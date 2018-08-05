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    Председатель правления «Локомотива»: «Эмболо? Я вообще хочу Роналду и Месси»

    Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Шальке-04» Бриля Эмболо. Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер колумбийца.

    – Переход Эмболо в «Локомотив» – это реально?

    – Я вообще хочу Роналду и Месси в команду. Все зависит от условий клуба, который продает игрока или желания футболиста. У нас, к сожалению, возможности не такие, как в «Реале», «Барселоне», «ПСЖ» или британских клубах. Будем смотреть.

    – Условия для перехода Эмболо есть?

    – Когда и если мы с каким-то игроком подпишем контракт, вы об этом узнаете.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2018 08:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 августа 2018, 13:50

      сейчас уже надо не роналду и месси а мбапе хотеть купить ))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 11:53

      много кто их хочет, да только возможности не всегда совпадают с желаниями))

      3
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 5 августа 2018, 11:40

      Рон с Месси уже предпенсионеры, он других топфутболистов не знает?)

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 5 августа 2018, 08:55

      Вообще-то он камерунец, а не колумбиец

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vickont 5 августа 2018, 09:01

      Колумбия, Камерун и Швейцария рядышком... )))

      3
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Рубик Докоян 5 августа 2018, 09:17

      Государства-соседи))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vickont 5 августа 2018, 09:20

      Географ пропил глобус... )))

      3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Vickont 5 августа 2018, 09:46

      Так тут пишут про одного, а в уме другой. Вот Бакка точно колумбиец и тоже может приехать, поэтому такая вот географическая неграмотность.

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      Рейтинг: +979

      directorpg 5 августа 2018, 08:21

      Правильно сказал. ""Не говори гоп, пока не перепрыгнул".

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      Рейтинг: +677

      vodomut 5 августа 2018, 08:17

      продолжай хотеть

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 08:17

      Лучше не спрашивать у таких "специалистов" они такого наговорят в своих желаниях, что жёны на развод подадут...

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