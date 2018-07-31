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Моуринью: «Если честно, я немного боюсь старта сезона»

31 июля 2018, 14:59
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обеспокоен состоянием команды накануне старта сезона.

В настоящее время манкунианцы проводят предсезонное турне по США, где принимают участие в международном кубке чемпионов.

«Это очень странная предсезонная подготовка. Это не наша вина.

Они как всегда проделали фантастическую работу, чтобы организовать ее. Мы должны дать немного выходных игрокам, участвовавшим в ЧМ-2018.

Предсезонный период с точки зрения организации – это фантастика. Но у нас отсутствуют футболисты, и это большое разочарование. Особенно в свете того, что по возвращении в Европу мы стартуем в АПЛ со всеми вытекающими для нас рисками.

Мы начнем сезон без четырех игроков, которые выступали на чемпионате мира, без должной для них подготовки. Это будет тяжело. Честно говоря, я немного боюсь», – сказал Моуринью.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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кузнецов артем
1533038845
На фланги так никого и не взяли, опять буду угорать с Янга
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Павел Буре
1533039403
Когда ты уже свалишь с МЮ. Можно подумать что только футболисты МЮ играли на ЧМ. мало того что МЮ играет непонятно во что, так еще и мауринье постоянно на все жалуется. А все очень просто, на данный момент мауринье очень слабый тренер.
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Федя Кабак
1533040425
Как уже задолбал этот нытик. Как же тогда всякие уотфорды играют вообще?!
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KOLBIS
1533042976
Всегда тяжело опускаться вниз на ступеньку ниже,у него начинается депрессия видимо и если сейчас его никто не поддержит,думаю до конца сезона он вряд ли дотянет...
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