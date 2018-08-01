Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мусса Дембеле: «Головин в «Монако»? Я даже об этом не знал»

1 августа 2018, 07:34
17

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле прокомментировал трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в «Монако».

– Александром Головиным интересовались «Челси» и «Арсенал», но он перешел в «Монако». Что думаете о его выборе?

– Правда? Вот видите, я даже об этом не знал. Просто я практически не читаю футбольные новости. Но это неплохой выбор. Думаю, «Монако» – хороший шанс для Головина заиграть на новом уровне.

– В «Арсенале» или «Челси» он бы сидел на скамейке?

– Никогда не угадаешь, как сложится карьера. В таких больших клубах сложно быть на поле на протяжении всего сезона, особенно молодому игроку. Таким образом, очень мудро выбирать клуб, в котором есть больше возможностей играть, набираться опыта. «Монако» – команда, в которой ты играешь два или три, в крайнем случае четыре года, а затем переходишь в крупный клуб. Головину 22 года – это очень молодой возраст. Думаю, его выбор правильный.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трансферы ЦСКА Монако Дембеле Мусса Головин Александр
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
+50/-50
1533100309
Газеты читать надо. А то дураком помрёшь. При деньгах, но дураком.
Ответить
никорос
1533100988
я тоже так думаю, что Головин правильно сделал, в Монако должен пробиться в старт.
Ответить
Т34
1533101520
Мусса Дембеле: "Головин в Монако? А это кто?"
Ответить
Всем привет, я тут время
1533105884
Тотенхэм и Дембеле не следят за Монако и Головиным...хм, это странно...надо ещё спросить у Роналду, Ибрагимовича и Месси, может они что то слышали?
Ответить
OfaZavr
1533108122
а при чем здесь вообще Дембеле? почему он должен знать о трансфере Головина в Монако? я сомневаюсь что Головин так же следит за делами Дембеле. у всех остальных игроков планеты тоже не забудьте узнать что они думают на этот счет))
Ответить
Супервайзер
1533108906
Это ничего, что Муса про клуб, куда перешёл Головин, не знает. Крыховяк, например, до сих пор не понял, что будет играть за Локомотив Москва, а не за Локомотив Ташкент.
Ответить
prezent2017
1533114154
Да ты вааще тупой!
Ответить
zigbert
1533124052
Конечно в Монако у Головина будет больше практики и он сделал правильный выбор.
Ответить
тщмек 19
1533127795
Дембеле уже на дембеле, какое ему дело до салаг...
Ответить
111ax
1533134223
зачем его вообще об этом спрашивали? и зачем нам его мнение об этой совершенно далёкой от него теме?
Ответить
Главные новости
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
12
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Все новости
Все новости
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
4
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
1
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
11
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
8
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
7
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+