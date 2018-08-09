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Лига Европы. «Зенит» разгромно проиграл минскому «Динамо»

9 августа 2018, 21:52
281

«Зенит» проиграл минскому «Динамо» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 0:4.

Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Динамо (Белоруссия) – Зенит (Россия) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Николич, 12; 2:0 – Хващинский, 32; 3:0 – Галович, 41; 4:0 – Николич, 67.

«Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Николич (Макас, 79), Луиш Роша, Иванов (Гуренко, 83), Бегунов, Хващинский (Капленко, 61), Шитов, Корзун.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев, Краневиттер (Оздоев, 82), Эрнани, Ригони (Ерохин, 46), Шатов, Дриусси (Заболотный, 46).

Предупреждения: Бегунов, 34; Швецов, 88; Шитов, 90+3 – Мевля, 45+2; Кузяев, 71.

Календарь Лиги Европы

«Зенит» давно не проигрывал так позорно

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мн
Комментарии (281)
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insider_retro
1533840746
Что-то еуропоход, явно, не заладился... На словах много разговоров про философию развития и строительство команды, а на поле беззубость и неспособность...
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portero
1533840897
первый пошел! на вылет Семак сел в лужу.
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NIK32RUS
1533840967
Зенит написал черную страницу в истории клуба! Заодно просадив Россию в рейтинге УЕФА!
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Рубик Докоян
1533840996
Браво, минчане ! Отмельдонили понтовитых и на рейтинг не смотрели... Такое впечатление, что играл не "Зенит" , а "Зенит"-2...
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m40
1533841129
Хотелось бы еще раз послушать Мевлю про победу в ЛЕ
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3a zenit
1533841337
мрази е б а ны е!Руководство в отставку!Семак(думал зимой уволят)бестолочь,а не тренер-уволить!Какой позор,извиняйте поцаны футбольные за наш сегодняшний Зенит я сам в а х у е...какой б л я д ский позор.денег дохера ума нехера ублюдки!
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ZENIT-59
1533841802
Я 1976 года болею за Зенит, но такого не припомню! Были и проигрыши с крупным счётом , но чтобы от Минского Динамо!? 0-4-во сне не увидишь! Зенит ли это?! Команде нанесён "удар ниже пояса" После такого оправится будет тяжело.Могут даже последовать оргвыводы.не говоря уже об усилении.Печальная ситуация.
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BAIv
1533842229
если прилично выразится то в дерьме по уши... без ударов по воротам как можно играть .... супер позор
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Рубик Докоян
1533843222
Ещё одним скелетом в шкафу добавилось нашему клубу, в данном случае "Зениту". Были финский " Куусюси", португальский " Насьонал", теперь вот минское "Динамо"...
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zigbert
1533844244
Дома Зениту будет трудно отыграться ,тем более играть придется кажется без зрителей.
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