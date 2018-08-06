Куртуа – о трансфере в «Реал»: «Я не хочу комментировать эту ситуацию, это весьма деликатная тема»

Голкипер сборной Бельгии и «Челси» Тибо Куртуа отказался комментировать свое желание о переходе в «Реал» этим летом. Ранее его агент рассказал в прессе, что лондонцы блокируют этот трансфер.

«Я не хочу комментировать эту ситуацию, это весьма деликатная тема.

Но сейчас я спокоен, расслаблен и сосредоточен на подготовке к новому сезону», – приводит слова Куртуа HLN.

К «Челси» бельгиец должен присоединиться в сегодня. До этого у него был отпуск в связи с выступлением на чемпионате мира-2018.