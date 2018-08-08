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  • Лига чемпионов. «Спартак» проиграл ПАОКу, к 17-й минуте москвичи вели со счетом 2:0

Лига чемпионов. «Спартак» проиграл ПАОКу, к 17-й минуте москвичи вели со счетом 2:0

8 августа 2018, 21:55
119

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» в гостях проиграл ПАОКу – 2:3. К 17-й минуте москвичи вели со счетом 2:0.

Голы в составе российской команды забили Ивелин Попов и Квинси Промес. На 71-й минуте голландец не реализовал пенальти.

Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

ПАОК (Греция) – Спартак (Россия) – 3:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Попов, 7; 0:2 – Промес, 17; 1:2 – Прийович, 29 (с пенальти); 2:2 – Лимниос, 37; 3:2 – Пелкас, 44.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Хачериди, Креспо, Маурисио (Шахов, 84), Каньяс, Пелкас, Лимниос (Лео, 79), Прийович, Эль-Каддури (Варда, 61).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 64), Ломовицкий, Луис Адриано (Зе Луиш, 78), Промес.

Предупреждения: Эль-Каддури, 58; Маурисио, 77 – Жиго, 18; Зобнин, 39; Ломовицкий, 73; Фернандо, 83.

Результаты Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов

«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПАОК Спартак
Комментарии (119)
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VVM1964
1533754860
Да ..... Двоякое ощущение от матча - хорошее начало , да и игра временами проглядывается , но ужасающее количество ошибок , при этом в самых безобидных ситуациях . Даже не знаю радоваться или огорчаться окончательному счету - могло было быть 4:2 , а могло и 3:3 . Конечно все решиться в Москве и надеюсь там Спартак будет СПАРТАКОМ .
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Усы Газаева
1533754891
В этом весь спартак . Идут года , меняются тренеры , составы , но они по прежнему могут как и выстрелить, так и просрать на ровном месте . И ладно бы то были разовые случаи , а тут уже целая система .
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oyabun
1533754947
Единственный плюс в сегодняшней игре для Спартака - дали "понюхать пороху" молодым игрокам. Но как я не верил в Максименко, так он и слабо сыграл сегодня. Не готов еще к встречам такого уровня. Надеюсь наши в Москве отыграются.
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мы_не_рабы
1533755558
Как не прискорбно, но с такой игрой, таким характером Спартаку в ЛЧ делать нечего! При счёте 2 : 0 подумал: " кои веки без валидола". Зря так подумал. Дальше - в лучших традициях Спартака. Комбаров в обороне просто ноль. Боккетти - это не Джикия, и даже не Кутепов. Зобнин, хоть и двужильный, но так и не отошёл от ЧМ. Ломовицкий дрогнул в самый неподходящий момент. Вообщем всё как всегда. Разочарование матча - опять Промес. Ну, не идёт у него игра, надо посидеть на скамейке. Есть Ханни, Мельгарехо, Роша. Радует только что это первая игра. Надеюсь, дома Спартак сможет показать всю свою мощь и забив, не станет валять дурака. Создали сами себе трудности в концовке прошлого сезона - преодолевайте!
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amazonaws
1533755846
Спартак сыграл ОТЛИЧНО! Два забили на выезде! Есть все возможности дома наверстать упущенное в Греции. Так что, панике не поддавайтесь, а пожелайте Спартаку дома дожать ПАОК!
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Чермындыр
1533758225
17-я минута: Спартак, ты ли это? 45-я минута: а не, все норм.
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Shaitan.
1533759376
Главное 2 мяча на выезде есть, пока что все еще в руках Спартака
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deinego77@yandex.ru
1533759415
Результат удручает конечно но не будем забывать что наш чемпионат слабее топовых и очень сильно слабее .У нас нет игроков играющих в топовых сборных.Проигрыш Спартака не удивителен.Вот если Реал или Сити к примеру продули тогда да сенсация.А так -нормально .У нас любой клуб может проиграть киприотам или исландцам и также может вздёрнуть англичан или испанцев.Нет в наших клубах стабильности! Даже к сожелению многомиллионные покупки и вложения не гарантируют нашим клубам больших высот в Европе- в чемпионате да есть результат но выше уже тяжело.2005 и 2008 будут нашими золотыми годами! Хочется верить в лучшее конечно но .............. Спартаку удачи !!!!!!!
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zigbert
1533760030
Возможность победить у Спартака была хорошая.Ведя 2:0 в счете и неплохо контролируя игру, умудрились проиграть. Нащупав слабость на левом фланге обороны ,греки то и дело забрасывали туда мяч ,создавая опасные атаки. Неубедительно сыграл Максименко. Вратарь молодой и еще не опытный. Комбаров не справлялся с оборонительными функциями. Надежней всех в защите сыграл Жиго ,остальные выглядели слабовато. Промес не приобрел своих кондиций и ему не хватало скорости. Присутствовал брак в передачах. Конечно счет 3:2 оставляет неплохие шансы в ответной встрече.
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solyh-1962
1533760116
Ничего особенного в этом ПАОКЕе нет. Сами себе привезли два гола и еще пенальти не забили. В Москве просто обязаны обыгрывать!!!
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