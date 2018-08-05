Глушаков: «Каррера забыл, что у меня рассечение и стукнул по голове»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги гостевого матча 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

– В чем проблемы «Спартака»? С «Оренбургом» и «Локомотивом» вы ведете игру, имеете кучу моментов, но забивать удается либо один мяч, либо вообще не получается, как сегодня.

– Не получилось забить. Будем работать над реализацией моментов. С «Локомотивом» всегда тяжело, потому что он играет от обороны, и нам приходится его взламывать. Не получилось.

– Как новички? Показалось, что Ташаев сегодня немного выпадал, а Жиго, наоборот, монстр.

– Не мне судить, как ребята сыграли. На это есть тренер.

– Высокий прессинг с первых минут – это установка или почувствовали, что железнодорожники решили отдать инициативу?

– Установка действительно была высоко прессинговать. Мы в центре поля отбирали мячи, а должны были, начиная от обороны соперника.

– Впереди встреча с ПАОКом. Что знаете об этой команде? Говорят, они скоро купят Вернблума. Якобы, он даже сможет сыграть против «Спартака».

– Я общался с моим знакомым Шаховым, который играл в «Днепре». Я с ним переписывался накануне их первого матча с «Базелем». А особо про ПАОК с ним не разговаривал, потому что впереди был матч с «Локомотивом», а сейчас уже будем думать о Лиге чемпионов.

– А что скажете о переходе Вернблума? Он усилит ПАОК?

– Я не знаю, в каком он состоянии и какие сейчас игроки у ПАОКа.

– Когда Каррера вас заменял, показалось, что когда он вас благодарил, то сильно ударил по голове.

– Да. Наверное, забыл, что у меня рассечение.