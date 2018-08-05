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    Червиченко: «У «Спартака» большие проблемы с защитой»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0). По словам Червиченко, красно-белые имеют проблемы в оборонительной линии.

    «В принципе, даже не смотря на то что забитых мячей не было – матч был хорошим, интересным, с обилием моментов. Самое главное – было переживание. Были хорошие эмоции, а это то что зрителям и нужно. Проблемы есть – и они есть у обеих команд. Но все равно, по части показанной игры матч был очень хорош.

    С нападением у «Спартака» все в общем-то хорошо. В одном матче они могут сыграть чуть хуже, в другом – чуть лучше. Но качество атаки все равно есть. И, на мой взгляд, весьма важная причина, по которой «Спартак» не проигрывает – это в основном заслуга нападения. Почему так? Потому что своими действиями атакующая группа «Спартака» серьезно разгружает оборону.

    А вот с защитой у «Спартака», на мой взгляд – самые большие из проблем. В принципе Жиго я вижу уже во втором матче, и он добавляет обороне стабильности. А нападение… Бывает так, что в чемпионский сезон залетает в ворота буквально все. А сейчас – уже нет. Но, может быть, ситуация и выправится. Хотя, конечно, несколько пугает то, что при том обилии моментов, что были — в первые 15 минут матча их была и вовсе масса — «Спартак» не забивает», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    05.08.2018 07:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 августа 2018, 13:48

      одна просьба оставь Спартак в покое хоть в этом сезоне не пиши и не говори сами там разберутся без тебя всезнайка. Купи абонент на весь сезон в фитнес клуб или на даче поройся исчезни

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 11:46

      за линию защиты наоборот в этом сезоне впервые спокойно за очень долгое время, а свое беспокойство за защиту так ни чем и не обосновал.

      7
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 11:33

      На этот раз без особой желчи. А вот оборона все же выглядит лучше чем в прошлом сезоне ,да и выбор защитников есть.

      7
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 августа 2018, 10:20

      Слишком урезанное интервью. А то получается всё плохо и сразу похвала Жиго, тогда почему плохо. А может он мимоходом для связки слов бросил, что всё плохо и дальше пошёл по сути говорить, а вот кто писал эту новость посчитал эту фразу зерном всего его разглагольствования. Всё Лига Чемпионов покажет, есть ли где проблемы, а если есть, то где и какие, а то и как их можно быстро и легко исправить и убрать.

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 августа 2018, 08:54

      Всё таки с тремя центральными возможно будет получше, так как Камбаров и Ещенко послабее в защите. Причем в этой тройке центральных я Бокетти не вижу к сожалению. Жиго, Кутепов, Джикия

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 08:28

      Большей чуши от человека, являвшимся президентом клуба, а значит должного разбираться в футболе, услышать вообще сложно.У Спартака впервые наверное за десяток лет очень мощная центральная линия обороны.Вчера Бокетть и Жиго фактически выжигали весь центр.Края обороны подчищали огрехи и вообще линия обороны была одной из самых гармоничных линий.Ведь нельзя сказать, что Локо закрылся на своей половине.У него были хорошие контратаки с которыми разбирался центр защиты.Игра у Спартака мало чем изменилась по сравнению с прошлым годом.Спартак как и год и два года назад искал удачи у чужих ворот, ослабляя давление на защиту.Но по сравнению с прошлыми годами, наша оборона в этом году обрела качество.
      А Червиченко стоит обрести мозги и душевный покой, который его мучает уже не первый год.

      11
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 08:26

      По крайней мере за центральную зону можно сейчас и в будущем не беспокоиться. Вот по крайним защитникам вопросы есть. Ещенко и Комбаров такой насыщенный сезон не потянут ни по игре, ни по физике. Если только играть в 3-х ЦЗ, то варианты по бровочникам есть. Зобнин, Самедов ещё могут отпахать.

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 5 августа 2018, 09:14

      И Мельгарехо, конечно.

      2
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 5 августа 2018, 08:20

      первый раз без говна хомяк обошелся))
      спартак набирает обороты и Жиго предает уверенности защите!!!в ЛЧ в отборочных думаю проблем не будет!еще бы Георгия Джикию в пару к Самуэлю Жиго и будет огонь!!!

      6
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 5 августа 2018, 08:07

      Никакого вразумительного обоснования от г-на Червиченко почему вдруг "с защитой у Спартака проблемы", я так и не услышал. В каком месте он увидел эти проблемы? Чушь полнейшая. А вот с чем реальные проблемы, так это с реализацией голевых моментов.

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