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    Мещеряков: «Крыховяк станет сильнейшим полузащитником в чемпионате России»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказал мнение об игре полузащитника Гжегожа Крыховяка в матче со «Спартаком» (0:0).

    Для поляка эта игра стала дебютной в составе железнодорожников. Летом он перешел из «ПСЖ».

    «Все увидели обученного игрока хорошего уровня, он многое умеет на поле. В концовке встречи Крыховяк мог забить гол после розыгрыша углового. Благодаря мастерству нашего главного тренера и его штаба через некоторое время мы увидим одного из сильнейших центральных полузащитников в чемпионате России.

    Я еще подробно не изучал статистику матча, но Крыховяк выиграл много единоборств, и это при том, что всего неделю тренируется с командой», – сказал Мещеряков.

    Источник: Р-Спорт

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    05.08.2018 09:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 августа 2018, 19:07

      рано говорить моменты были да но и какой момент создал и запорол (фернандеш держит марку леха миранчук здорово смотрелся а вот антон наоборот какой то уставший был уже в перерыве физики не хватило

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 12:04

      рано о чем-то судить, но видно что ему пока не хватает нужных кондиций и не адаптирован еще к команде.

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 августа 2018, 12:01

      Смородская: Ибричич входит в ТОП-10 полузащитников! Этот хер тоже не далеко ушел! Ребят, может девайте по факту, как только станет лучшим тогда и говорить будем!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 11:50

      Физики пока ему не хватает.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 августа 2018, 11:11

      Просто смешно -- ещё один предсказатель !!!

      3
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      Рейтинг: +263

      Саладин 5 августа 2018, 10:08

      Если только как полузащитник-разрушитель, тогда возможно.... Гжегож никогда в созидании не блистал, из-за этого и в ПСЖ лавку полировал

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 09:19

      В прошлом году Геркус всюду мелькал, теперь эстафету перенял Мещеряков... Сколько же скорых на выводы и утверждения разных "экспертов", ничему жизнь не учит. В прошлом году для одних счастьем было стать пятыми, но стали первыми, другим вешали медали чемпионов -- стали пятыми...

      5
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Рубик Докоян 5 августа 2018, 13:20

      Ага, Геркуса жисть ничему не научила, взял какое-то золото, давай над ним посмеемся БУГАГАГАГА

      -3
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