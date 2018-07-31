Моуринью: «Если честно, я немного боюсь старта сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обеспокоен состоянием команды накануне старта сезона.

В настоящее время манкунианцы проводят предсезонное турне по США, где принимают участие в международном кубке чемпионов.

«Это очень странная предсезонная подготовка. Это не наша вина.

Они как всегда проделали фантастическую работу, чтобы организовать ее. Мы должны дать немного выходных игрокам, участвовавшим в ЧМ-2018.

Предсезонный период с точки зрения организации – это фантастика. Но у нас отсутствуют футболисты, и это большое разочарование. Особенно в свете того, что по возвращении в Европу мы стартуем в АПЛ со всеми вытекающими для нас рисками.

Мы начнем сезон без четырех игроков, которые выступали на чемпионате мира, без должной для них подготовки. Это будет тяжело. Честно говоря, я немного боюсь», – сказал Моуринью.