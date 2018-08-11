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    Совфед: «Спартаковским фанатам не следует отвечать на хамство болельщиков ПАОКа»

    Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал инцидент с нападением греческих фанатов на наших журналистов во время матча Лиги чемпионов в Салониках.

    «Мы знаем, что греки во всем мире воспринимаются как очень агрессивные болельщики. Другое дело, что в этом случае греческая полиция не организовала порядок и не защитила российских журналистов.

    Надеюсь, наши болельщики не ответят на хамство фанатов ПАОКа, если те приедут в Москву», – сказал сенатор.

    Ответный матч состоится 14 августа.

    Источник: Известия

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    11.08.2018 09:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 14 августа 2018, 11:58

      3000 мусоров призваны оградить этих ублюдков от праведного возмездия...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 августа 2018, 13:08

      да мы всегда добрые чуть чуть по головке /погладим/ и зубки почистим

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2018, 15:17

      В.Джабаров, это не хамство, а хулиганство, прошу не путать. Есть статья
      за хулиганство, вот и применяйте её к греческим фанатам, тогда и наших
      болельщиков успокаивать не потребуется. Из закона физики ясно, что
      сила противодействия, равна силе действия. Это для уравновешивания
      сил.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2018, 15:08

      До смерти бить не надо, а вот проучить нужно. Как фильме "Место
      встречи изменить нельзя" Горбатый: " Мы тебя больно убивать не будем,
      ножичком чик и ты на небе".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 августа 2018, 14:52

      Что можно услышать от людей, которые стоя, аплодисментами приветствовали американских сенаторов?

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 13:27

      Джабаров может и дальше надеяться.
      Но мы совсем не толерантные.
      Добро пожаловать на Ад-Открытие арену сцуки !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      sergan113 11 августа 2018, 13:12

      Это типа того,вас насилуют ,а вы получайте удовольствие?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 11 августа 2018, 12:37

      совету делать то больше не чего в стране полное процветание в экономике и социальной жизни, теперь можно и в футбол нос сунуть. УБЛЮДКИ.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 августа 2018, 12:35

      В СФ привыкли всем подряд задницу лизать!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Smithy 11 августа 2018, 12:35

      А мне кажется болельщики в России не менее агрессивные, особенно у московских команд

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