разряда несбыточного.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2018, 14:30

      одни говорят глупости, а желтый Бомбардир их публикует

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 августа 2018, 14:19

      Это уже стало позором !!! В ответном матче -- надо совершить чудо -- сделать всё возможное для победы и пройти дальше !!!

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 августа 2018, 13:51

      А какие предпосылки что бы отыграть четыре мяча у Динамо? Кто у Зенита выйдет на поле и сделает это??? Может ЗМС Дзюба??? Или Роналду с Модричем и Мбапе??? Кто????????? И это после вымученных побед в первых турах!!!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 13:24

      Надо устроить в ответной встрече минчанам Ад.
      И выиграть 5-0 .

      6
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      Рейтинг: +4934

      polt > Мары 11 августа 2018, 14:59

      С головой дружить НАДО.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > polt 11 августа 2018, 15:06

      Дружите.
      Я не против.

      3
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