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    Губерниев – об аварии Смолова: «Есть данные, что это были уличные гонки. Надо ли водителю присвоить звание ЗМС по автоспорту?»

    Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов участвовал в уличных гонках.

    Вчера появилась информация, что футболист на своем автомобиле BMW M5 First Edition врезался в ограду на одной из улиц Краснодара. Позже форвард заявил, что потерял управление из-за плохого самочувствия.

    «Друзья, новые данные по поводу одной аварии! Это были уличные гонки! Если это так, то в связи с этим два вопроса. А был ли мальчик? И надо ли водителю присвоить звание ЗМС (заслуженного мастера спорта) по автоспорту?» – написал Губерниев в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@guberniev_dmitry)

    У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

    Источник: Instagram

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    02.08.2018 15:46
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    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 13:27

      Не защищая Смолова , лить грязь Губерниев умеет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 августа 2018, 05:34

      В том то и дело, змс по автоспорту не дают)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > iBragim2102 3 августа 2018, 08:09

      тут надо бы исключение ввести

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 2 августа 2018, 22:42

      Дима дави прыщей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 2 августа 2018, 20:36

      у е ба н деревянный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 2 августа 2018, 20:36

      ***** деревянный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 2 августа 2018, 19:29

      Какой ты мерзкий в своей зависти, Димитрий! Твои репортажи слушать невозможно, из-за твоего неумения излагать мысли и строить предложения. Там криком ура-патриота берешь, а здесь, за счет неудачи пацана, решил пропиариться?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 2 августа 2018, 18:18

      Как бы Кокорин не подтянулся к Феде....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 августа 2018, 18:16

      Налетели стервятники на Федю... Ну полоса жизни у него такая сейчас... Оставьте его в покое !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > Докторо123 2 августа 2018, 18:22

      Федя на данный момент пижон гребанный, который похоронил Россию в матче с Хорватией... И вместо того, чтобы призадуматься, занимается полной х.йней....

      4
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > qwera 1969 2 августа 2018, 19:34

      Ты на Россию не гони, qwera! Не такая она слабая, что один Федя может ее похоронить.

      0
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 2 августа 2018, 17:42

      Все повылазили) Кафельников пока не высветился..

      3
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Миша13 2 августа 2018, 19:35

      Дочь пьяную из-за руля никак не вытащит.

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 2 августа 2018, 17:37

      что то последнее время чрезмерное внимание даровано Губерниеву в СМИ.чем он его заслужил?

      5
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > МВС 2 августа 2018, 18:15

      а потому что ни кто ни че интересного больше не говорит.....все очкуют, васся)))

      3
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