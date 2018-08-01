Малком: «Слова Маноласа? Я спокойно отношусь к провокациям и отвечаю голами»

Новичок «Барселоны» нападающий Малком прокомментировал блокировку запросов на свое имя в твиттере «Ромы» и слова защитника римского клуба Костаса Маноласа.

Перед игрой официальный твиттер итальянской команды вычеркнул имя 21-летнего хавбека из стартового состава «Барсы».

«Это шутка, ничего страшного, я не злюсь.

Слова Маноласа о том, что не знает, кто я такой? Я спокойно отношусь к провокациям и отвечаю на поле, забивая голы.

Я хочу быть полезным «Барселоне». Со временем приходит моя игра, которой я хочу радовать болельщиков», – сказал Малком.

«Барселона» уступила в товарищеском матче «Роме» со счетом 2:4, который прошел в рамках Международного кубка чемпионов. Малком стал автором одного из голов каталонцев.

Ранее бразилец вел переговоры о переходе в «Рому», но в последний момент принял предложение «Барселоны».