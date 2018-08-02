Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев – об аварии Смолова: «Есть данные, что это были уличные гонки. Надо ли водителю присвоить звание ЗМС по автоспорту?»

Губерниев – об аварии Смолова: «Есть данные, что это были уличные гонки. Надо ли водителю присвоить звание ЗМС по автоспорту?»

2 августа 2018, 15:46
35

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов участвовал в уличных гонках.

Вчера появилась информация, что футболист на своем автомобиле BMW M5 First Edition врезался в ограду на одной из улиц Краснодара. Позже форвард заявил, что потерял управление из-за плохого самочувствия.

«Друзья, новые данные по поводу одной аварии! Это были уличные гонки! Если это так, то в связи с этим два вопроса. А был ли мальчик? И надо ли водителю присвоить звание ЗМС (заслуженного мастера спорта) по автоспорту?» – написал Губерниев в инстаграме.

text

Публикация от text (@guberniev_dmitry)

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1533214158
Губа в своем репертуаре. Любит ******.......хлебом ни корми))
Ответить
Мария Мария
1533214436
ну уж не знают в чем парня еще обмакнуть....то машина девушки его которую он подарил ей (вот ведь гады как зарабатывают что такие подарки делают) то пьяный...теперь гонки...ну не забил пенальтос...ну пожурили...хватит уже
Ответить
hevbn 28
1533214560
По моему про гонки это просто бред , Смолов каким бы он не был , но он всё таки уже не "мальчик" , чтобы заниматься такими глупостями в последний год контракта . Я не знаю как в Краснодаре , но в некоторых клубах запрещают даже кататься на мотоциклах своим игрокам , не говоря уже о каких бы то ни было гонках.
Ответить
Romantic2010
1533216237
Как считаете должен оставаться ведущим комментатором человек, который публично назвал гон@м на тот момент игрока сборной России Малафеева...(ну и по семье прошелся) ...У нас через неделю игра, а у нас в воротах Гавн@ стоит..
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1533216922
Вот на сколько я не люблю Губерниева,на столько я сейчас с ним полностью согласен!
Ответить
Project Бабангида
1533217056
ай какой смолов негодяй! а если бы в это время губерниев в краснодаре дорогу переходил... страшно представить , страна могла без биатлона остаться
Ответить
amazonaws
1533217637
Вот вам пример того, как Фёдор ЗАБИЛ на футбол и мается по ночам ДУРЬЮ!!! А куда смотрит руководство Краснодара. Доколе оно будет терпеть это Федино безобразие. Его брали футболистом, а не гонщиком и не ночным тусовщиком по кабакам и барам. Надо поступить радикальным способом и ЗАПЕРЕТЬ Фёдора на базе на целый сезон, чтоб больше не маялся дурью и не подводил команду. Если не исправиться, то указать ему на дверь или отправить в молодёжку на перевоспитание. Меры надо принимать. Однозначно.
Ответить
bset
1533219824
Видимо не в Лопыревой было дело. Похоже действительно детство у пацана в голове играет.
Ответить
Ауторитетный экспэрт мамо
1533219936
этот смолоф, лузер, васся!!!! неудачник по жизни, есь!!!! лишить прав, использовать как презерватив и бросить собакам!!!!!
Ответить
МВС
1533220624
что то последнее время чрезмерное внимание даровано Губерниеву в СМИ.чем он его заслужил?
Ответить
Главные новости
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
1
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
18
Все новости
Все новости
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
4
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
18
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
5
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
9
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+