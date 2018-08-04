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    «Челси» отклонил предложение «Реала» по Куртуа. Лондонцы сочли сумму в 35 миллионов недостаточной

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может остаться в «Челси» после того, как лондонцы отклонили предложение «Реала» в размере 35 миллионов евро.

    Вратарь сообщил своим друзьям, что очень хочет присоединиться к мадридцам, но «Челси» считает, что цена, которую они предлагают за одного из лучших вратарей в мире, смехотворно низкая, несмотря на то, что у бельгийца остался лишь год по контракту.

    Но самое основное то, что «Челси» не может найти хорошую замену Куртуа. Это главная причина отказа.

    Директор «Челси» Марина Грановская неоднократно контактировала с «Реалом» в попытке заставить испанский клуб повысить свое предложение.

    Тем не менее ключевой вопрос, который остается на данный момент, – это замена для Куртуа.

    Источник: Tribalfootball

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    04.08.2018 15:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 5 августа 2018, 11:36

      Значит потеряют бесплатно в следующем году.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 августа 2018, 04:43

      300 - это не серьезно, ваше предложение . . . 330 . . . каждому !!!

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 августа 2018, 18:35

      Интересно,почему Челси не продлевает контракт с Куртуа..если только сам голкипер решил уходить..

      1
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      Рейтинг: +407

      orlovcar > Vladarg 4 августа 2018, 21:52

      если бы чуть чуть интересовал этот вопрос, то знал бы, что Куртуа наотрез отказался продлевать соглашение и даже поставил ультиматум, что если не продадут в реал в текущее окно, то через год свалит свободным агентом.

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg > orlovcar 5 августа 2018, 14:59

      лично слышал,да?или на основании бесконечных трансферных слухов делает вывод мистер-эксперт?

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 августа 2018, 16:51

      С учётом цены на Алисона и небольшую разницу в возрасте между ними требовать 50, не меньше.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2018, 16:25

      за лучшего вратаря ЧМ всего 35, а за какого то Беккера 65,где логика?

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      Рейтинг: +70532

      insider_retro 4 августа 2018, 15:51

      Грановская шарит, контактирует и заставляет!..
      Т.е. если предложение Мадрида будет существенным, то потеря вратаря станет не существенной!.. Логично и прагматично...

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