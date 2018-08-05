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    «Зенит» опубликовал промо-ролик к сезону-2018/19

    «Зенит» представил промо-ролик, приуроченный к началу сезона-2018/19.

    «Сине-бело-голубые объявляют о старте кампании, которая объединит все матчи «Зенита» в сезоне. Вода — один из символов Петербурга, возведенного на одной из самых красивых рек мира и рядом с Финским заливом. Волна — энергия, которую вместе создают команда и миллионы болельщиков «Зенита», — говорится в сообщении на официальном сайте петербуржцев.

    После первых двух туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.08.2018 06:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2390

      baden69 5 августа 2018, 14:42

      Весьма и весьма креативненько...

      1
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      Рейтинг: +11241

      alp 5 августа 2018, 11:26

      Красиво. Жаль только что в ролике ниодного своего воспитанника

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 11:10

      Не сыграло бы это злую шутку.

      1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 5 августа 2018, 10:30

      С просони прочитал,что Зенит опубликовал порно-ролик.... )))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 09:25

      Как бы этой волной самих не накрыло... Не фиг игрушками заниматься, а клубными делами профессионально необходимо заниматься во всех службах и на всех уровнях.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 августа 2018, 08:56

      к чему это? игру надо налаживать а не промо ролики клепать

      -1
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      Рейтинг: +6311

      порт > Garrincha58 5 августа 2018, 10:00

      Скажу по секрету, "клепают ролики" и играют, это разные люди.

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 5 августа 2018, 08:48

      Задумка с волной неплоха

      1
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