Червиченко: «У «Спартака» большие проблемы с защитой»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0). По словам Червиченко, красно-белые имеют проблемы в оборонительной линии.

«В принципе, даже не смотря на то что забитых мячей не было – матч был хорошим, интересным, с обилием моментов. Самое главное – было переживание. Были хорошие эмоции, а это то что зрителям и нужно. Проблемы есть – и они есть у обеих команд. Но все равно, по части показанной игры матч был очень хорош.

С нападением у «Спартака» все в общем-то хорошо. В одном матче они могут сыграть чуть хуже, в другом – чуть лучше. Но качество атаки все равно есть. И, на мой взгляд, весьма важная причина, по которой «Спартак» не проигрывает – это в основном заслуга нападения. Почему так? Потому что своими действиями атакующая группа «Спартака» серьезно разгружает оборону.

А вот с защитой у «Спартака», на мой взгляд – самые большие из проблем. В принципе Жиго я вижу уже во втором матче, и он добавляет обороне стабильности. А нападение… Бывает так, что в чемпионский сезон залетает в ворота буквально все. А сейчас – уже нет. Но, может быть, ситуация и выправится. Хотя, конечно, несколько пугает то, что при том обилии моментов, что были — в первые 15 минут матча их была и вовсе масса — «Спартак» не забивает», – сказал Червиченко.