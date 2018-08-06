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  • «Арсенал»: «Невыплата бонуса Божовичу? Эта информация – чьи-то игры, все выплачено»

«Арсенал»: «Невыплата бонуса Божовичу? Эта информация – чьи-то игры, все выплачено»

6 августа 2018, 19:59
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Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов опроверг информацию о том, что клуб не выплатил бонус бывшему главному тренеру Миодрагу Божовичу.

«В контракте с Миодрагом был пункт о том, что при выполнении задачи (команда занимает определенное место) тренеру полагается бонус. Контракт имеет юридическую силу и никаких вопросов с нашей стороны не было.

В договоре, впрочем, не указан срок, когда выплачивается бонус – при разговоре с партнерами тренера я говорил о том, что при поступлении денег в клуб все будет выплачено, это вопрос времени. То, что появляется такая информация – чьи-то игры. Бонус Божовичу выплачен.

«Арсенал» остается клубом, который выполняет взятые на себя обязательства», – сказал Балашов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
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