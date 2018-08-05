«Зенит» опубликовал промо-ролик к сезону-2018/19

«Зенит» представил промо-ролик, приуроченный к началу сезона-2018/19.

«Сине-бело-голубые объявляют о старте кампании, которая объединит все матчи «Зенита» в сезоне. Вода — один из символов Петербурга, возведенного на одной из самых красивых рек мира и рядом с Финским заливом. Волна — энергия, которую вместе создают команда и миллионы болельщиков «Зенита», — говорится в сообщении на официальном сайте петербуржцев.

После первых двух туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу.