Лига чемпионов. «Спартак» проиграл ПАОКу, к 17-й минуте москвичи вели со счетом 2:0

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» в гостях проиграл ПАОКу – 2:3. К 17-й минуте москвичи вели со счетом 2:0.

Голы в составе российской команды забили Ивелин Попов и Квинси Промес. На 71-й минуте голландец не реализовал пенальти.

Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

ПАОК (Греция) – Спартак (Россия) – 3:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Попов, 7; 0:2 – Промес, 17; 1:2 – Прийович, 29 (с пенальти); 2:2 – Лимниос, 37; 3:2 – Пелкас, 44.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Хачериди, Креспо, Маурисио (Шахов, 84), Каньяс, Пелкас, Лимниос (Лео, 79), Прийович, Эль-Каддури (Варда, 61).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 64), Ломовицкий, Луис Адриано (Зе Луиш, 78), Промес.

Предупреждения: Эль-Каддури, 58; Маурисио, 77 – Жиго, 18; Зобнин, 39; Ломовицкий, 73; Фернандо, 83.

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