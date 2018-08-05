Мещеряков: «Крыховяк станет сильнейшим полузащитником в чемпионате России»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказал мнение об игре полузащитника Гжегожа Крыховяка в матче со «Спартаком» (0:0).

Для поляка эта игра стала дебютной в составе железнодорожников. Летом он перешел из «ПСЖ».

«Все увидели обученного игрока хорошего уровня, он многое умеет на поле. В концовке встречи Крыховяк мог забить гол после розыгрыша углового. Благодаря мастерству нашего главного тренера и его штаба через некоторое время мы увидим одного из сильнейших центральных полузащитников в чемпионате России.

Я еще подробно не изучал статистику матча, но Крыховяк выиграл много единоборств, и это при том, что всего неделю тренируется с командой», – сказал Мещеряков.