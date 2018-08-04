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  • «Челси» отклонил предложение «Реала» по Куртуа. Лондонцы сочли сумму в 35 миллионов недостаточной

«Челси» отклонил предложение «Реала» по Куртуа. Лондонцы сочли сумму в 35 миллионов недостаточной

4 августа 2018, 15:33
8

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может остаться в «Челси» после того, как лондонцы отклонили предложение «Реала» в размере 35 миллионов евро.

Вратарь сообщил своим друзьям, что очень хочет присоединиться к мадридцам, но «Челси» считает, что цена, которую они предлагают за одного из лучших вратарей в мире, смехотворно низкая, несмотря на то, что у бельгийца остался лишь год по контракту.

Но самое основное то, что «Челси» не может найти хорошую замену Куртуа. Это главная причина отказа.

Директор «Челси» Марина Грановская неоднократно контактировала с «Реалом» в попытке заставить испанский клуб повысить свое предложение.

Тем не менее ключевой вопрос, который остается на данный момент, – это замена для Куртуа.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Челси Куртуа Тибо
Комментарии (8)
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insider_retro
1533387116
Грановская шарит, контактирует и заставляет!.. Т.е. если предложение Мадрида будет существенным, то потеря вратаря станет не существенной!.. Логично и прагматично...
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Garrincha58
1533389108
за лучшего вратаря ЧМ всего 35, а за какого то Беккера 65,где логика?
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alexis02lion
1533390703
С учётом цены на Алисона и небольшую разницу в возрасте между ними требовать 50, не меньше.
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Vladarg
1533396945
Интересно,почему Челси не продлевает контракт с Куртуа..если только сам голкипер решил уходить..
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Аристократ Олжик
1533433417
300 - это не серьезно, ваше предложение . . . 330 . . . каждому !!!
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Hala Madrid
1533458173
Значит потеряют бесплатно в следующем году.
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