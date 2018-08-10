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    Хеведес: «Был на русско-немецкой свадьбе. Приходилось пить»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мнением о водке.

    — Теперь вы играете в России. Когда-нибудь пробовали водку?

    — Конечно. Водка очень популярна в Германии. Буквально за неделю до приезда в Россию я был на русско-немецкой свадьбе. Это было забавно. Все русские кричали «Горько!», когда пара целовалась, а немцы слышали — «Водка». Приходилось пить. Правда, я так и не понял, почему кричат «Горько».

    Переход 30-летнего Хеведеса из «Ювентуса» состоялся 31 августа. Прежде он на протяжении 11 лет выступал за «Шальке-04». В 2014 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

    Источник: Sport24

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    10.08.2018 12:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 11:45

      Без этого нельзя Бенедикт - таков наш обычай.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 19:21

      ну ничего у нас поживешь и поиграешь многое понимать начнешь))

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 августа 2018, 16:24

      Попал бы в Спартак, Глушаков с самогоном бы познакомил..

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 августа 2018, 16:13

      Алкаша,по-ходу,купили.Но ничего страшного,у нас пьют. Спартак и,особенно,Зенит- явно с бодуна играли .))

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 10 августа 2018, 15:26

      Вот как получилось его в Россию привезти....хорошо погулял на свадьбе, а с утра контракт в руках

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 августа 2018, 13:07

      Бенедикт,я скажу вот что,Россию умом не понять,привыкай,ну а слово Горько на свадьбе синоним Водка,поэтому вы не окарали....P.S.Ты еще у нас на проводах в армейку не бывал)))...

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