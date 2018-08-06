Кассано: «Если «Ювентус» захочет, то выиграет Серию А уже в феврале»

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано назвал фаворита предстоящего розыгрыша Серии А.

«Интер», «Рома», «Лацио» – все серьезные команды укрепляются. Но «Ювентус» – другое дело.

Этот клуб можно сравнить с Усэйном Болтом. Если он выходит на старт, то непременно хочет победить и побеждает.

Если «Ювентус» захочет, то выиграет Серию А уже в феврале, а потом будет думать о победе Лиге чемпионов. У него запас перед конкурентами на три-четыре года», – цитирует Кассано Il Mattino.

Этим летом состав «Ювентуса» пополнил Криштиану Роналду. Туринцы выиграли семь последних розыгрышей чемпионата Италии.