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    Мусса Дембеле: «Головин в «Монако»? Я даже об этом не знал»

    Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле прокомментировал трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в «Монако».

    – Александром Головиным интересовались «Челси» и «Арсенал», но он перешел в «Монако». Что думаете о его выборе?

    – Правда? Вот видите, я даже об этом не знал. Просто я практически не читаю футбольные новости. Но это неплохой выбор. Думаю, «Монако» – хороший шанс для Головина заиграть на новом уровне.

    – В «Арсенале» или «Челси» он бы сидел на скамейке?

    – Никогда не угадаешь, как сложится карьера. В таких больших клубах сложно быть на поле на протяжении всего сезона, особенно молодому игроку. Таким образом, очень мудро выбирать клуб, в котором есть больше возможностей играть, набираться опыта. «Монако» – команда, в которой ты играешь два или три, в крайнем случае четыре года, а затем переходишь в крупный клуб. Головину 22 года – это очень молодой возраст. Думаю, его выбор правильный.

    Источник: Известия

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    01.08.2018 07:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +706

      111ax 1 августа 2018, 17:37

      зачем его вообще об этом спрашивали? и зачем нам его мнение об этой совершенно далёкой от него теме?

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 августа 2018, 15:49

      Дембеле уже на дембеле, какое ему дело до салаг...

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 14:47

      Конечно в Монако у Головина будет больше практики и он сделал правильный выбор.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 августа 2018, 12:02

      Да ты вааще тупой!

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 1 августа 2018, 10:35

      Это ничего, что Муса про клуб, куда перешёл Головин, не знает.
      Крыховяк, например, до сих пор не понял, что будет играть за Локомотив Москва, а не за Локомотив Ташкент.

      2
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 1 августа 2018, 10:27

      Все время наверное следил за малоизвестным головиным

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2018, 10:22

      а при чем здесь вообще Дембеле? почему он должен знать о трансфере Головина в Монако? я сомневаюсь что Головин так же следит за делами Дембеле. у всех остальных игроков планеты тоже не забудьте узнать что они думают на этот счет))

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > BYANKONERI 1 августа 2018, 10:56

      но мы то болельщики и многим интересуемся, а он и другие футболисты не обязаны знать о переходах и делах других игроков, тем более он сказал что новости не читает а они его вдруг зачем-то начали спрашивать про Головина) да и вообще почему его, вот в чем вопрос))

      3
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > OfaZavr 1 августа 2018, 12:36

      потому что он сам сказал, что знает Головина.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > shikari_ 1 августа 2018, 18:23

      ааа ну теперь понятно))

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 1 августа 2018, 09:44

      Тотенхэм и Дембеле не следят за Монако и Головиным...хм, это странно...надо ещё спросить у Роналду, Ибрагимовича и Месси, может они что то слышали?

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Всем привет, я тут время 1 августа 2018, 10:18

      Я вот тоже не понимаю, у одного футболиста спрашивать о другом, перспективном, но явно не знаменитом как топы.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 1 августа 2018, 08:32

      Мусса Дембеле: "Головин в Монако? А это кто?"

      1
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      Рейтинг: +103

      никорос 1 августа 2018, 08:23

      я тоже так думаю, что Головин правильно сделал, в Монако должен пробиться в старт.

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