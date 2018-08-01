Мусса Дембеле: «Головин в «Монако»? Я даже об этом не знал»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле прокомментировал трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в «Монако».

– Александром Головиным интересовались «Челси» и «Арсенал», но он перешел в «Монако». Что думаете о его выборе?

– Правда? Вот видите, я даже об этом не знал. Просто я практически не читаю футбольные новости. Но это неплохой выбор. Думаю, «Монако» – хороший шанс для Головина заиграть на новом уровне.

– В «Арсенале» или «Челси» он бы сидел на скамейке?

– Никогда не угадаешь, как сложится карьера. В таких больших клубах сложно быть на поле на протяжении всего сезона, особенно молодому игроку. Таким образом, очень мудро выбирать клуб, в котором есть больше возможностей играть, набираться опыта. «Монако» – команда, в которой ты играешь два или три, в крайнем случае четыре года, а затем переходишь в крупный клуб. Головину 22 года – это очень молодой возраст. Думаю, его выбор правильный.