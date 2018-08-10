Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бородюк: «У нас через месяц Лига наций! Французы три дня побыли чемпионами мира! А мы по-прежнему в облаках»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что после успеха на чемпионате мира-2018 национальной команде нужно меньше уделять времени пиару и больше – подготовке к Лиге Наций.

    «Каков секрет тренерского успеха? Нужно быть внутри команды. Способ у каждого свой. Я не знаю, какие наработки у Станислава Черчесова, но команда выступила выше всяких похвал. Хотя с пиаром, на мой взгляд, переборщили. Политики, шоумены, ТВ…

    У нас через месяц Лига наций! Французы, я знаю, три дня побыли чемпионами мира. И все – за работу! А мы по-прежнему в облаках, хотя и национальный чемпионат уже стартовал.

    Да, выступили достойно. Интересно. Но излишний шум вокруг любого успеха во вред. Надо понимать, когда нужно остановиться. Все высказались уже. А то еще 10 лет будем жить в состоянии эйфории», – сказал Бородюк.

    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2018 08:58
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 10:56

      С эйфорией пора заканчивать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 августа 2018, 06:22

      Лига наций турнир товарняков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 10 августа 2018, 11:39

      ну это используется еще и в полит. целях. Поэтому никуда и не деться. Слава богу, отвяли всякие борисовы и малаховы, вынужденные залезть в футбол, от которого далеки как от луны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 11:08

      все верно сказал, нужно уже переключаться, а то опять результатом начнут огорчать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 августа 2018, 10:35

      Не поспоришь

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 августа 2018, 09:59

      А то еще 10 лет будем жить в состоянии эйфории...А почему бы и нет,следующее такое только мои правнуки увидят...может быть...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2018, 09:29

      Какой к черту успех, обыграли две дворовые команды и у разобранной
      команды по пенальти, и проиграли Уругваю и все это успех? А вот пиар
      действительно выше крыши, ну ладно Президент РФ в футболе ничего
      не соображает и принимает решение о награждении тренерского состава
      со слов жополизов в правительстве и СМИ, но специалисты почему-то молчат? Бояться возразить, сказав правду? А уж С.Черчесова сделали
      прямо умнейшим тренером в мире и он от похвал перья распушил словно
      павлин и разговорился перед журналюгами и ТВ камерами. Позор на весь мир, смотреть противно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > vladimir-7 10 августа 2018, 12:06

      Ну, позора то ни какого нет, а то что слишком переоценённые заслуги с этим нужно согласиться...))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _Marqella_ 10 августа 2018, 12:44

      Позор, как раз и заключается в такой оценке гл.тренера,
      а игроки сделали максимум на что способны и за это
      давать ЗМС нельзя.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11