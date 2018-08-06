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    Мак: «Останься в клубе Манчини, я бы в «Зенит» не вернулся»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак вспомнил о бывшем главном тренере команды Роберто Манчини. Из-за него словак был вынужден уйти в аренду в ПАОК.

    «Как только он пришел, мой агент поговорил с ним. Роберто сказал: «Мне не нужен Мак, я буду приглашать других игроков». Так что было понятно, что он мне даже шанса не даст.

    Позже у меня состоялась беседа со спортивным директором. Он подтвердил, что в команде для меня места не будет. Я с уважением отнесся к решению нового тренера. Ведь у него были свои идеи.

    Я сразу сказал: если Манчини останется, я в команду не вернусь. В этом я был уверен. Но сменился тренер, у меня снова появился шанс. И я готов!» – сказал игрок.

    Мак играет в России с 2016 года.

    Источник: Sport24

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    06.08.2018 01:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 августа 2018, 10:01

      Зенит ничего бы и не потерял...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 6 августа 2018, 09:43

      .....значит Мак не готов бороться за место в составе!.....вообще пока он не впечатляет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 августа 2018, 08:17

      Манчини был прав Мак средний игрок для РПЛ может и сойдет но для ЛЧ как думалось и мечталось Манчини он слабоват

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 августа 2018, 04:34

      Может правильно бы и сделал? Этакий середнячок для Уфы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 августа 2018, 04:08

      Как по мне, так по двум матчам я с нетерпением ждал, когда же его заменят - очень неубедительно выглядел.

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