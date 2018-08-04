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    Семин: «Когда есть очко, это уже движение вперед»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал хорошим результатом итог матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

    «Когда есть очко, это уже движение вперед. Тем более в матче со «Спартаком». «Спартак» на сегодня готов физически лучше, чем мы. Они более сбалансированы, больше тренировались, провели вместе больше игр.

    Я считаю, что для нас это нормальный, хороший результат. Хорошая концовка, хороший второй тайм», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2018 21:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 4 августа 2018, 23:58

      Классно сказал))))...
      Очко есть теперь нужна дырка )))

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 4 августа 2018, 23:01

      а если целое очко - еще лучше!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 22:57

      Шпалыч, ты про своё очко или командное?

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 4 августа 2018, 22:07

      Да, Палычу нужно поосторожней выбирать выражения. А хороший результат - это в пользу Зенита, ЦСКА, Краснодара.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 августа 2018, 22:06

      С Палычем не поспоришь, хотя он повторяется, наверное возраст.

      1
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 4 августа 2018, 22:06

      "Очко,вперед!" Музыка Г.Свиридова,слова Ю.Сёмина......

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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 августа 2018, 22:05

      Спишем на начало сезона.Хотя игра сегодня была на удивление зрелой, где одна команда рвала и трубу шатала, а вторая делала вид, что укусы ей по барабану, а труба вообще не её.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 4 августа 2018, 22:01

      Да Палыч, согласен, тут главное чтобы это очко не было порвано,а то вроде как есть,а вроде как бы и нафиг уже не надо...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 августа 2018, 21:49

      Реализация голевых моментов наши клубы часто подводила. А на старте ожидать от них голевой феерии тем более не приходится. Старание есть, но по выбору позиции и в единоборствах многие не дорабатывают, не зря Палыч у бровки не одному игроку пихал по этому поводу.

      3
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 4 августа 2018, 21:47

      Очко и порвать могут

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