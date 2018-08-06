Мак: «Останься в клубе Манчини, я бы в «Зенит» не вернулся»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак вспомнил о бывшем главном тренере команды Роберто Манчини. Из-за него словак был вынужден уйти в аренду в ПАОК.

«Как только он пришел, мой агент поговорил с ним. Роберто сказал: «Мне не нужен Мак, я буду приглашать других игроков». Так что было понятно, что он мне даже шанса не даст.

Позже у меня состоялась беседа со спортивным директором. Он подтвердил, что в команде для меня места не будет. Я с уважением отнесся к решению нового тренера. Ведь у него были свои идеи.

Я сразу сказал: если Манчини останется, я в команду не вернусь. В этом я был уверен. Но сменился тренер, у меня снова появился шанс. И я готов!» – сказал игрок.

Мак играет в России с 2016 года.