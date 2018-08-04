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    Максименко и Ташаев – в стартовом составе «Спартака». Крыховяк выйдет с первых минут у «Локомотива»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч второго тура РПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан.

    «Спартак»: Максименко, Комбаров, Жиго, Боккетти, Ещенко, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ташаев, Промес, Зе Луиш.

    Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    04.08.2018 17:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 21:47

      Крыховяк сразу в старте.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 августа 2018, 18:39

      Состав неплохой! Спартак удачи!!! Всем хорошей игры!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 18:30

      вполне ожидаемый состав у нас, наличие Ташаева в старте радует. Вперед Спартак!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6101

      subbotaspartak 4 августа 2018, 18:29

      Вперёд Спартак!
      Пусть они спляшут краковяк!
      Чтоб всё серьёзно, не на шутку.
      Под нашу дудку!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Smithy 4 августа 2018, 18:27

      У локо даже по-сильнее состав выглядит.

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 4 августа 2018, 18:11

      От Ташаева жду результативных действий сегодня, а вот за Максименко тревожно. Надеюсь, Жиго с Сальвой не дадут его в обиду)) Вперед, Спартак!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Eddyson 4 августа 2018, 18:52

      Тоже очень тревожно за парня,,,,такого матча у него и близко не было,,,не знаю как там с нервами у него,,,,ну а по другим нет вопросов

      3
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 4 августа 2018, 18:09

      По составу Локо выгляди мощно!!!

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 4 августа 2018, 18:02

      Ну всем хорошей игры и такого же настроения,,,,,Хотелось бы победы и этого тоже хотят болелы Локо,,,,,,,,не знаю кто из нас будет праздновать,,,,,,НО игра должна получиться надеюсь на это,,,,,,

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 августа 2018, 18:00

      Всё интересней и интересней.
      Что победит ? Молодость или опытность ?

      2
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      Рейтинг: +198

      Smithy > Мары 4 августа 2018, 18:26

      А где молодость? В каждой команде 2-3 игрока U23

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Smithy 4 августа 2018, 18:46

      А подумать ?

      0
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      Рейтинг: +198

      Smithy > Мары 4 августа 2018, 18:48

      Может сам подуаешь? Единственная молодая команда России - ЦСКА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Smithy 4 августа 2018, 23:23

      Вообще то матч Локо - Спартак, но коню хочется свой ипподром сунуть.
      Прелэстно !

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 4 августа 2018, 17:58

      Интресно

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