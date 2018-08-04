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    РПЛ. «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в московском дерби

    В матче 2-го тура РПЛ «Локомотив» на «РЖД-Арене» сыграл вничью со «Спартаком» – 0:0.

    «Спартак» набрал четыре очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Локомотив» – восьмой.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Баринов, 68), Фернандеш, Крыховяк, Фарфан (Эдер, 90).

    «Спартак»: Максименко, Комбаров, Жиго, Боккетти, Ещенко, Глушаков (Попов, 73), Зобнин, Фернандо, Ташаев (Самедов, 86), Промес, Зе Луиш (Адриано, 68).

    Предупреждения: И. Денисов, 60 – Ташаев, 27; Промес, 52; Фернандо, 79; Боккетти, 80; Ещенко, 90+3.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2018 20:53
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 5 августа 2018, 12:00

      Локомотив третью игру подряд непонятно во что играет!Нужно нападающего брать , а они защитников скупают...Блевать охота от игры Локо!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 10:09

      Спартак играл лучше но свои моменты не реализовал. у Локо их особо и не было, Максименко сложностей не создали, справедливая ничья как мне кажется но конечно хотелось бы победы)

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 августа 2018, 09:49

      Перед матчем переживал за Максименко,всё таки первый матч на таком уровне...но защитники молодцы вторую игру не дают воротника в обиду....

      5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 августа 2018, 08:44

      А что так скромно? С одной стороны чемпион, с другой постоянный кандидат в чемпионы. Нееееееее, так дело не пойдёт. Править бал будут Зенит и ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 августа 2018, 07:11

      игры не было

      1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > sprint5 5 августа 2018, 12:19

      у тебя свет дома отключили и ты не смог посмотреть хотя бы по телевизору?

      3
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      Рейтинг: +6101

      subbotaspartak 5 августа 2018, 06:24

      Вообще-то моменты создают, чтоб забивать,
      А не большие пальцы друг другу показывать.
      Пора наказывать...

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > subbotaspartak 5 августа 2018, 08:14

      Команды типа Урала и Енисея еще накажут.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 августа 2018, 06:14

      Слабая игра и никакой результат...

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      Рейтинг: +1236

      омск55 5 августа 2018, 04:00

      Сколько матчей локо не забивает

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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 5 августа 2018, 03:29

      Эхххх, обидно, потерял Спартак очки в этом матче ((((((( Локо отскочил, молодцы, в дальнейшем не надо так играть, всё таки Чемпионы.....

      1
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      Рейтинг: +36

      AEerr 5 августа 2018, 02:09

      интересно!

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