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    Кассано: «Если «Ювентус» захочет, то выиграет Серию А уже в феврале»

    Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано назвал фаворита предстоящего розыгрыша Серии А.

    «Интер», «Рома», «Лацио» – все серьезные команды укрепляются. Но «Ювентус» – другое дело.

    Этот клуб можно сравнить с Усэйном Болтом. Если он выходит на старт, то непременно хочет победить и побеждает.

    Если «Ювентус» захочет, то выиграет Серию А уже в феврале, а потом будет думать о победе Лиге чемпионов. У него запас перед конкурентами на три-четыре года», – цитирует Кассано Il Mattino.

    Этим летом состав «Ювентуса» пополнил Криштиану Роналду. Туринцы выиграли семь последних розыгрышей чемпионата Италии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2018 11:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1364

      МВС 6 августа 2018, 17:05

      Абсолютно прав,бродяга.но цель №1—Лига Чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 6 августа 2018, 12:48

      Не, Юве не интересно так...потому и сохраняют интригу, где в ничью скатают, где проиграют)))

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 августа 2018, 12:26

      А с приобретением Криштиану,мы выиграли уже сейчас,добавил Антонио...

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 августа 2018, 12:03

      Им главное не терять настрой и концентрацию, похоже для этого Роналду и взяли...

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