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    Лига чемпионов. «Спартак» проиграл ПАОКу, к 17-й минуте москвичи вели со счетом 2:0

    В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» в гостях проиграл ПАОКу – 2:3. К 17-й минуте москвичи вели со счетом 2:0.

    Голы в составе российской команды забили Ивелин Попов и Квинси Промес. На 71-й минуте голландец не реализовал пенальти.

    Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

    ПАОК (Греция) – Спартак (Россия) – 3:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Попов, 7; 0:2 – Промес, 17; 1:2 – Прийович, 29 (с пенальти); 2:2 – Лимниос, 37; 3:2 – Пелкас, 44.

    ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Хачериди, Креспо, Маурисио (Шахов, 84), Каньяс, Пелкас, Лимниос (Лео, 79), Прийович, Эль-Каддури (Варда, 61).

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 64), Ломовицкий, Луис Адриано (Зе Луиш, 78), Промес.

    Предупреждения: Эль-Каддури, 58; Маурисио, 77 – Жиго, 18; Зобнин, 39; Ломовицкий, 73; Фернандо, 83.

    Результаты Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2018 21:55
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    Комментарии103
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 августа 2018, 13:03

      Хумно.

      0
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      Рейтинг: +30

      Narkocha 9 августа 2018, 13:32

      как всегда "свиньи" в своем репертуаре...))) Стабильны, каждый год...)))

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 августа 2018, 10:01

      Спартак как легко забил, так ещё с большей лёгкостью пропустил! Все линии сыграли плохо! Причём греки не показали ничего сверхудивительного!Такие команды надо проходить на раз-два! Надеюсь только на то, что Спартак вытянет результат в московской игре...

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 августа 2018, 09:46

      Да...не солидно...Даже на ничейку не вытянули.. Но все равно дома 2-1 будет. Уверен.

      0
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      Рейтинг: +502

      diemens74 9 августа 2018, 09:44

      Дома будет один-один

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 09:41

      начало было вдохновляющее и казалось ничего не предвещает такой развязки но потом как часто у Спартака бывает все перевернул за короткое мгновение. ляпы обороны и молодого вратаря сразу стали заметны на более серьезном уровне чем игры первых двух туров нашего чемпионата. ну а Промес то уж должен был не так плохо исполнять пенальти и ничья плюс три мяча на поле соперника было бы гораздо лучше. но что ж поделаешь как уж получилось... надеюсь у себя дома покажем совсем другой футбол и результат.

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      Рейтинг: +502

      diemens74 9 августа 2018, 09:39

      В этой игре только Глушаков смотрелся хорошо.

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      Рейтинг: +18074

      ilichkadr 9 августа 2018, 09:37

      Да, уж....... за день до игры Спартак был готов к ЛЧ, а теперь оказывается нет флангов обороны. Комбаров и Ещенко явно не тянут не только в Европе, но и в РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 9 августа 2018, 09:20

      За 16 последних игр в ЛЧ только две победы. Стабильность- признак мастерства)

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 августа 2018, 09:03

      Спартак в своем репертуаре

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