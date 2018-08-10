Бородюк: «У нас через месяц Лига наций! Французы три дня побыли чемпионами мира! А мы по-прежнему в облаках»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что после успеха на чемпионате мира-2018 национальной команде нужно меньше уделять времени пиару и больше – подготовке к Лиге Наций.

«Каков секрет тренерского успеха? Нужно быть внутри команды. Способ у каждого свой. Я не знаю, какие наработки у Станислава Черчесова, но команда выступила выше всяких похвал. Хотя с пиаром, на мой взгляд, переборщили. Политики, шоумены, ТВ…

У нас через месяц Лига наций! Французы, я знаю, три дня побыли чемпионами мира. И все – за работу! А мы по-прежнему в облаках, хотя и национальный чемпионат уже стартовал.

Да, выступили достойно. Интересно. Но излишний шум вокруг любого успеха во вред. Надо понимать, когда нужно остановиться. Все высказались уже. А то еще 10 лет будем жить в состоянии эйфории», – сказал Бородюк.