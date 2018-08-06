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Мак: «Останься в клубе Манчини, я бы в «Зенит» не вернулся»

6 августа 2018, 01:11
5

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак вспомнил о бывшем главном тренере команды Роберто Манчини. Из-за него словак был вынужден уйти в аренду в ПАОК.

«Как только он пришел, мой агент поговорил с ним. Роберто сказал: «Мне не нужен Мак, я буду приглашать других игроков». Так что было понятно, что он мне даже шанса не даст.

Позже у меня состоялась беседа со спортивным директором. Он подтвердил, что в команде для меня места не будет. Я с уважением отнесся к решению нового тренера. Ведь у него были свои идеи.

Я сразу сказал: если Манчини останется, я в команду не вернусь. В этом я был уверен. Но сменился тренер, у меня снова появился шанс. И я готов!» – сказал игрок.

Мак играет в России с 2016 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Мак Роберт Манчини Роберто
Комментарии (5)
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Smekaev
1533517698
Как по мне, так по двум матчам я с нетерпением ждал, когда же его заменят - очень неубедительно выглядел.
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prezent2017
1533519240
Может правильно бы и сделал? Этакий середнячок для Уфы.
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Garrincha58
1533532627
Манчини был прав Мак средний игрок для РПЛ может и сойдет но для ЛЧ как думалось и мечталось Манчини он слабоват
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САДЫЧОК
1533537789
.....значит Мак не готов бороться за место в составе!.....вообще пока он не впечатляет!
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polt
1533538897
Зенит ничего бы и не потерял...
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