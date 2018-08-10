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  • Аршавин: «У Смолова тяжелый период? Его задача – играть в футбол, остальное уйдет на второй план»

Аршавин: «У Смолова тяжелый период? Его задача – играть в футбол, остальное уйдет на второй план»

10 августа 2018, 15:50
9

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью Prosports.kz ответил на вопросы о Федоре Смолове.

– У Федора Смолова сейчас тяжелый период в жизни. Когда-то вы сами испытали подобное. Как ему выйти из этой ситуации?

– Ему лично я не хочу ничего советовать, потому что он сам взрослый человек, мужчина. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что его задача играть в футбол, ему нужно просто делать это хорошо, и все остальное уйдет на второй план.

– «Паненка» Смолова в серии пенальти с Хорватией – пижонство?

– Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьет пенальти, очень сильно рискует.

– В вашу молодость за такое могли побить, напихать?

– В заводских командах могли, наверное, убить, потому что это были деньги для людей. Сейчас это немного в более цивилизованном ракурсе проходит. Я особо этого не застал, но в те времена, когда мой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу.

Напомним, вчера 28-летний Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив». Сумма трансфера оценивается в 9 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Краснодар Локомотив Россия Аршавин Андрей Смолов Федор
Комментарии (9)
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panmon
1533905648
А вообще - "Ваши ожидания от игры Смолова - это ваши проблемы" И он прав...
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KOLBIS
1533905832
Интересно,на каком стадионе закапывали,почесали свои затылки в МВД...
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Project Бабангида
1533905919
когда андрюха отчебучивал, я ему всё готов был простить за его талант... а смолов просто понты кидает, без особых на то оснований
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insider_retro
1533906129
Жаль, что озарение многих настигает с опозданием...
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vodomut
1533908606
как раз с игрой у него проблеммы
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Полная Канистра
1533919680
не знаю как было у других но я сам играл за завод за цех и ни каких там денег и подавно не было только грамоту и кубок вручали если конечно выигрывали чё несёт этот сопляк и трепло
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OfaZavr
1533919876
да и сейчас за такое нужно было бы его проучить ведь тоже на кону стоял выход в полуфинал а он неуместные понты давать гнуть.
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bolela_16
1533956043
Смолова пик уже позади...
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zigbert
1533979239
Иногда по характеру Федор напоминает молодого человека. Не повзрослел он еще.
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