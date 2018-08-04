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  • Максименко и Ташаев – в стартовом составе «Спартака». Крыховяк выйдет с первых минут у «Локомотива»

Максименко и Ташаев – в стартовом составе «Спартака». Крыховяк выйдет с первых минут у «Локомотива»

4 августа 2018, 17:52
15

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч второго тура РПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан.

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Жиго, Боккетти, Ещенко, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ташаев, Промес, Зе Луиш.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (15)
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simoron81
1533394691
Интресно
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Мары
1533394824
Всё интересней и интересней. Что победит ? Молодость или опытность ?
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slavа0508
1533394920
Ну всем хорошей игры и такого же настроения,,,,,Хотелось бы победы и этого тоже хотят болелы Локо,,,,,,,,не знаю кто из нас будет праздновать,,,,,,НО игра должна получиться надеюсь на это,,,,,,
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Romantic2010
1533395343
По составу Локо выгляди мощно!!!
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Eddyson
1533395517
От Ташаева жду результативных действий сегодня, а вот за Максименко тревожно. Надеюсь, Жиго с Сальвой не дадут его в обиду)) Вперед, Спартак!
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Smithy
1533396463
У локо даже по-сильнее состав выглядит.
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subbotaspartak
1533396567
Вперёд Спартак! Пусть они спляшут краковяк! Чтоб всё серьёзно, не на шутку. Под нашу дудку!
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OfaZavr
1533396613
вполне ожидаемый состав у нас, наличие Ташаева в старте радует. Вперед Спартак!
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батог
1533397147
Состав неплохой! Спартак удачи!!! Всем хорошей игры!
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zigbert
1533408475
Крыховяк сразу в старте.
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