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    Глушаков: «Каррера забыл, что у меня рассечение и стукнул по голове»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги гостевого матча 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

    – В чем проблемы «Спартака»? С «Оренбургом» и «Локомотивом» вы ведете игру, имеете кучу моментов, но забивать удается либо один мяч, либо вообще не получается, как сегодня.

    – Не получилось забить. Будем работать над реализацией моментов. С «Локомотивом» всегда тяжело, потому что он играет от обороны, и нам приходится его взламывать. Не получилось.

    – Как новички? Показалось, что Ташаев сегодня немного выпадал, а Жиго, наоборот, монстр.

    – Не мне судить, как ребята сыграли. На это есть тренер.

    – Высокий прессинг с первых минут – это установка или почувствовали, что железнодорожники решили отдать инициативу?

    – Установка действительно была высоко прессинговать. Мы в центре поля отбирали мячи, а должны были, начиная от обороны соперника.

    – Впереди встреча с ПАОКом. Что знаете об этой команде? Говорят, они скоро купят Вернблума. Якобы, он даже сможет сыграть против «Спартака».

    – Я общался с моим знакомым Шаховым, который играл в «Днепре». Я с ним переписывался накануне их первого матча с «Базелем». А особо про ПАОК с ним не разговаривал, потому что впереди был матч с «Локомотивом», а сейчас уже будем думать о Лиге чемпионов.

    – А что скажете о переходе Вернблума? Он усилит ПАОК?

    – Я не знаю, в каком он состоянии и какие сейчас игроки у ПАОКа.

    – Когда Каррера вас заменял, показалось, что когда он вас благодарил, то сильно ударил по голове.

    – Да. Наверное, забыл, что у меня рассечение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2018 01:13
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 11:20

      да ничего страшного, все ведь не упомнишь))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 10:53

      Конечно же Каррера забыл о травме и решил поблагодарить игрока.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 5 августа 2018, 10:03

      Хорошо что рукой, а не лопатой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 08:15

      В горячке боя нет простоя
      Хотя не избежать пробоя
      Ведь Диня снова не забил
      За что по башне получил. :-))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 августа 2018, 07:13

      Так чисто по отечески, что-бьы ума прибавилось!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 5 августа 2018, 07:00

      Главное что в основу попадает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6101

      subbotaspartak 5 августа 2018, 06:26

      Ничего он не забыл,
      Ты опять не забил.

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 августа 2018, 03:07

      Ничего Каррера не забыл. Разве что кастет забыл, чтоб потом сильно вдарить по голове.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 5 августа 2018, 01:20

      бывает...))

      2
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