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  • Мещеряков: «Крыховяк станет сильнейшим полузащитником в чемпионате России»

Мещеряков: «Крыховяк станет сильнейшим полузащитником в чемпионате России»

5 августа 2018, 09:13
8

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказал мнение об игре полузащитника Гжегожа Крыховяка в матче со «Спартаком» (0:0).

Для поляка эта игра стала дебютной в составе железнодорожников. Летом он перешел из «ПСЖ».

«Все увидели обученного игрока хорошего уровня, он многое умеет на поле. В концовке встречи Крыховяк мог забить гол после розыгрыша углового. Благодаря мастерству нашего главного тренера и его штаба через некоторое время мы увидим одного из сильнейших центральных полузащитников в чемпионате России.

Я еще подробно не изучал статистику матча, но Крыховяк выиграл много единоборств, и это при том, что всего неделю тренируется с командой», – сказал Мещеряков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1533449940
В прошлом году Геркус всюду мелькал, теперь эстафету перенял Мещеряков... Сколько же скорых на выводы и утверждения разных "экспертов", ничему жизнь не учит. В прошлом году для одних счастьем было стать пятыми, но стали первыми, другим вешали медали чемпионов -- стали пятыми...
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Саладин
1533452938
Если только как полузащитник-разрушитель, тогда возможно.... Гжегож никогда в созидании не блистал, из-за этого и в ПСЖ лавку полировал
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Zenmaster
1533456686
Просто смешно -- ещё один предсказатель !!!
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zigbert
1533459011
Физики пока ему не хватает.
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Сильвербой
1533459692
Смородская: Ибричич входит в ТОП-10 полузащитников! Этот хер тоже не далеко ушел! Ребят, может девайте по факту, как только станет лучшим тогда и говорить будем!!!!
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OfaZavr
1533459891
рано о чем-то судить, но видно что ему пока не хватает нужных кондиций и не адаптирован еще к команде.
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anri1703
1533485248
рано говорить моменты были да но и какой момент создал и запорол (фернандеш держит марку леха миранчук здорово смотрелся а вот антон наоборот какой то уставший был уже в перерыве физики не хватило
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