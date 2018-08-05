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«Зенит» опубликовал промо-ролик к сезону-2018/19

5 августа 2018, 06:12
8

«Зенит» представил промо-ролик, приуроченный к началу сезона-2018/19.

«Сине-бело-голубые объявляют о старте кампании, которая объединит все матчи «Зенита» в сезоне. Вода — один из символов Петербурга, возведенного на одной из самых красивых рек мира и рядом с Финским заливом. Волна — энергия, которую вместе создают команда и миллионы болельщиков «Зенита», — говорится в сообщении на официальном сайте петербуржцев.

После первых двух туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Gornostay
1533448086
Задумка с волной неплоха
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Garrincha58
1533448596
к чему это? игру надо налаживать а не промо ролики клепать
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Рубик Докоян
1533450334
Как бы этой волной самих не накрыло... Не фиг игрушками заниматься, а клубными делами профессионально необходимо заниматься во всех службах и на всех уровнях.
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TAGANROG 161
1533454257
С просони прочитал,что Зенит опубликовал порно-ролик.... )))
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zigbert
1533456657
Не сыграло бы это злую шутку.
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alp
1533457583
Красиво. Жаль только что в ролике ниодного своего воспитанника
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baden69
1533469358
Весьма и весьма креативненько...
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