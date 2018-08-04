«Челси» отклонил предложение «Реала» по Куртуа. Лондонцы сочли сумму в 35 миллионов недостаточной

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может остаться в «Челси» после того, как лондонцы отклонили предложение «Реала» в размере 35 миллионов евро.

Вратарь сообщил своим друзьям, что очень хочет присоединиться к мадридцам, но «Челси» считает, что цена, которую они предлагают за одного из лучших вратарей в мире, смехотворно низкая, несмотря на то, что у бельгийца остался лишь год по контракту.

Но самое основное то, что «Челси» не может найти хорошую замену Куртуа. Это главная причина отказа.

Директор «Челси» Марина Грановская неоднократно контактировала с «Реалом» в попытке заставить испанский клуб повысить свое предложение.

Тем не менее ключевой вопрос, который остается на данный момент, – это замена для Куртуа.