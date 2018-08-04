Семин: «Когда есть очко, это уже движение вперед»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал хорошим результатом итог матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Когда есть очко, это уже движение вперед. Тем более в матче со «Спартаком». «Спартак» на сегодня готов физически лучше, чем мы. Они более сбалансированы, больше тренировались, провели вместе больше игр.

Я считаю, что для нас это нормальный, хороший результат. Хорошая концовка, хороший второй тайм», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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