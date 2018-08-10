Хеведес: «Был на русско-немецкой свадьбе. Приходилось пить»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мнением о водке.

— Теперь вы играете в России. Когда-нибудь пробовали водку?

— Конечно. Водка очень популярна в Германии. Буквально за неделю до приезда в Россию я был на русско-немецкой свадьбе. Это было забавно. Все русские кричали «Горько!», когда пара целовалась, а немцы слышали — «Водка». Приходилось пить. Правда, я так и не понял, почему кричат «Горько».

Переход 30-летнего Хеведеса из «Ювентуса» состоялся 31 августа. Прежде он на протяжении 11 лет выступал за «Шальке-04». В 2014 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Германии.