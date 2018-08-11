Совфед: «Спартаковским фанатам не следует отвечать на хамство болельщиков ПАОКа»

Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал инцидент с нападением греческих фанатов на наших журналистов во время матча Лиги чемпионов в Салониках.

«Мы знаем, что греки во всем мире воспринимаются как очень агрессивные болельщики. Другое дело, что в этом случае греческая полиция не организовала порядок и не защитила российских журналистов.

Надеюсь, наши болельщики не ответят на хамство фанатов ПАОКа, если те приедут в Москву», – сказал сенатор.

Ответный матч состоится 14 августа.