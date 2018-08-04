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РПЛ. «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в московском дерби

4 августа 2018, 20:53
107

В матче 2-го тура РПЛ «Локомотив» на «РЖД-Арене» сыграл вничью со «Спартаком» – 0:0.

«Спартак» набрал четыре очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Локомотив» – восьмой.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Баринов, 68), Фернандеш, Крыховяк, Фарфан (Эдер, 90).

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Жиго, Боккетти, Ещенко, Глушаков (Попов, 73), Зобнин, Фернандо, Ташаев (Самедов, 86), Промес, Зе Луиш (Адриано, 68).

Предупреждения: И. Денисов, 60 – Ташаев, 27; Промес, 52; Фернандо, 79; Боккетти, 80; Ещенко, 90+3.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (107)
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VVM1964
1533405698
Да, Спартак скорее потерял 2 очка , чем приобрел 1 . Должны были побеждать причем с крупным счетом , уже к 11 минуте могли забивать 3 . Не впечатляют Зобни , Фернандо ну и наверное Промеж - от этих играло жду более сильной игры . ( Не понятно почему не вижу на поле Хани )
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oyabun
1533405733
Для болельщиков Спартака еще хотелось бы отметить приятный момент, что из Жиго с Боккетти получилась отличная пара центральных. У Максименко еще и потому почти не было практики в игре, что защитники отлично сыграли. Особенно запомнился момент когда Боккетти отважно подставил голову под пушечный удар Миранчука.
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uBaH_
1533405818
Какие же дегенераты комментируют, то аут с угловым путают, то фамилию правильно выговорить не могут
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мы_не_рабы
1533405862
Свои моменты надо использовать. Может футбольный бог оставил на греков? Хорошо бы если так. Игра была до гола. Забили бы - игра раскрылась. Плохо что не забили, хорошо что не пропустили. Разочарование игры - Промес. А после неудачно выполненного штрафного совсем скис, но это только начало чемпионата и всё у него впереди. Будем болеть и поддерживать! Вперёд Спартак!
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oyabun
1533406438
Друзья, небольшой опрос - кто нибудь смотрел игру по Матч Премьер? или как я из "независимых" источников все?
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Полная Канистра
1533406463
боевой матч ни кто не хотел уступать правда горчичников нахватали полную корзину Спартак ни чего не потерял играя на чужом поле всё по плану Алешке миранчуку который всех рвать собрался большой ПРИВЕТ
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Symbol
1533407623
Матч-то неплох был, судья подпортил игру, потому-что сам потерял нить, Спартаку моментами надо дорожить. Промес, слишком много пафоса от него за последний год и слишком мало результата. Жиго очень понравился (пока), Массимо как обычно бестолковые замены (выпустить, чтобы вышли) это печально. Попов, Самедов уже не то. Почему нет Ханни, который творил шедевры (пас, мысль) в прошлом сезоне не понимаю.
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Dmitriy 71
1533407927
второй тайм сулья провалил. не понятно почему за одни и теже нарушения одним желтая, другим нет
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zigbert
1533410658
В целом преимущество У Спартака все же было. Подвела реализация моментов. Рад за Максименко - из него может вырасти классный вратарь. Работы у него было не много, но в тех эпизодах ,когда Локомотив угрожал воротам Спартака ,сыграл уверенно. В обороне надежно сыграли Жиго и Бокетти и Кутепову с Джикией предстоит конкурировать с ними. Здоровая конкуренция конечно не помешает. Что неприятно в игре Спартака - так это брак в передачах. Не совсем уверенно в этом плане сыграл Зобнин. Конечно все это только начало и все должно наладится.
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VOLK83
1533413751
Спартак - Лохи! Зенит - ЧЕМПИОН!
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