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  • Хеведес: «Был на русско-немецкой свадьбе. Приходилось пить»

Хеведес: «Был на русско-немецкой свадьбе. Приходилось пить»

10 августа 2018, 12:52
6

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мнением о водке.

— Теперь вы играете в России. Когда-нибудь пробовали водку?

— Конечно. Водка очень популярна в Германии. Буквально за неделю до приезда в Россию я был на русско-немецкой свадьбе. Это было забавно. Все русские кричали «Горько!», когда пара целовалась, а немцы слышали — «Водка». Приходилось пить. Правда, я так и не понял, почему кричат «Горько».

Переход 30-летнего Хеведеса из «Ювентуса» состоялся 31 августа. Прежде он на протяжении 11 лет выступал за «Шальке-04». В 2014 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

Источник: Sport24
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Шальке-04 Германия Хеведес Бенедикт
Комментарии (6)
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KOLBIS
1533895626
Бенедикт,я скажу вот что,Россию умом не понять,привыкай,ну а слово Горько на свадьбе синоним Водка,поэтому вы не окарали....P.S.Ты еще у нас на проводах в армейку не бывал)))...
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Zly
1533904003
Вот как получилось его в Россию привезти....хорошо погулял на свадьбе, а с утра контракт в руках
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yorgenbarenz
1533906804
Алкаша,по-ходу,купили.Но ничего страшного,у нас пьют. Спартак и,особенно,Зенит- явно с бодуна играли .))
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Чикомас
1533907473
Попал бы в Спартак, Глушаков с самогоном бы познакомил..
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OfaZavr
1533918069
ну ничего у нас поживешь и поиграешь многое понимать начнешь))
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zigbert
1533977151
Без этого нельзя Бенедикт - таков наш обычай.
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