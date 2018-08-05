Председатель правления «Локомотива»: «Эмболо? Я вообще хочу Роналду и Месси»

Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Шальке-04» Бриля Эмболо. Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер колумбийца.
– Переход Эмболо в «Локомотив» – это реально?
– Я вообще хочу Роналду и Месси в команду. Все зависит от условий клуба, который продает игрока или желания футболиста. У нас, к сожалению, возможности не такие, как в «Реале», «Барселоне», «ПСЖ» или британских клубах. Будем смотреть.
– Условия для перехода Эмболо есть?
– Когда и если мы с каким-то игроком подпишем контракт, вы об этом узнаете.
Источник: «Спорт-Экспресс»