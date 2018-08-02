Губерниев – об аварии Смолова: «Есть данные, что это были уличные гонки. Надо ли водителю присвоить звание ЗМС по автоспорту?»

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов участвовал в уличных гонках.

Вчера появилась информация, что футболист на своем автомобиле BMW M5 First Edition врезался в ограду на одной из улиц Краснодара. Позже форвард заявил, что потерял управление из-за плохого самочувствия.

«Друзья, новые данные по поводу одной аварии! Это были уличные гонки! Если это так, то в связи с этим два вопроса. А был ли мальчик? И надо ли водителю присвоить звание ЗМС (заслуженного мастера спорта) по автоспорту?» – написал Губерниев в инстаграме.

text Публикация от text (@guberniev_dmitry) 1 Авг 2018 в 2:35 PDT

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы