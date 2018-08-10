Аршавин: «У Смолова тяжелый период? Его задача – играть в футбол, остальное уйдет на второй план»

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью Prosports.kz ответил на вопросы о Федоре Смолове.

– У Федора Смолова сейчас тяжелый период в жизни. Когда-то вы сами испытали подобное. Как ему выйти из этой ситуации?

– Ему лично я не хочу ничего советовать, потому что он сам взрослый человек, мужчина. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что его задача играть в футбол, ему нужно просто делать это хорошо, и все остальное уйдет на второй план.

– «Паненка» Смолова в серии пенальти с Хорватией – пижонство?

– Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьет пенальти, очень сильно рискует.

– В вашу молодость за такое могли побить, напихать?

– В заводских командах могли, наверное, убить, потому что это были деньги для людей. Сейчас это немного в более цивилизованном ракурсе проходит. Я особо этого не застал, но в те времена, когда мой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу.

Напомним, вчера 28-летний Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив». Сумма трансфера оценивается в 9 миллионов евро.