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    Лига Европы. «Зенит» разгромно проиграл минскому «Динамо»

    «Зенит» проиграл минскому «Динамо» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 0:4.

    Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

    Динамо (Белоруссия) – Зенит (Россия) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Николич, 12; 2:0 – Хващинский, 32; 3:0 – Галович, 41; 4:0 – Николич, 67.

    «Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Николич (Макас, 79), Луиш Роша, Иванов (Гуренко, 83), Бегунов, Хващинский (Капленко, 61), Шитов, Корзун.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев, Краневиттер (Оздоев, 82), Эрнани, Ригони (Ерохин, 46), Шатов, Дриусси (Заболотный, 46).

    Предупреждения: Бегунов, 34; Швецов, 88; Шитов, 90+3 – Мевля, 45+2; Кузяев, 71.

    Календарь Лиги Европы

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2018 21:52
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    Комментарии275
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 августа 2018, 12:52

      Лохи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 августа 2018, 10:49

      ОРЛОВ ДРУЖИЩЕ ТЫ ГДЕ ВЫЛЕЗАЙ ПФФФФФФФФФ ДАВАЙ ПРО ТВОЁ СУПЕР ПУПЕР

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 10 августа 2018, 10:48

      такого позорища ник то не ожидал... Даже Спартак переплюнули )))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 10 августа 2018, 10:44

      позор на всю европу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      газмяс пол-зав 10 августа 2018, 10:25

      Белорусам сегодня ЗМС дадут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый > газмяс пол-зав 12 августа 2018, 18:09

      А у Сборников Зенита заберут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 августа 2018, 10:11

      Беда! Не ровня мы минскому «Динамо» ни по бюджету, ни по игре.

      3
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      Рейтинг: +545

      kachan63 10 августа 2018, 10:07

      Эти 0 - 4 теперь оправдывают тем, что якобы "бомжи" "сливают" еврокубки, но ради чего? Ради мифического чемпионства? Не видать им чемпионства как своих ушей, позорники!

      3
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > kachan63 10 августа 2018, 10:11

      А ты запомни этот момент и по весне увидишь,что оказался прав....
      Трудно нынче на два фронта...а так раз!
      И не ту Лиги Е)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 09:55

      это как????? чего угодно ожидал но только не такого. даже с учетом что у Семака команда только строиться все равно трудно объяснить что это было. но видимо как сказал тренер Динамо Сергей Гуренко у его игроков глаза горели и они хотели сразиться с Зенитом, может в этом все и дело в огромном желании.

      9
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 10 августа 2018, 09:52

      Хм...Молодцы Динамики!!!
      Слов нет...

      3
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 10 августа 2018, 09:52

      я бл...ть поставил на 10 матчей и все 9 прошли кроме Бомбей су..а

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > lokomotyv 10 августа 2018, 09:58

      На российские команды ставить - с огнем играть.

      3
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv > ItalianFootball 10 августа 2018, 10:19

      Я тоже об этом подумал, уж больно большой кэф на динамо был. Теперь точно не буду ставить

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