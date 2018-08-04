РПЛ. «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в московском дерби

В матче 2-го тура РПЛ «Локомотив» на «РЖД-Арене» сыграл вничью со «Спартаком» – 0:0.

«Спартак» набрал четыре очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Локомотив» – восьмой.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Баринов, 68), Фернандеш, Крыховяк, Фарфан (Эдер, 90).

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Жиго, Боккетти, Ещенко, Глушаков (Попов, 73), Зобнин, Фернандо, Ташаев (Самедов, 86), Промес, Зе Луиш (Адриано, 68).

Предупреждения: И. Денисов, 60 – Ташаев, 27; Промес, 52; Фернандо, 79; Боккетти, 80; Ещенко, 90+3.

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