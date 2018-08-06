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    «Арсенал»: «Невыплата бонуса Божовичу? Эта информация – чьи-то игры, все выплачено»

    Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов опроверг информацию о том, что клуб не выплатил бонус бывшему главному тренеру Миодрагу Божовичу.

    «В контракте с Миодрагом был пункт о том, что при выполнении задачи (команда занимает определенное место) тренеру полагается бонус. Контракт имеет юридическую силу и никаких вопросов с нашей стороны не было.

    В договоре, впрочем, не указан срок, когда выплачивается бонус – при разговоре с партнерами тренера я говорил о том, что при поступлении денег в клуб все будет выплачено, это вопрос времени. То, что появляется такая информация – чьи-то игры. Бонус Божовичу выплачен.

    «Арсенал» остается клубом, который выполняет взятые на себя обязательства», – сказал Балашов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2018 19:59
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