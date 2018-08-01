«Рома» заблокировала оповещения с упоминанием Малкома в твиттере. Игрок перешел в «Барселону»

Сегодня «Рома» сыграет в матче Международного кубка чемпионов против «Барселоны».

В преддверии встречи римляне в официальном аккаунте в твиттере заблокировали оповещения, в которых ключевое слово – фамилия форварда Малкома.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

На прошлой неделе игрок должен был перейти в «Рому», клуб объявил, что трансфер согласован с «Бордо». После этого в переговоры включилась «Барселона», и игрок перешел в каталонский клуб.

Матч «Барселона» – «Рома» начнется в 5:05 по московскому времени.

«Барселона» за 41 миллион купила Малкома