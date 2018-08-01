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    «Рома» заблокировала оповещения с упоминанием Малкома в твиттере. Игрок перешел в «Барселону»

    Сегодня «Рома» сыграет в матче Международного кубка чемпионов против «Барселоны».

    В преддверии встречи римляне в официальном аккаунте в твиттере заблокировали оповещения, в которых ключевое слово – фамилия форварда Малкома.

    На прошлой неделе игрок должен был перейти в «Рому», клуб объявил, что трансфер согласован с «Бордо». После этого в переговоры включилась «Барселона», и игрок перешел в каталонский клуб.

    Матч «Барселона» – «Рома» начнется в 5:05 по московскому времени.

    «Барселона» за 41 миллион купила Малкома

    Источник: ФК «Рома»

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    01.08.2018 00:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 августа 2018, 09:01

      Как дети малые)

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