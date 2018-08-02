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    Паредес: «Хочу остаться в «Зените», чтобы выиграть чемпионат России и другие титулы»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

    – Летом слухи отправляли вас в разные европейские клубы. Была под ними почва?

    – Я тоже об этом слышал. Про «Интер», например. Но я хочу остаться в «Зените», чтобы выиграть с ним чемпионат России, другие титулы. А что будет потом – посмотрим.

    – Вам не так давно приписали слова, согласно которым вы якобы выбирали между «Ювентусом» и «Реалом».

    – Такого, естественно, не говорил. Знал точно, что остаюсь в «Зените».

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.08.2018 23:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 3 августа 2018, 09:17

      Это всё агенты - навозные жуки которые перекатывают дерьмо с одного места на другое..

      4
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 3 августа 2018, 08:06

      Паредесу нужно менять агента. Вся эта переходная помойка от него.

      4
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      Рейтинг: +2390

      baden69 3 августа 2018, 07:51

      Не было конкретных предложений. Причина очень простая, покажи в Зените игру, ради которой тебя брали и сразу серьезно заинтересуешь и Италию, и Испанию, в Англии тебе не заиграть никогда, там другой футбол.

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