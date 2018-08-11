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  • Совфед: «Спартаковским фанатам не следует отвечать на хамство болельщиков ПАОКа»

Совфед: «Спартаковским фанатам не следует отвечать на хамство болельщиков ПАОКа»

11 августа 2018, 09:06
16

Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал инцидент с нападением греческих фанатов на наших журналистов во время матча Лиги чемпионов в Салониках.

«Мы знаем, что греки во всем мире воспринимаются как очень агрессивные болельщики. Другое дело, что в этом случае греческая полиция не организовала порядок и не защитила российских журналистов.

Надеюсь, наши болельщики не ответят на хамство фанатов ПАОКа, если те приедут в Москву», – сказал сенатор.

Ответный матч состоится 14 августа.

Источник: Известия
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак ПАОК
Комментарии (16)
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vladik12
1533967608
Мальчиками для биться шоле быть?
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oleg32ru
1533967968
Ударили по левой щеке подставь правую-да?
Ответить
Retiremen_VMF
1533968080
Надеяться можно только в одном случае, если их тут не будет. А так остается только надеяться...
Ответить
Супервайзер
1533969206
И не надейся, сенатор. Займись своим делом, ищи, где бы нарыть бабла.
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+50/-50
1533969351
Как это знакомо - Не противление злу, насилием. ( граф Лев Толстой). Ударили по одной щеке, подставь другую. Нам санкции, а мы в еврозону лярды долларов. Нам санкции, а мы импортозамещение, НДС 20%, увеличение пенсионного возраста. Как это угодничество зае.бал.о.
Ответить
Zenmaster
1533979158
Думаю , что ответить очень даже следует -- иначе , безнаказанность -- порождает беспредел !!!
Ответить
батог
1533980134
В СФ привыкли всем подряд задницу лизать!
Ответить
aaaaahhhh
1533980238
совету делать то больше не чего в стране полное процветание в экономике и социальной жизни, теперь можно и в футбол нос сунуть. УБЛЮДКИ.
Ответить
sergan113
1533982329
Это типа того,вас насилуют ,а вы получайте удовольствие?
Ответить
мы_не_рабы
1533988354
Что можно услышать от людей, которые стоя, аплодисментами приветствовали американских сенаторов?
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