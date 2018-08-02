Паредес: «Хочу остаться в «Зените», чтобы выиграть чемпионат России и другие титулы»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

– Летом слухи отправляли вас в разные европейские клубы. Была под ними почва?

– Я тоже об этом слышал. Про «Интер», например. Но я хочу остаться в «Зените», чтобы выиграть с ним чемпионат России, другие титулы. А что будет потом – посмотрим.

– Вам не так давно приписали слова, согласно которым вы якобы выбирали между «Ювентусом» и «Реалом».

– Такого, естественно, не говорил. Знал точно, что остаюсь в «Зените».