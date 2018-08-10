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    Аршавин: «У Смолова тяжелый период? Его задача – играть в футбол, остальное уйдет на второй план»

    Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью Prosports.kz ответил на вопросы о Федоре Смолове.

    – У Федора Смолова сейчас тяжелый период в жизни. Когда-то вы сами испытали подобное. Как ему выйти из этой ситуации?

    – Ему лично я не хочу ничего советовать, потому что он сам взрослый человек, мужчина. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что его задача играть в футбол, ему нужно просто делать это хорошо, и все остальное уйдет на второй план.

    – «Паненка» Смолова в серии пенальти с Хорватией – пижонство?

    – Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьет пенальти, очень сильно рискует.

    – В вашу молодость за такое могли побить, напихать?

    – В заводских командах могли, наверное, убить, потому что это были деньги для людей. Сейчас это немного в более цивилизованном ракурсе проходит. Я особо этого не застал, но в те времена, когда мой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу.

    Напомним, вчера 28-летний Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив». Сумма трансфера оценивается в 9 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 15:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 12:20

      Иногда по характеру Федор напоминает молодого человека. Не повзрослел он еще.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 августа 2018, 05:54

      Смолова пик уже позади...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 19:51

      да и сейчас за такое нужно было бы его проучить ведь тоже на кону стоял выход в полуфинал а он неуместные понты давать гнуть.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 августа 2018, 19:48

      не знаю как было у других но я сам играл за завод за цех и ни каких там денег и подавно не было только грамоту и кубок вручали если конечно выигрывали чё несёт этот сопляк и трепло

      4
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    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 10 августа 2018, 16:43

      как раз с игрой у него проблеммы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 10 августа 2018, 16:02

      Жаль, что озарение многих настигает с опозданием...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 10 августа 2018, 15:58

      когда андрюха отчебучивал, я ему всё готов был простить за его талант...
      а смолов просто понты кидает, без особых на то оснований

      7
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 августа 2018, 15:57

      Интересно,на каком стадионе закапывали,почесали свои затылки в МВД...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 10 августа 2018, 15:54

      А вообще - "Ваши ожидания от игры Смолова - это ваши проблемы"
      И он прав...

      2
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