Булыкин: «Если «Зенит» не пройдет «Динамо» Мн, это станет позором как для команды, так и для руководства»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал факторы, которые привели к разгромному поражению «Зенита» от минского «Динамо» (0:4) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Футболист заявил, что вылет петербуржцев из турнира на столь ранней стадии станет для них позором.

«Во-первых, команда недооценила соперника. Во-вторых, «Зенит» сильно подкосил курьeзный первый мяч «Динамо» в дебюте встречи. Плюс сыграл свою роль и спорный стартовый состав.

Если «Зенит» в первом матче пропустил четыре, почему бы команде не забить столько же в Санкт-Петербурге? Но если «Зенит» не пройдeт «Динамо» в Лиге Европы, то это станет позором как для команды, так и для руководства», – сказал Булыкин.

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и пройдет при пустых трибунах.