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  • Глушаков: «Каррера забыл, что у меня рассечение и стукнул по голове»

Глушаков: «Каррера забыл, что у меня рассечение и стукнул по голове»

5 августа 2018, 01:13
9

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги гостевого матча 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

– В чем проблемы «Спартака»? С «Оренбургом» и «Локомотивом» вы ведете игру, имеете кучу моментов, но забивать удается либо один мяч, либо вообще не получается, как сегодня.

– Не получилось забить. Будем работать над реализацией моментов. С «Локомотивом» всегда тяжело, потому что он играет от обороны, и нам приходится его взламывать. Не получилось.

– Как новички? Показалось, что Ташаев сегодня немного выпадал, а Жиго, наоборот, монстр.

– Не мне судить, как ребята сыграли. На это есть тренер.

– Высокий прессинг с первых минут – это установка или почувствовали, что железнодорожники решили отдать инициативу?

– Установка действительно была высоко прессинговать. Мы в центре поля отбирали мячи, а должны были, начиная от обороны соперника.

– Впереди встреча с ПАОКом. Что знаете об этой команде? Говорят, они скоро купят Вернблума. Якобы, он даже сможет сыграть против «Спартака».

– Я общался с моим знакомым Шаховым, который играл в «Днепре». Я с ним переписывался накануне их первого матча с «Базелем». А особо про ПАОК с ним не разговаривал, потому что впереди был матч с «Локомотивом», а сейчас уже будем думать о Лиге чемпионов.

– А что скажете о переходе Вернблума? Он усилит ПАОК?

– Я не знаю, в каком он состоянии и какие сейчас игроки у ПАОКа.

– Когда Каррера вас заменял, показалось, что когда он вас благодарил, то сильно ударил по голове.

– Да. Наверное, забыл, что у меня рассечение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Леший88
1533421250
бывает...))
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serppion
1533427667
Ничего Каррера не забыл. Разве что кастет забыл, чтоб потом сильно вдарить по голове.
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subbotaspartak
1533439563
Ничего он не забыл, Ты опять не забил.
Ответить
КЭТиК
1533441632
Главное что в основу попадает
Ответить
Опорник84
1533442383
Так чисто по отечески, что-бьы ума прибавилось!
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Мары
1533446123
В горячке боя нет простоя Хотя не избежать пробоя Ведь Диня снова не забил За что по башне получил. :-))
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порт
1533452613
Хорошо что рукой, а не лопатой.
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zigbert
1533455628
Конечно же Каррера забыл о травме и решил поблагодарить игрока.
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OfaZavr
1533457239
да ничего страшного, все ведь не упомнишь))
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