Паредес: «Хочу остаться в «Зените», чтобы выиграть чемпионат России и другие титулы»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.
– Летом слухи отправляли вас в разные европейские клубы. Была под ними почва?
– Я тоже об этом слышал. Про «Интер», например. Но я хочу остаться в «Зените», чтобы выиграть с ним чемпионат России, другие титулы. А что будет потом – посмотрим.
– Вам не так давно приписали слова, согласно которым вы якобы выбирали между «Ювентусом» и «Реалом».
– Такого, естественно, не говорил. Знал точно, что остаюсь в «Зените».
Источник: «Матч ТВ»