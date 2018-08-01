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    Малком: «Слова Маноласа? Я спокойно отношусь к провокациям и отвечаю голами»

    Новичок «Барселоны» нападающий Малком прокомментировал блокировку запросов на свое имя в твиттере «Ромы» и слова защитника римского клуба Костаса Маноласа.

    Перед игрой официальный твиттер итальянской команды вычеркнул имя 21-летнего хавбека из стартового состава «Барсы».

    «Это шутка, ничего страшного, я не злюсь.

    Слова Маноласа о том, что не знает, кто я такой? Я спокойно отношусь к провокациям и отвечаю на поле, забивая голы.

    Я хочу быть полезным «Барселоне». Со временем приходит моя игра, которой я хочу радовать болельщиков», – сказал Малком.

    «Барселона» уступила в товарищеском матче «Роме» со счетом 2:4, который прошел в рамках Международного кубка чемпионов. Малком стал автором одного из голов каталонцев.

    Ранее бразилец вел переговоры о переходе в «Рому», но в последний момент принял предложение «Барселоны».

    Источник: Mundodeportivo

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    01.08.2018 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      rus333 1 августа 2018, 12:02

      "твиттер итальянской команды вычеркнул имя 21-летнего хавбека" - что за детский сад.

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