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  • Бородюк: «У нас через месяц Лига наций! Французы три дня побыли чемпионами мира! А мы по-прежнему в облаках»

Бородюк: «У нас через месяц Лига наций! Французы три дня побыли чемпионами мира! А мы по-прежнему в облаках»

10 августа 2018, 08:58
9

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что после успеха на чемпионате мира-2018 национальной команде нужно меньше уделять времени пиару и больше – подготовке к Лиге Наций.

«Каков секрет тренерского успеха? Нужно быть внутри команды. Способ у каждого свой. Я не знаю, какие наработки у Станислава Черчесова, но команда выступила выше всяких похвал. Хотя с пиаром, на мой взгляд, переборщили. Политики, шоумены, ТВ…

У нас через месяц Лига наций! Французы, я знаю, три дня побыли чемпионами мира. И все – за работу! А мы по-прежнему в облаках, хотя и национальный чемпионат уже стартовал.

Да, выступили достойно. Интересно. Но излишний шум вокруг любого успеха во вред. Надо понимать, когда нужно остановиться. Все высказались уже. А то еще 10 лет будем жить в состоянии эйфории», – сказал Бородюк.

Источник: «Московский комсомолец»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Бородюк Александр
Комментарии (9)
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vladimir-7
1533882575
Какой к черту успех, обыграли две дворовые команды и у разобранной команды по пенальти, и проиграли Уругваю и все это успех? А вот пиар действительно выше крыши, ну ладно Президент РФ в футболе ничего не соображает и принимает решение о награждении тренерского состава со слов жополизов в правительстве и СМИ, но специалисты почему-то молчат? Бояться возразить, сказав правду? А уж С.Черчесова сделали прямо умнейшим тренером в мире и он от похвал перья распушил словно павлин и разговорился перед журналюгами и ТВ камерами. Позор на весь мир, смотреть противно.
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KOLBIS
1533884364
А то еще 10 лет будем жить в состоянии эйфории...А почему бы и нет,следующее такое только мои правнуки увидят...может быть...
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Cules2013
1533886549
Не поспоришь
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OfaZavr
1533888485
все верно сказал, нужно уже переключаться, а то опять результатом начнут огорчать.
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exreporter
1533890344
ну это используется еще и в полит. целях. Поэтому никуда и не деться. Слава богу, отвяли всякие борисовы и малаховы, вынужденные залезть в футбол, от которого далеки как от луны.
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iBragim2102
1533957730
Лига наций турнир товарняков.
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zigbert
1533974212
С эйфорией пора заканчивать.
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