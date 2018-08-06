Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куртуа – о трансфере в «Реал»: «Я не хочу комментировать эту ситуацию, это весьма деликатная тема»

    Голкипер сборной Бельгии и «Челси» Тибо Куртуа отказался комментировать свое желание о переходе в «Реал» этим летом. Ранее его агент рассказал в прессе, что лондонцы блокируют этот трансфер.

    «Я не хочу комментировать эту ситуацию, это весьма деликатная тема.

    Но сейчас я спокоен, расслаблен и сосредоточен на подготовке к новому сезону», – приводит слова Куртуа HLN.

    К «Челси» бельгиец должен присоединиться в сегодня. До этого у него был отпуск в связи с выступлением на чемпионате мира-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2018 10:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • Читайте нас: 
    11