Максименко и Ташаев – в стартовом составе «Спартака». Крыховяк выйдет с первых минут у «Локомотива»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч второго тура РПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан.

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Жиго, Боккетти, Ещенко, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ташаев, Промес, Зе Луиш.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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