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Семин: «Когда есть очко, это уже движение вперед»

4 августа 2018, 21:29
13

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал хорошим результатом итог матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Когда есть очко, это уже движение вперед. Тем более в матче со «Спартаком». «Спартак» на сегодня готов физически лучше, чем мы. Они более сбалансированы, больше тренировались, провели вместе больше игр.

Я считаю, что для нас это нормальный, хороший результат. Хорошая концовка, хороший второй тайм», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий
Комментарии (13)
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shinnik
1533407826
«Когда есть очко, это уже движение вперед" Палыч ,так и до Евровидения недолго..
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filosof sparty
1533408098
Как можно так трусливо и позорно играть!??? Вы же чемпионы ёмоё!!!!!
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Mazai-NN
1533408447
Очко и порвать могут
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Рубик Докоян
1533408556
Реализация голевых моментов наши клубы часто подводила. А на старте ожидать от них голевой феерии тем более не приходится. Старание есть, но по выбору позиции и в единоборствах многие не дорабатывают, не зря Палыч у бровки не одному игроку пихал по этому поводу.
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GoldPlayFIFARus9
1533409299
Да Палыч, согласен, тут главное чтобы это очко не было порвано,а то вроде как есть,а вроде как бы и нафиг уже не надо...
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Мары
1533409526
Спишем на начало сезона.Хотя игра сегодня была на удивление зрелой, где одна команда рвала и трубу шатала, а вторая делала вид, что укусы ей по барабану, а труба вообще не её.
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Yev
1533409586
С Палычем не поспоришь, хотя он повторяется, наверное возраст.
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мы_не_рабы
1533409654
Да, Палычу нужно поосторожней выбирать выражения. А хороший результат - это в пользу Зенита, ЦСКА, Краснодара.
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prezent2017
1533412632
Шпалыч, ты про своё очко или командное?
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вместе с ЦСКА
1533412880
а если целое очко - еще лучше!
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