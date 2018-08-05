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  • Председатель правления «Локомотива»: «Эмболо? Я вообще хочу Роналду и Месси»

Председатель правления «Локомотива»: «Эмболо? Я вообще хочу Роналду и Месси»

5 августа 2018, 08:11
11

Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Шальке-04» Бриля Эмболо. Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер колумбийца.

– Переход Эмболо в «Локомотив» – это реально?

– Я вообще хочу Роналду и Месси в команду. Все зависит от условий клуба, который продает игрока или желания футболиста. У нас, к сожалению, возможности не такие, как в «Реале», «Барселоне», «ПСЖ» или британских клубах. Будем смотреть.

– Условия для перехода Эмболо есть?

– Когда и если мы с каким-то игроком подпишем контракт, вы об этом узнаете.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Шальке-04 Локомотив Эмболо Брель
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1533446265
Лучше не спрашивать у таких "специалистов" они такого наговорят в своих желаниях, что жёны на развод подадут...
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vodomut
1533446271
продолжай хотеть
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directorpg
1533446464
Правильно сказал. ""Не говори гоп, пока не перепрыгнул".
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Vickont
1533448513
Вообще-то он камерунец, а не колумбиец
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Gek Dement
1533458451
Рон с Месси уже предпенсионеры, он других топфутболистов не знает?)
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OfaZavr
1533459227
много кто их хочет, да только возможности не всегда совпадают с желаниями))
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anri1703
1533466225
сейчас уже надо не роналду и месси а мбапе хотеть купить ))
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