Лига Европы. «Зенит» разгромно проиграл минскому «Динамо»

«Зенит» проиграл минскому «Динамо» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 0:4.
Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч
Динамо (Белоруссия) – Зенит (Россия) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Николич, 12; 2:0 – Хващинский, 32; 3:0 – Галович, 41; 4:0 – Николич, 67.
«Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Николич (Макас, 79), Луиш Роша, Иванов (Гуренко, 83), Бегунов, Хващинский (Капленко, 61), Шитов, Корзун.
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев, Краневиттер (Оздоев, 82), Эрнани, Ригони (Ерохин, 46), Шатов, Дриусси (Заболотный, 46).
Предупреждения: Бегунов, 34; Швецов, 88; Шитов, 90+3 – Мевля, 45+2; Кузяев, 71.
«Зенит» давно не проигрывал так позорно