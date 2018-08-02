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  • Паредес: «Хочу остаться в «Зените», чтобы выиграть чемпионат России и другие титулы»

Паредес: «Хочу остаться в «Зените», чтобы выиграть чемпионат России и другие титулы»

2 августа 2018, 23:59
3

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

– Летом слухи отправляли вас в разные европейские клубы. Была под ними почва?

– Я тоже об этом слышал. Про «Интер», например. Но я хочу остаться в «Зените», чтобы выиграть с ним чемпионат России, другие титулы. А что будет потом – посмотрим.

– Вам не так давно приписали слова, согласно которым вы якобы выбирали между «Ювентусом» и «Реалом».

– Такого, естественно, не говорил. Знал точно, что остаюсь в «Зените».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро
Комментарии (3)
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baden69
1533271893
Не было конкретных предложений. Причина очень простая, покажи в Зените игру, ради которой тебя брали и сразу серьезно заинтересуешь и Италию, и Испанию, в Англии тебе не заиграть никогда, там другой футбол.
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neveldomha
1533272780
Паредесу нужно менять агента. Вся эта переходная помойка от него.
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Путник 13
1533277036
Это всё агенты - навозные жуки которые перекатывают дерьмо с одного места на другое..
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